Mi-séance Paris : 5ème séance consécutive de hausse pour le CAC40









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reprend le terrain perdu lors de la deuxième partie de la séance de vendredi et se repositionne sur ses plus hauts de l'année. En hausse de 0,73% en fin de matinée à 5.962 points, le CAC40 est même monté jusqu'à 5.976 points ce matin, nouveau sommet annuel. Il enchaîne au passage une cinquième séance de progression consécutive.

Passé le soulagement de la confirmation officielle de l'accord Chine/USA, vient le temps des questions. Et elles sont finalement assez nombreuses concernant le contenu dudit accord. Il s'agit certes d'un premier accord entre les deux puissances. La première fois qu'en plus de 18 mois de conflit les choses vont dans le bon sens ! Mais il faudra connaitre le détail précis, notamment de la baisse des droits de douane que les deux pays s'imposent mutuellement. La signature de cet accord dit de "phase 1" devrait intervenir à Washington au cours de la première semaine de janvier, selon le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

VALEURS EN HAUSSE

* En retard en bourse depuis le début de l'année, Thales s'offre un beau gain de 3,15% à 89 euros. Le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport vient de remporter plusieurs beaux contrats au cours des dernières semaines. Le dernier en date a été signé avec la marine espagnole qui a choisi les technologies de Thales pour équiper ses cinq nouvelles frégates multi-missions. La capacité de lutte anti sous-marine composée notamment des sonars de classe mondiale CAPTAS 4 Compact, BlueMaster et du système acoustique digital BlueScan seront intégrés dans le système de combat de Navantia SCOMBA pour les F110 et permettront à la marine d'assurer les missions de surveillance, de recherche et de protection dans les théâtres d'opérations.

* Mauna Kea Technologies (+27% à 1,41 euro) a annoncé un investissement stratégique de 7,5 millions d'euros par Johnson & Johnson Innovation. Conformément à l'accord, JJDC, l'entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera l'acquisition de 5.357.142 actions ordinaires Mauna Kea Technologies nouvelles au prix de 1,40 euro par action, représentant un montant total de 7,5 millions d'euros.

* Total (+0,6% à 48,1 euros) a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 65.109.435 actions auto-détenues rachetées entre le 29 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire annoncée le 8 février 2018. Ces actions représentent 2,5% du capital social.

* Vivendi (+0,4% à 25,3 euros) : Canal+, filiale de Vivendi, a signé avec le géant américain Disney un accord de distribution exclusive en France du service de vidéo à la demande Disney+ dont le lancement est prévu d'ici à fin mars, indiquaient dimanche les dirigeants des deux groupes dans une interview commune au quotidien "Les Echos".

VALEURS EN BAISSE

* Lagardère (-0,9% à 19,9 euros) a reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports. Ce projet de cession valorise Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions d'euros. Le Groupe anticipe la reconnaissance d'une dépréciation estimée entre 210 et 240 millions d'euros qui reflète notamment la résiliation unilatérale du contrat avec la Confédération Africaine de Football.

* Valeo cède 1,2% à 33,5 euros. Morgan Stanley a dégradé l'équipementier à 'sous-performer' tout en ajustant sa cible de 30 à 28 euros.

* Légère baisse de PSA Groupe à 21,9 euros. Le groupe aurait le soutien du gouvernement français pour son projet de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles. Selon les sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', Bercy, qui détient une participation de 12,2% dans PSA via la BPI, soutiendrait le protocole d'accord que le groupe sochalien s'apprête à signer. Le conseil d'administration de PSA doit se réunir mardi pour examiner les termes de ce qui sera un accord contraignant, précise l'agence.

* Après plusieurs séances de progression portées par la confirmation d'un premier accord commercial Chine/USA , STMicroelectronics rend 0,9% à 24,3 euros.