Mi-séance Paris : au rebond après un mois de mai en baisse de plus de 5%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 rebondit de 0,8% ce jeudi midi autour de 7.155 points après avoir abandonné -5,24% en mai, son premier mois de 2023 terminé dans le rouge, le dernier recul mensuel datant de décembre 2022 (-3,93%). Malgré cette contreperformance mensuelle, l'indice affiche encore un gain de 10% depuis le début de l'année.

La Chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un projet de loi bipartisan prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en 2025, en dépit de l'opposition de certains élus ultra-conservateurs. Il appartient désormais au Sénat de voter le texte et le transmettre au président Joe Biden pour une promulgation d'ici lundi, ce qui éviterait un défaut de paiement de la première puissance économique ! La large majorité qui s'est dégagée à la Chambre laisse penser à une issue favorable au Sénat.

En Chine, l'activité manufacturière a rebondi de manière inattendue en mai avec un indice à 50,9 contre 49,5 en avril, montre l'enquête Caixin/S&P Global publiée jeudi.

L'inflation confirme par ailleurs son recul dans la zone euro. Le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à 6,1% en mai, contre 7% en avril, selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'inflation annuelle n'avait plus été aussi basse depuis près d'un an. L'inflation annuelle 'core' ressortirait à 5,3%, après +5,6% en avril, et contre 5,5% de consensus. De quoi renforcer les arguments en faveur d'une modération de la remontée des taux de la Banque centrale européenne ? A suivre...

VALEURS EN HAUSSE

* Quadient (+0,8% à 17,3 euros) a annoncé un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, ce qui représente une croissance organique de 2,1% par rapport au premier trimestre 2022. En données publiées, le chiffre d'affaires a crû de 1,3%, intégrant un léger effet de change positif de +0,6% et un effet de périmètre négatif de -1,4%. Quadient confirme que la croissance organique de son chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3% avec une croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 d'environ 10%.

* Ipsos grimpe de 4,3% à 47,8 euros. Le flux acheteur sur le dossier est nourri par une note de Gilbert Dupont qui a relevé à 'acheter' sa recommandation sur la valeur en visant 62 euros. Les huit analystes suivant le titre répertoriés par 'Bloomberg' sont tous à l''achat' avec un objectif moyen à douze mois fixé à 67,71 euros.

* En tête du CAC40, Stellantis gagne près de 2% à 14,5 euros. Moody's avait relevé hier la perspective crédit de Stellantis de 'stable' à 'positive'. Le changement de perspective reflète les progrès continus de Stellantis en termes d'amélioration des marges et d'effet de levier, affirme Matthias Heck, vice-président chez Moody's. "Une mise à niveau de la notation à Baa1 est probable si l'entreprise est en mesure de conserver des marges bénéficiaires d'exploitation élevées à un chiffre et de maintenir un effet de levier durable en dessous de 2,0x, malgré les défis à court terme en matière d'inflation plus élevée et de risques pour la confiance des consommateurs et d'abordabilité".

* En forte hausse en début de séance, Remy Cointreau évolue désormais proche de l'équilibre après son point annuel. Alors que les analystes étaient majoritairement positifs sur les résultats, Jefferies met en avant la pression continue sur les activités de cognac de la société aux États-Unis. Remy Cointreau prévoit en effet un repli de ses ventes au premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay. Le distillateur avait mis en garde en avril contre le potentiel ralentissement aux États-Unis de la demande de spiritueux haut de gamme dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitude économique.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.

* Casino abandonne encore 7% à 5,18 euros alors que Barclays a coupé son objectif sur la maison-mère Rallye de 3 à 0,10 euro ('sous-pondérer').