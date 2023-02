Mi-séance Paris : à moins de 100 points des records du CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Nouvel élan pour le CAC40 qui s'approche des 7.300 points ce mercredi en fin de matinée (+1,1% à 7.290 points) et n'est plus qu'à moins de 100 points de ses plus hauts historiques de janvier 2022 à 7.385 points. Les dernières publications annuelles portent cette tendance, notamment Carrefour et Kering qui évoluent en forte hausse. Une nouvelle fois, la forte pondération du secteur du luxe au sein du CAC40 profite à l'indice de la bourse de Paris.

Le grand rendez-vous d'hier, la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, n'a pas fait avancer les débats concernant le devenir des taux directeurs des banques centrales. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 94%. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 38% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de près de 53% à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet et fin septembre. Ainsi, le pivot monétaire tant attendu ne semble pas encore imminent...

VALEURS EN HAUSSE

* Carrefour s'adjuge près de 10% au contact des 18 euros, les investisseurs saluant la belle publication du distributeur. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard a fait état d'une hausse de 4,6% (à changes constants) de son résultat opérationnel courant à 2,38 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 8,5% en données comparables à 90,8 MdsE, grâce à des gains de parts de marché dans tous ses pays clés. En France, où les hypermarchés ont été attractifs grâce à leurs offres à prix réduits en période de forte inflation, le résultat opérationnel courant a bondi de 10,2% à 834 ME. Le groupe a également enregistré une croissance record (+2,8%) de son cash-flow libre net à 1,26 milliard d'euros. Après avoir atteint l'an dernier "l'ensemble de ses objectifs opérationnels", le premier distributeur européen anticipe une croissance de ses trois indicateurs clés cette année : EBITDA, résultat opérationnel courant et cash-flow libre net. Fort de ces résultats, Carrefour va augmenter son dividende de 8%, soit 0,56 euro par titre, et lancer un nouveau plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, après 750 ME réalisés en 2022 et 700 ME en 2021.

* Kering gagne presque 5% à 588 euros malgré une fin d'année 2022 compliquée. Sur le quatrième trimestre, le groupe de luxe a vu ses ventes reculer de 7% à données comparables, les restrictions sanitaires en Chine liées au Covid-19 ayant fortement pesé sur sa marque phare Gucci. Cette dernière a ainsi enregistré un repli de ses revenus de 14% (à données comparables) sur la période, les fermetures temporaires de magasins en raison de la politique "zéro-COVID" de Pékin ayant fortement pesé sur le réseau de boutiques en propre. Le marché tablait sur une baisse limitée à 9,92% chez Gucci et de 1,47% dans l'ensemble du groupe. Gucci, principal centre de profit de l'entreprise, a vu ses ventes progresser de seulement 1% à données comparables sur l'ensemble de 2022, contre des hausses à deux chiffres pour les autres marques comme Yves Saint Laurent (+23%) et Bottega Veneta (+11%). Son résultat opérationnel courant a augmenté de seulement 0,5% à 3,73 milliards d'euros alors que celui de Yves Saint Laurent a bondi de 43% pour dépasser 1 MdE et que celui de Bottega Veneta a grimpé de 28% à 366 ME. Au global, Kering a enregistré l'an passé un résultat opérationnel de 5,59 milliards d'euros, en hausse de 11%, un Ebitda de 7,26 MdsE (+12%) pour un chiffre d'affaires de 20,35 MdsE (+15%). La marge opérationnelle s'est ainsi effritée sur un an de 28,4% à 27,5%. Le profit net a atteint 3,61 MdsE. Le marché tablait sur un résultat opérationnel courant de 5,74 MdsE, un Ebitda de 7,38 MdsE et un profit net de 3,88 MdsE. Le groupe va verser un dividende de 14 euros par titre, contre 12 euros un an auparavant, mais 14,37 euros espérés par le consensus.

* LVMH et Hermès gagnent environ 2%, très proches de leurs sommets.

* Haulotte grimpe de 5% à 3,65 euros. Sur l'ensemble de l'année, le marché mondial de la nacelle a confirmé le net rebond observé en 2021 et atteint en 2022 le plus haut niveau jamais observé, tiré par l'ensemble des zones géographiques. Dans ce contexte, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 609,7 ME en 2022, contre 495,8 ME en 2021, soit une hausse de +18% entre les deux périodes. En raison des tensions persistantes sur le coût des composants et sur la chaine d'approvisionnement, Haulotte a cependant confirmé qu'aucune amélioration de sa marge opérationnelle courante n'est intervenue sur le deuxième semestre 2022 par rapport au premier semestre. Porté par un carnet de commandes historique et la réduction des tensions sur les approvisionnements, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023.

* Le chiffre d'affaires 2022 du groupe Vicat(+6,5% à 28 euros) affiche une forte progression à 3.642 millions d'euros (+19,7% à périmètre et change constants et +16,6% en publié), conséquence d'une hausse sensible des prix de vente. L'EBITDA consolidé atteint 570 millions d'euros en 2022, en baisse de -7,9% en base publiée et de -5,9% à périmètre et change constants. La marge d'EBITDA se situe à 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat parle d'une rentabilité impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie et des coûts industriels non récurrents aux Etats-Unis, en France et en Inde. En dépit d'une inflation des coûts d'une ampleur nouvelle, la rentabilité opérationnelle reste quand même supérieure au niveau de 2020 (557 millions d'euros d'EBITDA) conformément aux prévisions.

* Orpea reprend 2% à 3 euros. On a appris hier que le fonds de pension Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) ne détenait plus aucun titre. CPPIB a en effet déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 février, le seuil de 5% des droits de vote d'Orpea et ne plus détenir aucune action de cette société. " Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Orpea sur le marché ".

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse significative pari les valeurs du CAC40 : BNP Paribas cède 1,3% à 63,5 euros.

* Malgré un exercice record, Nexans trébuche de 3% à 95 euros. Le câblier a réalisé un EBITDA de 599,5 millions d'euros, dans le haut de la guidance, en hausse de 29,6%, pour un chiffre d'affaires standard de 6,745 MdsE, en augmentation organique de 6,3%. La marge d'EBITDA augmente de +130 points de base par rapport à 2021 pour atteindre 8,9% (contre 7,6%), malgré un environnement inflationniste, soutenue par les programmes SHIFT Prime et Amplify dans l'électrification. La génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) a atteint 393 millions d'euros, au-dessus de la guidance, portée par des acomptes sur projets dans le segment Production d'énergie & Transmission. Le management anticipe pour cette année un EBITDA situé entre 570 et 630 millions d'euros et une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 ME.

* Bic perd plus de 7% à 62 euros. Si le groupe a dévoilé des résultats 2022 globalement en ligne avec les attentes des analystes, la prévision d'un net ralentissement de la croissance cette année pèse sur l'action. Après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 13,8%, à change constant, l'an passé, la direction a indiqué tabler sur une croissance comprise entre 5% et 7% sur l'exercice en cours, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes. Par ailleurs, si la marge opérationnelle a rebondi au quatrième trimestre, le marché attendait davantage.