Mi-séance Paris : 2023 commence par une petite "remontada" de valeurs qui ont souffert l'an dernier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris part du bon pied pour cette première séance de 2023 et tente de rattraper la baisse du 31 décembre (-1,52%). Le CAC40 reprend 1,3% à 6.560 points avec un palmarès où s'illustrent des valeurs ou secteurs qui ont beaucoup souffert en 2022. C'est notamment le cas de l'automobile après une année difficile marquée par une nette baisse des volumes de vente sur fond de pénurie de composants et de problèmes logistiques.

Wall Street reste fermé ce lundi pour le Nouvel An, et les cotations reprendront mardi. Dans la soirée de mercredi, la Fed publiera les Minutes de sa dernière réunion monétaire. Jeudi et vendredi, l'emploi américain sera en vedette, avec le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les inscriptions au chômage (jeudi), puis le rapport mensuel sur la situation de l'emploi de décembre (vendredi).

VALEURS EN HAUSSE

* Atos gagne 14% à 10,25 euros. Selon "Les Echos", le groupe Airbus envisagerait une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe de services informatiques va scinder. Dans un communiqué, Airbus a indiqué cependant qu'il ne commentait pas les rumeurs de marchés, ajoutant être "en constante discussion avec nos partenaires, clients et fournisseurs, mais ces conversations restent de nature privée". Contacté par l'agence Reuters, Atos a indiqué de son côté avoir engagé, en lien avec la mise en oeuvre de son plan stratégique, "des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian", précisant toutefois que "ces discussions ne sont pas suffisamment avancées pour permettre tout autre commentaire". La direction d'Atos avait rejeté en septembre dernier une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros en provenance du groupe Onepoint. Elle avait annoncé dans le courant de l'été 2022 son projet de scission visant à séparer et combiner les activités Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian...

* En tête du CAC40, Renault gagne 4,6% à 32,7 euros, suivi par Michelin (+3,8% à 27 euros). Stellantis gagne aussi près de 3%. Environ 1,53 million de voitures particulières neuves ont été immatriculées en 2022 sur le marché français, un volume en baisse de 7,8% en données brutes. Le groupe Renault (-6,7%) fait un peu mieux que la tendance générale.

* Les équipementiers remontent aussi après une année 2022 très difficile : Faurecia et Valeo progressent de plus de 6%.

* Le groupe Société Générale (+2,6% à 24 euros) annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe. La banque SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d'être dans le Top 3 de la satisfaction client.

* Le secteur bancaire est globalement recherché puisque BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent aussi 2 à 3%.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40. On retrouve Thales légèrement dans le rouge après avoir largement dominé le palmarès 2022 du CAC40 (près de +60%).