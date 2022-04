Mi-séance Paris : beau rebond du CAC40, Alstom en forme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Fin de semaine positive sur le marché parisien avec un CAC40 qui remonte de 1,36% à 6.550 points à la mi-journée et met fin à une série baissière de trois séances. Le bilan hebdomadaire reste néanmoins négatif pour le moment avec un passif d'environ 2%. L'indice profite de la bonne tenue Wall Street hier en fin de séance ainsi que de la hausse des cours du brut ce vendredi dans un environnement toujours très tendu. Le baril de Brent, tombé sous 100 dollars jeudi pour la première fois depuis trois semaines, prend 1% à 101,6$ vers midi.

Les opérateurs réalisent ainsi des achats à bon compte alors qu'à l'incertitude liée à la guerre en Ukraine et ses multiples retombées pour l'économie mondiale et au resserrement à venir de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, est venue s'ajouter l'élection présidentielle française dont l'issue s'annonce beaucoup plus serrée qu'attendue. Sur le front des valeurs, Sodexo, Alstom ou encore BNP Paribas bénéficient de notes favorables d'analystes.

VALEURS EN HAUSSE

* Sodexo bondit de 5,6% à 69,7 euros, dopé par une note de RBC Capital qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur. Le courtier estime que la "déconnexion" du groupe français en matière de performances par rapport à ses principaux rivaux est "déroutante". La décote de l'action semble exagérée et dans un monde moins certain, potentiellement 'stagflationniste', le modèle économique de Sodexo devrait être plus résistant que la moyenne malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation des coûts des intrants. La performance du titre après la publication des résultats semestriels meilleurs que prévu suggère qu'un "degré de comportement irrationnel" a commencé à s'infiltrer dans l'équation, selon le broker. L'objectif est ajusté de 84 à 83 euros.

* Alstom. A la peine depuis le début de l'année, Alstom pointe en tête du CAC40 ce vendredi à la faveur d'un gain de 6% à 20,9 euros. Citi a réduit ses attentes de croissance pour les équipementiers électriques européens en raison des risques de baisse globale dans la région, mais reste convaincu que la croissance dans des secteurs tels que la transition énergétique et l'automatisation reste attrayante. La banque privilégie Alstom (objectif abaissé de 47 à 42 euros) et Vestas au sein de sa couverture pour le deuxième trimestre. Elle apprécie également Rexel ('acheter') pour sa capacité à se protéger contre l'inflation et Siemens ('acheter') pour des questions de valorisation. Morgan Stanley a par ailleurs réitéré son conseil 'surpondérer' sur Alstom avec un objectif ajusté de 50 à 46 euros.

* Stellantis (+3,5% à 14 euros) a vendu sa participation restante de 25% dans GEFCO au Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. "La vente de cet actif, non stratégique, marque l'étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Stellantis s'appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels GEFCO continue à jouer un rôle significatif". Aucun détail financier n'a filtré. GEFCO, désormais entièrement entre les mains du géant français du transport maritime, avait été mis en vente l'été dernier par ses actionnaires. Il était jusqu'à ces derniers jours détenu à 75% par la compagnie ferroviaire russe RZD et à 25% par le constructeur automobile.

* BNP Paribas s'adjuge 3,3% à 48,1 euros avec Credit Agricole (+1,2% à 10 euros) et Société Générale (+2,2% à 22 euros). Dans une note dédiée aux groupes financiers français, Jefferies a réitéré son avis positif sur la banque de la rue d'Antin malgré un objectif abaissé de 77 à 67 euros. Le broker évoque une exposition négligeable à la Russie et un excès de capital qui augmente. A l'inverse, le courtier a dégradé le Credit Agricole à 'conserver' tout en coupant sa cible de 14,8 à 11,2 euros et a abaissé sa recommandation sur la Société Générale à 'conserver' avec un objectif ramené de 31 à 25 euros. L'analyste explique que les banques françaises se détournent de leurs filiales russes et ukrainiennes, que la dynamique des revenus ralentit dans certains domaines, que les coûts sont sous pression, et que les provisions ont tendance à augmenter. Si les actions apparaissent bon marché, cela n'est pas suffisant en raison du manque de catalyseurs. A noter par ailleurs que le Credit Agricole a annoncé hier soir avoir pris une participation de 9,18% dans BANCO BPM, la troisième banque d'Italie.

* Akwel (+3% à 18,7 euros) est parvenu à atteindre son objectif de progression d'activité, avec un chiffre d'affaires publié en recul de -1,6%, mais en croissance de +2,8% à périmètre et taux de change constants. Face à une visibilité faible et des niveaux de production des constructeurs très volatils, la capacité d'adaptation du groupe et sa gestion de stocks traditionnellement prudente lui ont permis de répondre à la demande de ses clients. L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'affiche en baisse de -33,2%, à 117,1 ME. Le résultat opérationnel courant atteint 75,2 ME, en baisse de -33,8%, comme anticipé lors de la publication du chiffre d'affaires annuel, et représentant une marge opérationnelle courante de 8,2%, comparable aux résultats d'avant crise.

* Safran (+2,7% à 103,5 euros). Air France-KLM est entré en négociations exclusives avec CFM International, la joint-venture à 50/50 entre Safran et GE, pour équiper de moteurs LEAP-1A sa flotte d'avions Airbus A320neo et A321neo, a annoncé CFM. L'accord pourrait porter sur plus de 200 moteurs LEAP-1A.

* Edenred. Sixième séance consécutive dans le vert pour Edenred qui grimpe encore de 1% à 47,2 euros en cette fin de semaine. L'actualité autour du groupe actif dans les systèmes de paiement au service des entreprises, des salariés et des commerçants est marquée par une note de Stifel qui a rehaussé son objectif de 52 à 54 euros tout en maintenant son avis 'achat'. La combinaison d'une forte dynamique continue au niveau du chiffre d'affaires et de vents favorables macroéconomiques devrait continuer à alimenter la surperformance de l'action, selon le broker. D'autant plus que les multiples de valorisation ne se sont pas encore totalement redressés après la sous-performance de l'année dernière.

VALEURS EN BAISSE

* AdUx recule de plus de 7% à 2,23 euros après sa publication annuelle. Le groupe a dégagé un résultat net positif de 0,2 million d'euros contre -0,9 ME en 2020 pour un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros (+33%). L'augmentation du chiffre d'affaires de +6 millions d'euros s'explique par la croissance soutenue de nos activités sur la majeure partie de nos implantations. La marge brute s'élève à 9,7 millions d'euros soit +1,6 ME par rapport à l'exercice 2020. La reprise de l'activité en 2021 démontre que la société a su s'adapter au contexte actuel. Le contexte économique toujours incertain contraint la société à aborder l'année 2022 avec prudence. Elle anticipe malgré tout de maintenir le même volume d'activité tout en conservant une structure de coûts assainie.

* Genfit abandonne 2,7% à 3,57 euros. Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 258,8 millions d'euros contre 171 ME un an plus tôt. Le chiffre d'affaires 2021 s'est élevé à 80,1 millions d'euros et le résultat opérationnel consolidé est ressorti positif à 31,8 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 82,9 ME en 2020. "Après une année 2020 difficile marquée par l'échec d'elafibranor dans la NASH, Genfit a su capitaliser sur son savoir-faire dans les maladies métaboliques pour réécrire une nouvelle histoire. L'objectif est réussi, la société a significativement réduit ses charges opérationnelles et dispose actuellement d'une trésorerie extrêmement confortable qui va lui permettre de développer le nouveau pipeline clinique qu'elle met en place", affirme Portzamparc ('acheter').