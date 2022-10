Mi-séance Paris : beaucoup de publications mal accueillies renvoient le CAC40 sous les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 3 séances à tutoyer les 6.100 points, le CAC40 fait une grosse marche arrière se vendredi. La baisse s'accélère en fin de matinée, -1,6% à 5.990 points alors de nombreuses publications trimestrielles sont mal accueillies. Cette fin de semaine est notamment compliquée pour le luxe. Après les publications brillantes de LVMH et Hermès, Kering et L'Oréal ont quelque peu refroidi l'ambiance.

Si les résultats trimestriels les occupent, les investisseurs demeurent toujours préoccupés par les politiques monétaires alors que la prochaine réunion de la Banque centrale européenne est prévue la semaine prochaine et celle de la Réserve fédérale américaine dans deux semaines. Pour la première fois en plus d'une décennie, le taux du Bund allemand, la référence au sein de la zone euro, a dépassé la barre des 2,5% ce matin (+10,5 pb). Cela fait suite à une séquence record de 12 semaines de progression du rendement allemand à 10 ans. Les marchés monétaires s'attendent à ce que la BCE relève son taux directeur d'environ 75 points de base à 1,5% la semaine prochaine, puis le porte à 3,25% d'ici l'été prochain. En France, le rendement de l'OAT 10 ans vient de dépasser 3%.

VALEURS EN HAUSSE

* Atos remonte de presque 8% à 9,6 euros. Le groupe a annoncé plusieurs contrats ces derniers jours, notamment un marché d'au moins 5 ans avec le Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) pour l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP.

* Le groupe Orapi (+2%) a réalisé un chiffre d'affaires de 54,3 ME sur le troisième trimestre 2022 contre 52,1 ME au T3 2021, soit une hausse de +4,2% à périmètre comparable. Orapi affirme enregistrer sur ce T3 une bonne activité, avec un retour à des niveaux normatifs en Asie, et une accélération des ventes en Europe du Sud. Cette hausse modérée s'explique par le fait que l'inflation des prix (+6%) et une croissance organique saine (+3,5%) sont en partie compensées par la baisse de la demande en produits "Covid" (-40%). A fin septembre, le chiffre d'affaires atteint 173,4 ME contre 171,4 ME un an plus tôt.

* OSE Immunotherapeutics (+35%) prépare un essai pivot confirmatoire de Phase 3 pour ensuite solliciter l'enregistrement réglementaire de Tedopi en tant que nouveau traitement standard du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique en résistance secondaire après échec d'un IPC. La Société a déposé une demande officielle de "Type C meeting" auprès de la FDA aux Etats-Unis pour valider le nouveau protocole d'étude chez des patients atteints d'un CPNPC en seconde ligne après échec à un IPC. OSE Immunotherapeutics a déjà reçu un "Scientific advice" de l'Agence européenne de santé (EMA, European Medicines Agency) pour cette population cible. Des réunions sont prévues avec les Agences réglementaires pour valider le nouveau protocole de l'essai clinique confirmatoire de Phase 3 dans le CPNPC.

* Une seule hausse non significative parmi les valeurs du CAC40 : Sanofi grappille 0,3% à 81 euros.

VALEURS EN BAISSE

* EssilorLuxottica (-3,5% à 153,4 euros) a vu son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2022 s'élever à 6 394 millions d'euros, en hausse de 8,2% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 (+17% à taux de change courants). Pour les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 18 388 millions d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à 2021 sur la même période (+ 15,5 % à taux de change courants). La croissance demeure forte d'une année sur l'autre au cours des trois premiers trimestres de l'année malgré l'effet défavorable de la base de comparaison élevée.

* L'Oréal perd 4,7% à 313,7 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques a fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la demande en Europe et aux Etats-Unis ayant permis de compenser les perturbations en Chine liées aux restrictions sanitaires. L'Oréal, qui détient des marques grand public comme Maybelline et d'autres plus haut de gamme comme Lancôme, a ainsi réalisé des revenus de 9,58 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre constant. Mais les analystes se montrent préoccupés par le ralentissement de L'Oréal Luxe, qui n'a dépassé que récemment la division grand public de l'entreprise pour devenir la plus grande du groupe, et a tiré la croissance au cours des derniers trimestres. Jefferies explique ainsi avoir des "sentiments mitigés" sur les chiffres publiés par L'Oréal et souligne notamment que les résultats de la division luxe sont inférieurs aux attentes. RBC, de son côté, indique que la croissance de l'Oréal a été gonflée par un bonus de 94,7 millions d'euros dans l'assurance.

* Kering recule de 4% à 450,8 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe de luxe a dévoilé un chiffre d'affaires de 5,137 milliards d'euros, en croissance de +23% en données publiées et de +14% en comparable. Si la croissance ressort supérieure aux attentes des analystes, le marché retient davantage la 'nouvelle déception' du côté de Gucci, la marque phare de la société. Bien qu'en nette amélioration par rapport au trimestre précédent, la croissance organique de cette dernière s'est limitée à 9% sur le troisième trimestre, contre un consensus de 11%. Par ailleurs, les revenus organiques de Gucci en Chine ont diminué au cours du trimestre, a précisé Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering. "L'objectif d'améliorer les performances de Gucci en Chine est un plan à long terme", a-t-il déclaré. Gucci, principal centre de profit du groupe français, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du marché ces derniers mois car après des années de croissance exceptionnelle ses ventes ont été inférieures à celles de ses grands concurrents, tels que Louis Vuitton et Hermès. La bonne nouvelle pour Kering vient de la forte dynamique de Yves Saint Laurent, dont le chiffre d'affaires a bondi de 30% en comparable. C'est plus du double de ce que les analystes attendaient. Lors de la conférence analyste suivant la publication, le dirigeant a précisé que la marque parisienne avait "une très bonne pénétration" auprès des clients locaux, citant notamment la popularité de son sac Icare.

* Renault (-2,8% à 31,8 euros) a dévoilé un chiffre d'affaires de 9,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20,5%. A taux de change et périmètre constants, la croissance atteint 19,4%. Une évolution conforme aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de l'Automobile ressort quant à lui à 9 MdsE, en hausse de 21,7%, mais inférieur au consensus de place (9,6 MdsE). Dans un contexte encore perturbé par la crise des semi-conducteurs, la société au losange a vendu 481.000 véhicules au 3ème trimestre, en baisse de 2,4% sur un an. Renault Group confirme ses perspectives financières pour l'année 2022, à savoir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 5% et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros. Renault Group présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme.

* Guerbet trébuche de 4,5% à 16,9 euros, sanctionné après son avertissement. Le groupe pharmaceutique a indiqué que sa croissance 2022 sera inférieure à 2% à périmètre comparable et taux de change constant, contre une fourchette annoncée précédemment de 2 à 4%. En termes de rentabilité, Guerbet a précisé viser un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine, contre 14,4% précédemment annoncé (correspondant au taux réalisé sur l'exercice 2021).

* Vivendi recule de 4% à 7,8 euros. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de s'élève à 7,451 milliards d'euros (6,870 MdsE à la même période de 2021). Cette augmentation de 8,5% résulte principalement de la performance d'Havas Group (+284 ME), du rebond de Vivendi Village (+109 ME par rapport à 2021 impacté par les effets de la crise sanitaire en particulier sur le spectacle vivant), ainsi que de la progression de Groupe Canal+ (+43 ME). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+134 ME), consolidé sur 9 mois en 2022, contre 4 mois sur les 9 premiers mois de 2021 (à compter du 1er juin 2021).

* Faurecia (Forvia) (-3,5%) a rehaussé sa guidance de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2022. L'équipementier automobile, qui a changé de dimension avec le rachat de Hella, vise désormais des revenus entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros cette année (contre 23 à 24 MdsE précédemment) afin de refléter l'évolution des taux de change et la révision de l'estimation de la production automobile mondiale à 77 millions de VL (contre 74 millions de VL précédemment). Il anticipe toujours une marge opérationnelle entre 4 et 5% et un flux de trésorerie net à l'équilibre. Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 6,6 milliards d'euros (6,37 MdsE de consensus), en hausse de de 31% sur une base organique, surperformant largement la production automobile mondiale.