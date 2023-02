Mi-séance Paris : au tour de la BCE de ne pas décevoir les marchés

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 gagne 0,6% ce jeudi midi à 7.120 points. La hausse se poursuit donc en bourse de Paris après la bonne réaction de Wall Street hier soir. La Fed a fléchi dans sa politique monétaire et a bel et bien remonté les taux d'un quart de points hier, contre 50 points de base lors des précédents rendez-vous. Le discours ferme, lui aussi était anticipé. Quoique Powell aura aussi ajouté que la Fed pourrait n'être qu'à deux ou trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif. Le patron de la Fed s'est surtout voulu encourageant en indiquant que " le processus de désinflation était engagé ".

De façon générale, les banques centrales américaine et européenne poursuivent certes leur cycle de resserrement monétaire. Et alors que les marchés se sont emballés en janvier, elles viennent rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné. Mais leurs actes valident les anticipations des marchés. Ces anticipations sont d'ailleurs fixées à 50 points de base pour le rendez-vous de la BCE à 14 heures aujourd'hui, la banque centrale européenne étant quelque peu en retard dans son cycle de hausse, par rapport à son homologue américaine.

* Porté par une solide publication annuelle, Publicis bondit de plus de 5% à 71,16 euros. Le groupe, qui a amélioré tous ses indicateurs financiers l'an passé, vise une croissance organique de 3% à 5% en 2023, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%. Des prévisions supérieures aux attentes des analystes.

* Dassault Systèmes pointe également en vive hausse (+6,2% à 36,4 euros) après la présentation de comptes 2022 robustes. L'éditeur de logiciels a fait état d'un résultat opérationnel de 1,90 MdE (+14%) pour un chiffre d'affaires (non IFRS) en hausse de 9% à change constant à 5,67 milliards d'euros. La marge opérationnelle a atteint 33,4%, contre 34,3% un an plus tôt. Le Groupe a annoncé début 2022 un plan visant à accélérer ses investissements au cours de l'année, afin de compenser la faiblesse des embauches réalisées durant la pandémie. Dassault Systèmes ayant atteint ses objectifs en matière de recrutement, le Groupe entend capitaliser sur ces investissements dans les années à venir, a précisé la firme. Le management vise au premier trimestre un BNPA dilué de 0,27-0,28 euro et une marge opérationnelle de 30,7%-31,3%, avec une croissance des revenus à change constant de 7 à 9%.

* Elior gagne 2% à 3,22 euros. AlphaValue est passé à l'achat en visant 4,16 euros.

* Synergie gagne du terrain (+3% à 34 euros) au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé record de 2,916 milliards d'euros en 2022, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants).

* Orpea décroche encore de 13% à 4,8 euros après avoir finalement terminé en chute de 22% hier à la suite de l'annonce d'un accord de principe sur le plan de restructuration financière de l'exploitant de maisons de retraite. Revenant sur cette annonce, Oddo BHF explique que post opération, et si aucun actionnaire existant ne souscrit, la dette financière serait réduite d'environ 60%, pour revenir proche de 3,8 MdsE. Le "Groupement" formé autour de la CDC détiendrait 50,2% du capital, les porteurs de dette (SteerCo), 49,4%, et les actionnaires actuels, seulement 0,4%. En effet, les 64M d'actions actuellement en circulation ne représenteraient plus que 0,4% du capital. Cela reviendrait à anticiper un capital composé de près de 15 milliards d'actions, post restructuration. L'analyste affirme ainsi que si la restructuration permet à Orpea d'être sauvegardé, le titre ne devrait pas retrouver l'intérêt des investisseurs equity avant fin 2023, au mieux.

* Renault cède 0,5% à 38,2 euros, victime d'une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a en effet dégradé le titre du constructeur à 'conserver' avec une cible ramenée de 50 à 42 euros. Le marché reste malgré tout majoritairement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 12 analystes sont à l''achat', 9 sont à 'conserver' et un seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 46,13 euros.

* En hausse ce matin, Casino reperd finalement 0,5% à 11,43 euros. En réponse aux rumeurs de presse, Teract "confirme avoir engagé avec le groupe des discussions exploratoires qui pourraient mener au rapprochement des activités de distribution des deux groupes en France au sein d'une même entité contrôlée par Casino". Ces discussions pourraient déboucher sur la mise en place d'une entité nouvelle, contrôlée par les actionnaires de Teract. Celle-ci serait en charge notamment de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court.