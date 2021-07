Mi-séance Paris : Alstom déçoit

Mi-séance Paris : Alstom déçoit









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reperd un peu de terrain ce mardi tout en restant proche des 6.550 points (-0,3%) dans un marché calme alors que les marchés américains sont restés fermés hier pour l'Independence Day. Alstom est quand même sous pression après ses dernières prévisions, tandis que Virbac s'envole sur fond de révision en hausse de ses anticipations de résultats...

La séance est marquée par la poursuite de la hausse des cours du pétrole : le WTI retrouve ses niveaux de novembre 2014 ! En hausse de 2,3% à 76,9 dollars sur le Nymex, le baril de brut léger américain (contrat août) est boosté depuis hier par l'annulation de la réunion de l'Opep+, faute de consensus entre ses membres sur la remontée progressive de la production. De quoi nourrir le spectre d'une lutte intestine néfaste pour le marché de l'or noir. Dans un contexte inflationniste, la stabilité de la reprise économique mondiale pourrait en effet être remise en cause, tout comme la capacité de l'alliance à conserver son contrôle durement acquis sur le marché du pétrole.

Le ministre irakien du pétrole a indiqué à la presse qu'il espérait "être témoin d'une date" dans les dix prochains jours pour une nouvelle réunion du cartel et de ses alliés qui devrait permettre de trouver un accord satisfaisant pour tous. Entre-temps, il s'attend à ce que les membres continuent d'honorer leurs quotas de production existants, et a estimé que l'impact sur les prix sera temporaire. Face à la crise du coronavirus, l'Opep+ avait réduit l'année dernière sa production de près de 10 millions de barils par jour (bpj), avant de progressivement alléger ses réductions qui se situent actuellement à environ 5,8 millions de bpj. La reprise économique actuelle a stimulé la demande et a fait reculer les stocks mondiaux de brut, une situation qui nécessiterait de continuer à ouvrir les vannes pour alimenter une demande qui dépasse désormais l'offre.

VALEURS EN HAUSSE

* Les valeurs pétrolières bénéficient peu de l'évolution du baril mais TechnipFMC gagne quand même 1,25% et CGG 0,4%.

* Cinquième séance dans le vert pour Carrefour qui gagne encore 1,4% à 17,3 euros en fin de matinée. Si le secteur bénéficie de l'agitation autour du Britannique Morrison, le distributeur français est aussi soutenu par une note de Jefferies ('achat') qui affirme que les résultats du premier semestre devraient confirmer une forte progression en France grâce à des gains de parts de marché. Dans l'ensemble, la progression des bénéfices devrait être "solide", même si elle est temporairement diluée par une reprise de l'activité promotionnelle dans le secteur. Carrefour doit dévoiler ses résultats intermédiaires le 28 juillet après bourse.

* Virbac (+10% à 321 euros) est dopé par le nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Porté par des performances très solides dans toutes les zones et un marché dynamique, le groupe vétérinaire vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), contre 6 à 10% précédemment, ainsi qu'un ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires' qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants.

* Solutions 30 (+1%) a annoncé avoir mandaté Rothschild & Cie pour l'accompagner dans sa réflexion stratégique afin de renforcer sa structure actionnariale. Ce choix fait suite à l'annonce du 21 mai dernier selon laquelle Solutions 30 disait avoir engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d'initier une recherche d'actionnaire(s) de référence. Solutions 30 indiquait alors que ce projet pourrait aller jusqu'à un retrait de cote...

VALEURS EN BAISSE

* Alstom décroche de plus de 4% à 41,9 euros, plombé par ses dernières annonces. Le groupe ferroviaire a indiqué s'attendre pour l'année fiscale 2021-2022 à un flux de trésorerie libre négatif important, alors que le groupe se concentre sur les projets difficiles hérités de l'activité ferroviaire de Bombardier. Au cours du premier semestre de son exercice décalé, Alstom prévoit désormais un flux de trésorerie libre négatif à hauteur de 1,6-1,9 milliard d'euros, et qui devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021-2022.

* Peu d'autres baisses vraiment significatives sur le CAC 40 mais les bancaires Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas reculent d'environ 1%.

* Atari (-13%) a annoncé la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie pour Atari Gaming, la division regroupant les jeux, la VCS et les licences, visant en particulier "à consacrer de nouvelles ressources au développement de jeux premium à plus forte valeur ajoutée".