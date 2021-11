Mi-séance Paris : ArcelorMittal se distingue, Renault recule

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image des trois dernières séances, le marché parisien évolue peu ce jeudi (+0,18% à 7.058 points), toujours bien ancré au-dessus des 7.000 points. 11 novembre oblige, l'actualité est assez limitée et reste dominée par les craintes inflationnistes ainsi que par quelques publications d'entreprises. ArcelorMittal a convaincu, tout comme Siemens en Allemagne ou Generali en Italie. A l'inverse, Burberry est chahuté à Londres. Renault recule après la vente de la participation de Daimler et Engie gagne du terrain après une opération de croissance externe.

A Wall Street, les futures évoluent dans le vert alors que les trois grands indices ont fini en nette baisse mercredi soir après la publication d'une envolée des prix à la consommation de 6,2% en octobre aux Etats-Unis, leur plus forte progression depuis... 1990 ! Ces chiffres plus élevés que prévu pourraient inciter la Fed a relever ses taux directeurs plus vite qu'anticipé.

La prise de risque devrait rester limitée cet après-midi puisqu'aucun indicateur n'est au programme de part et d'autre de l'Atlantique.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse de 3,4% à 28,3 euros, ArcelorMittal occupe la tête du CAC40 en ce 11 novembre. L'aciériste a vu ses résultats s'envoler au troisième trimestre, bien qu'un peu courts par rapport aux attentes des analystes. L'Ebitda est passé sur un an de 901 millions de dollars à 6,06 Mds$, pour un chiffre d'affaires de 20,23 Mds$ contre 13,26 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice net a atteint 4,62 Mds$, contre une perte nette de 261 M$ il y a un an. Le consensus de place visait un Ebitda de 6,19 Mds$ pour des revenus de 21,87 Mds$. Les expéditions d'acier ont toutefois reculé à 14,6 millions de tonnes en raison d'une baisse de la demande, notamment en provenance du secteur automobile, sur fond de perturbations logistiques. La direction estime néanmoins que les perspectives restent positives, la demande sous-jacente devant continuer à s'améliorer. Elle indique également que, bien que légèrement éloignés des récents records, les prix de l'acier restent élevés, ce qui se reflétera dans les contrats annuels pour 2022.

Malgré des résultats un peu plus faibles qu'attendus, la tonalité de la publication d'ArcelorMittal est forte, avec une hausse des prix de l'acier supérieure aux attentes, et un programme de rachat de titres supplémentaire d'un milliard de dollars qui devrait être bien accueilli par les investisseurs, selon Citi. Par ailleurs, Jefferies note que, bien que les résultats du troisième trimestre aient manqué les estimations du consensus, la société a enregistré le bénéfice net le plus élevé et la dette nette la plus faible depuis 2008. A 'surperformer' sur la valeur, Oddo BHF souligne que le groupe devrait bénéficier d'une marge d'acier durablement élevée et du plus fort levier d'exploitation. Il a 'dérisqué' son bilan et offre une valorisation attrayante.

* Engie (+2% à 13 euros) passe à l'offensive. Quelques jours après l'annonce de la cession de sa filiale Equans à Bouygues, le groupe énergétique et Crédit Agricole Assurances ont conclu un accord pour l'acquisition auprès du fonds canadien Alberta Investment Management Corporation de 97,33% d'Eolia Renovables, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Espagne. La transaction, dont le montant n'a pas été précisé, porte sur la propriété et l'exploitation de 899 MW d'actifs opérationnels (821 MW d'éolien terrestre et 78 MW de solaire photovoltaïque) et d'un portefeuille de 1,2 GW de projets renouvelables.

Cette acquisition permettra à Engie de renforcer sa présence sur le marché espagnol des énergies renouvelables qui est en plein essor. Ainsi, le Groupe pourra accélérer sa croissance dans le secteur et réaliser son objectif de 50 GW de capacités renouvelables d'ici 2025. Le plan national énergie-climat du pays, l'un des plus ambitieux en Europe, vise une consommation d'énergie renouvelable de 32% d'ici 2030 (contre 20% en 2020), la mise en service de 55 GW de capacités renouvelables supplémentaires et la décarbonation de l'ensemble du secteur de l'électricité d'ici 2050. La finalisation de l'opération devrait avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, y compris des autorités compétentes en matière de concurrence.

* Eiffage (+0,4% à 99,2 euros) a démenti mercredi préparer une offre sur le groupe de services pour l'énergie et les communications Spie (-3,9% à 21,9 euros), réagissant à des informations de presse évoquant un rapprochement entre les deux groupes, présents dans les services à l'énergie. "En réponse à des rumeurs infondées, Eiffage dément préparer une offre sur la société Spie", a déclaré Eiffage dans un communiqué laconique. 'BFM Business', citant des sources industrielles, a rapporté qu'Eiffage, auquel Engie a préféré Bouygues pour la cession d'Equans, pourrait désormais se tourner vers Spie.

VALEURS EN BAISSE

* Pharmagest (-6,3% à 89,6 euros). La société a enregistré au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires (non audité) de 44,21 ME, stable par rapport au T3 2020 et en progression de 25,34% par rapport au T3 2019. Porté par la dynamique du rapprochement stratégique et opérationnel avec de la société PROKOV EDITIONS, Pharmagest reste confiant dans le maintien, pour l'année, du niveau de croissance observé à fin septembre.

* Renault est logiquement sous pression (-3,1% à 33,2 euros) après que Daimler eut annoncé qu'il allait vendre l'intégralité de sa participation dans le constructeur français qu'il possède via son fonds de retraite. Le groupe allemand a précisé qu'il allait céder environ 9,2 millions d'actions via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Cette participation représente 3,1% du capital et environ 5% des droits de vote du groupe au losange. L'opération représente environ 305 ME.

Renault, Nissan et Daimler avaient conclu en 2010, sous l'impulsion de Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, un système de participations croisées pour conforter leurs coopérations industrielles. En 2016, Daimler avait déjà transféré ses parts dans Renault et Nissan vers ses actifs retraite. Nissan a vendu la totalité de sa participation dans Daimler pour 1,15 milliard d'euros en mai, après que Renault eut cédé la sienne pour un montant presque équivalent en mars dernier. Daimler conserve toujours une participation d'environ 3,1% dans Nissan. Cette cession ne remettrait pas en cause le partenariat industriel entre les différents acteurs même si son avenir fait régulièrement l'objet de spéculations.

* Alstom recule de 1,9% à 34,4 euros, victime de prises de profits après son envolée de mercredi.

* Klepierre (-0,7% à 22 euros), alors que JP Morgan a rehaussé sa recommandation à 'neutre' sur le dossier en visant 20 euros. La banque adopte une position moins prudente sur l'immobilier commercial européen et affirme que les estimations de Klepierre sont déjà "suffisamment baissières", de sorte que tout repli significatif semble désormais limité.