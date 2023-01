Mi-séance Paris : au plus près des 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a brièvement dépassé les 7.100 points ce matin à et se maintient en hausse de 0,7% en fin de matinée à 7.093 points. Le léger recul d'hier (-0,09%) constituait seulement la 4ème séance de baisse sur les 18 de ce début d'année 2023. Le CAC40 est à moins de 300 points de son record historique en séance à 7.384,86 points.

La séance du jour est animée par une série de publication annuelles alors qu'on entre dans le vif du sujet pour les grosses capitalisations. Après Elior et STMicroelectronics ce matin, on attend les résultats de LVMH ce soir.

Côté statistiques économiques, les investisseurs attendent la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre qui devrait montrer un ralentissement de la croissance en rythme annualisé.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, STMicroelectronics bondit de 6,5% à 42 euros, les investisseurs saluant la solide publication du spécialiste des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars, d'une marge brute de 47,5%, d'une marge d'exploitation à 29,1% et d'un résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Des résultats en nette amélioration sur un an et nettement supérieurs aux attentes des analystes. Sur le premier trimestre 2023, le management vise un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars et une marge brute de 48%, contre 3,81 Mds$ et 45,2% anticipés par le consensus. Pour l'année complète, STMicro anticipe une croissance d'environ 4% à 11%.

* Alstom gagne 1% à 26,7 euros. Invest Securities a rehaussé le curseur de 30,7 à 32 euros.

* Safran progresse de 1,5% à 132,2 euros. La Deutsche Bank a revalorisé Safran de 125 à 137 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Pernod Ricard cède 2% à 189,4 euros, pénalisé par la publication de son concurrent Diageo. Le groupe britannique, qui trébuche de plus de 5% à Londres, a signalé un ralentissement de ses ventes en Amérique du Nord, ce qui fait craindre qu'un moteur clé de la croissance de ses bénéfices ne soit en train de flancher. Sur les six premiers mois de son exercice 2022-2023, la firme a enregistré des ventes nettes de 9,4 milliards de livres sterling, en hausse de 18,4%, reflétant principalement une forte croissance organique ainsi que des effets de change favorables, principalement dus au raffermissement du dollar américain. La croissance interne a atteint 9,4%, toutes les régions affichant une amélioration, mais la zone Amérique du Nord n'a progressé que de 3% sur la période alors que les analystes tablaient sur une hausse de 6%.

* Elior plonge de 12,5% à 3,38 euros après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de 11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre, contre 399 ME à fin septembre, un niveau "conforme " aux attentes du management, qui a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires. A horizon 2024, les ambitions du groupe demeurent les suivantes : une croissance organique annuelle moyenne du CA d'au moins 7% sur les deux prochains exercices, une marge d'EBITA ajusté d'environ 4% en 2023-2024, une croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre 2x et 3x, et une reprise de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024.

* EssilorLuxottica abandonne 1,6% à 168,5 euros. Oddo BHF a réduit sa cible sur le dossier de 201 à 196 euros tout en restant à 'surperformer'.