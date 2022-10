Mi-séance Paris : Air Liquide pousse le CAC40 plus haut

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse s'amenuise en fin de matinée à la bourse de Paris, le CAC 40 ne progressant plus que de 0,3% autour de 6.150 points après être monté jusqu'à 6.183 points un peu plus tôt. La performance d'hier (+1,59%) est liée à l'abaissement des anticipations de hausse des taux à moyen terme de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. Mais à court terme, c'est bien un nouveau relèvement jeudi de 75 points de base des taux directeurs de la BCE avant une augmentation de même ampleur de ceux de la Fed la semaine prochaine qui est d'actualité. Les investisseurs s'attendent ensuite à ce que la banque centrale américaine commence à réduire le rythme de la hausse du coût du crédit en décembre et que l'institution de Francfort lui emboîte le pas l'an prochain.

D'un autre côté, l'incertitude politique et fiscale au Royaume-Uni est en train d'être levée, alors que l'ex-Premier ministre Boris Johnson s'est finalement désisté et tandis que Rishi Sunak (ex-chancelier de l'Echiquier de Johnson) va devenir le nouveau Premier ministre en remplacement de Liz Truss. Cet ancien banquier de Goldman Sachs rassure globalement les marchés, alors qu'il avait vivement critiqué le programme économique de Truss et ses réductions massives d'impôts...

Du côté des entreprises, les publications trimestrielles animent le palmarès avec quelques avertissements qui sont fortement sanctionnés.

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo est ressorti quasi stable en octobre, à 84,3, contre 84,4 le mois précédent. Après un plus bas de plus de 2 ans atteint le mois passé, l'indice ressort supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 83,5.

VALEURS EN HAUSSE

* Air Liquide (+4% à 129,3 euros) s'offre la tête du CAC40 après une publication trimestrielle robuste. Le géant des gaz industriels a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 8,247 milliards d'euros, en forte croissance de 41,3% en publié et de 8,3% sur une base comparable. Le consensus tablait sur des revenus de 7,69 MdsE. Avec un plan stratégique clair, ADVANCE, qui vient renforcer encore la résilience de son modèle économique, en 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant. Le carnet de commandes s'élève à 3,4 milliards d'euros, dont plus de 40% sont liés à la transition énergétique, souligne Stifel. Dans l'ensemble, Air Liquide a enregistré de solides résultats, qui devraient soutenir le cours de l'action, ajoute le broker, à l''achat' sur le dossier.

* Interparfums s'adjuge 9% à 48 euros, les investisseurs saluant la nouvelle révision à la hausse des objectifs annuels après un troisième trimestre record. La firme a enregistré un chiffre d'affaires proche des 200 ME sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 11,4% et de 6% hors effets de change. Compte tenu d'un bon niveau de ventes en octobre et d'un carnet de commandes toujours aussi élevé, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires entre 640 et 650 ME pour l'année 2022, accompagné d'une marge opérationnelle qui devrait atteindre 17%, contre 'environ 16%' précédemment.

* En forte baisse ce matin, Seb pointe désormais en hausse de 1,7% à 63,5 euros malgré son avertissement sur résultats. Le groupe de petit électroménager a connu un troisième trimestre difficile avec des ventes en baisse de 3,4% (-8,1% en organique) à 1,894 MdE et un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 120 ME, contre 208 ME au troisième trimestre 2021. SEB anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 7,9 MdsE cette année contre un niveau stable de 8,06 MdsE espéré auparavant. Le taux de marge opérationnelle ne serait de son côté plus compris entre 8% et 8,5% mais entre 7% et 7,5%. "La performance 2022 du Groupe est très impactée par la forte conjonction d'éléments négatifs, à hauteur de 300 ME (inflation, devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021 record. Le Groupe reste convaincu du caractère structurellement porteur de ses marchés Grand Public et Professionnel", a tenté de rassurer Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe.

* Vivendi (+3% à 8,19 euros) a obtenu la complétude de son dossier relatif au projet de rapprochement avec le groupe Lagardère et annonce avoir formellement déposé sa notification auprès de la Commission européenne en application du règlement européen sur le contrôle des concentrations.

VALEURS EN BAISSE

* Orange (-2,4% à 9,27 euros) a confirmé ses objectifs 2022 à l'issue d'un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires de 10,82 milliards d'euros, en croissance de 3% et de 1% sur une base organique. L'Europe affiche une solide performance (+3,2%) avec le retour à la croissance de l'Espagne ; l'Afrique & Moyen Orient est en progression de 4,2% et reste en ligne avec l'objectif d'environ 6% de croissance sur l'année ; les services IT & d'intégration d'Entreprises (+6,8%) accélèrent et compensent le déclin des activités historiques conduisant à un chiffre d'affaires stable ; et les services de détail en France progressent aussi (+2,6% hors RTC), malgré un chiffre d'affaires total en recul de 1% sur un an mais en hausse par rapport au T2, en l'absence de contre-effet significatif lié aux cofinancements. Enfin, Totem affiche une hausse d'activité de 14,2% avec des clients tiers qui représentent désormais 18% des revenus des services d'hébergement (contre 15% au T3 2021).

* Worldline rend 1,6% à 44,4 euros malgré un troisième trimestre légèrement meilleur qu'attendu et la confirmation de ses objectifs 2022. Le spécialiste des paiements a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,158 milliard d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 10%, soit un 4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Le management a réitéré sa guidance 2022, à savoir 8% à 10% de croissance organique et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021. Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible sera de l'ordre de 45%.

* Nacon (-12%) et BigBen (-11%) pointent en queue de palmarès ce mardi, logiquement secoués après leur avertissement respectif en lien avec la déception du premier cité. L'éditeur de jeux vidéo ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs en 2022-2023, soit un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME et un résultat opérationnel courant supérieur à 50 ME, en raison de ventes Catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, d'une activité Accessoires en retrait et des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles. Le chiffre d'affaires de l'exercice et le résultat opérationnel courant seront néanmoins en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue. Conséquence du warning de sa filiale, Bigben ne sera également pas en mesure d'atteindre sa guidance 2022-2023, soit un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME. Le groupe promet quand même un chiffre d'affaires annuel et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

* Légère baisse de L'Oréal à 315,7 euros. HSBC a abaissé sa cible de 360 à 345 euros ('conserver').