Mi-séance Paris : au rebond, DBV double de valeur !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une chute de 6,5% la semaine dernière sur fond de reconfinement quasi-généralisé en Europe et en attendant les résultats des élections américaines mercredi matin, le début de semaine est marqué par un rebond de 1,7% sur le CAC40 à 4.670 pts. Donald Trump a d'ailleurs de nouveau agité la menace d'une contestation des résultats en cas de défaite en laissant entendre qu'il pourrait solliciter ses avocats...

La bonne nouvelle de ce lundi qui prouve que la situation est décidemment meilleure que prévu en Asie, vient des indicateurs publiés par Pékin sur l'activité manufacturière qui sont ressortis très fermes : Cette dernière a même connu son rythme le plus rapide depuis près de 10 ans sous l'effet d'une accélération de la demande intérieure. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a ainsi progressé à 53,6 le mois dernier contre 53 en septembre, soit le 6e mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

WALL STREET

Wall Street a terminé le mois d'octobre dans le rouge, vendredi, signant sa pire semaine et son pire mois depuis mars, sous le poids de nombreuses incertitudes, à seulement 4 jours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, qui opposera mardi Donald Trump à Joe Biden. La dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19 inquiète aussi les investisseurs, d'autant que les tensions politiques ont retardé l'adoption d'un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine. Vendredi, les actions des Gafa ont pesé sur la cote, à l'exception d'Alphabet (+3,8%), après la publication de comptes pourtant supérieurs aux attentes, mais alors que les craintes s'accumulent pour les futurs bénéfices.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 0,59% à 26.501 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 1,21% à 3.269 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a chuté de 2,45% à 10.911 pts.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

De son côté, la parité euro/dollar atteint 1,1645$. Le baril de Brent se négocie 37$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV Technologies (+100% !) suite au dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son produit expérimental Viaskin Peanut (DBV712) a été validé par l'Agence européenne des médicaments (EMA). La validation de cette demande d'AMM confirme que la demande est suffisamment complète pour entamer le processus d'examen formel du patch épicutané expérimental non invasif à prise quotidienne unique visant à traiter l'allergie aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 11 ans.

Erytech : +12% avec Atari qui lance son fameux Token

Sowroomprivé : +9% avec Genfit et Navya qui renforce sa gouvernance

Eramet : +7% avec CGG, Inventiva

Valneva : +6% suivi d'Air France et de Korian

Europcar : +5% avec Nexans

LafargeHolcim : +4% en compagnie de Spie et de TechnipFMC

Imerys (+3%) fait état de comptes en net retrait sur un an au troisième trimestre mais en sensible amélioration par rapport aux trois mois précédents. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'EBITDA courant atteint 454,4 millions d'euros (-22,4%) pour un chiffre d'affaires de 2,81 MdsE, en baisse de 14,4% à périmètre et taux de change constants. Les volumes de ventes ont diminué de 11,8% (-127,1 millions d'euros) au troisième trimestre, ce qui traduit une amélioration progressive par rapport au deuxième trimestre, qui a subi le pic de la pandémie de Covid-19. Le résultat opérationnel courant s'élève à 209,8 ME, en retrait de 41,4%, tandis que le résultat net, part du Groupe, s'établit à 95,5 ME (-48,7%).

AKKA : +3% suivi de Saint-Gobain, Elis, Coface, Veolia

Sanofi (+2,5%) et Kiadis, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants à base de cellules NK (natural killer) "prêtes à l'emploi", pour le traitement de maladies engageant le pronostic vital, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi lancera une offre publique d'achat (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles) en vue de l'acquisition de la totalité des actions de Kiadis à raison de euros 5.45 l'action, pour une valorisation totale de environ 308 million d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Voluntis : -2% avec Varallia (-4%)

Unibail Rodamco Westfield (-2%) prévoit actuellement que son AREPS 2020 se situera entre 7,20 et 7,80 euros par action. Pour 2021, le groupe s'attend à ce que le NRI retail à périmètre constant croisse de +15 à +20% en cash par rapport à celui attendu pour 2020. Je tiens à remercier nos formidables équipes. Ils travaillent sans relâche depuis mars pour aider l'URW à surmonter cette situation sans précédent".

Geci : -2% avec Linedata, Infotel

Fnac Darty (-1,7%) : L'enseigne de distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public avait, dans un premier temps, indiqué son intention de garder ses magasins ouverts pendant cette seconde phase de confinement, avant de se raviser, samedi en soirée. Les rayons culture de l'enseigne de distribution vont finalement fermer.

Aubay : -1% suivi de Vilmorin