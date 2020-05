Mi-séance Paris : BNP Paribas et Total facilitent le rebond

LA TENDANCE

Après avoir rechuté de plus de 4% hier, le CAC40 reprend 1,7% autour de 4.450 points ce mardi midi. Wall Street est parvenu à gommer ses pertes initiales hier soir et les marchés américains pourraient continuer à rebondir aujourd'hui.

Matthew Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale américaine, a indiqué hier que les Etats-Unis ne considéraient pas de mesures punitives contre la Chine à propos de sa gestion de la pandémie de coronavirus. Ainsi, la posture adoptée est désormais plus modérée, alors que le président américain Donald Trump et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'étaient auparavant montrés bien plus agressifs, Pompeo disant disposer de "preuves immenses" concernant l'implication du laboratoire de Wuhan. Les prises de positions au sein de l'administration Trump avaient auparavant fait craindre un retour de la guerre commerciale sino-américaine au pire moment, l'économie mondiale tentant péniblement de sortir de l'une des pires crises de son histoire.

Par ailleurs, les perspectives de déconfinement confortent l'idée d'une reprise progressive des économies à l'arrêt : l'Italie a ainsi entamé lundi une première phase de déconfinement. On attend la France dès lundi prochain. L'Allemagne, déjà en partie déconfinée, pourrait autoriser pour sa part la réouverture des commerces de toute superficie, probablement à compter du 11 mai. Aux Etats-Unis, le gouverneur de l'Etat de New York a présenté lundi les grandes lignes d'une reprise progressive de l'activité économique dans son État, le plus durement touché par la maladie, tandis que son homologue de Californie annonçait que certains commerces pourraient être autorisés à rouvrir dès cette semaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Total reprend 5,5% à 32,2 euros après des comptes trimestriels en net repli. Le bénéfice net ajusté fond de 35% à 1,78 milliard de dollars pour des revenus de 43,87 Mds$ contre 51,2 Mds$ un an plus tôt. Le groupe anticipe désormais une production comprise entre 2,95 et 3 mbj sur l'année, en repli de 5% par rapport aux prévisions précédentes compte tenu des mesures volontaires de réduction prises au Canada, des quotas exceptionnels décidés par l'Opep+, des baisses de demande locale de gaz et de la situation en Libye. La stabilisation du dividende et le renforcement des mesures d'économies font cependant passer au second plan la nette chute des résultats au premier trimestre.Grâce aux diverses mesures prises, le management espère maintenir le point mort cash organique à moins de 25$ le baril en 2020.

* BNP Paribas gagne 3% à 28 euros. La banque de la rue d'Antin n'a pas été épargnée par la chute des marchés financiers au premier trimestre et son coût du risque s'est envolé mais les résultats sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes de la place. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net a fondu de 33,2% à 1,28 milliard d'euros rapporté à un produit net bancaire de 10,89 MdsE (-2,3%). A l'image de la SocGen, la BNP a enregistré une forte hausse de son coût du risque au premier trimestre, ce dernier s'envolant de 85,4% à 1,4 MdE. BNP Paribas, qui peut compter sur son modèle diversifié et intégré, estime l'impact de la crise sanitaire à 568 ME sur son PNB au premier trimestre et anticipe un recul de 15 à 20% de son résultat net, part du groupe, sur l'ensemble de l'exercice 2020.

* Elior (+1% à 5,85) a fait état d'un Ebita ajusté de 51 millions contre 122 millions un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 2,459 milliards d'euros, en repli de 5,2% par rapport à l'année précédente avec un recul de la croissance organique de 6,2%. Elior, qui a entamé des discussions constructives avec ses banques de référence afin d'obtenir une suspension du test de covenant auquel sont soumis les emprunts seniors du Groupe au 30 septembre 2020 et au 31 Mars 2021, estime l'impact de la crise sur l'Ebita ajusté à environ 30% pour l'ensemble de l'année 2019-2020, après la mise en oeuvre des mesures d'atténuation.

* EssilorLuxottica (+1,5% à 108,6 euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2020 de 3.784 millions d'euros, en baisse de 10,1% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 (-10,9% à taux de change constants), montrant une bonne résistance dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent.

* Bonduelle (+9% à 21,8 euros) a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% à données comparables à 761,2 millions d'euros mais a confirmé la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.

VALEURS EN BAISSE

* Lagardère (-3,7% à 14,6 euros) : les actionnaires sont appelés ce mardi à jouer les arbitres dans le bras de fer opposant son gérant commandité Arnaud Lagardère au fonds Amber Capital, qui réclame le remaniement du conseil de surveillance.

* Plus forte baisse du CAC40, Pernod Ricard cède 1,6% à 134 euros.

* Kering recule de 0,5% à 449 euros. Credit Suisse a rehaussé à 'surperformance' sa recommandation sur le dossier avec un objectif relevé de 490 à 530 euros.