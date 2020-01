Mi-séance Paris : 2020 commence fort pour le CAC40

Mi-séance Paris : 2020 commence fort pour le CAC40









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une année 2019 faste sur les marchés financiers et un gain de plus de 26% sur le CAC40, 2020 commence aussi bien avec un indice parisien nettement au-dessus des 6.000 points. Dans des volumes de transactions encore peu animés en cette période de vacances qui se prolongent, le CAC40 grimpe de 1,4% à 6.060 points en fin de matinée. Rappelons qu'à Wall Street aussi, le bilan est flatteur, avec un Dow Jones qui a bondi de 22,3% en 2019, tandis que le S&P 500 a grimpé de 29% et que le Nasdaq s'envolait de 35,2%. Le Nasdaq et le S&P 500 ont signé leur meilleure performance annuelle depuis 2013 alors que la signature du tant attendu accord commercial de Phase 1 avec la Chine est désormais programmée le 5 janvier à la Maison blanche.

En vertu de ce compromis, les Etats-Unis réduiront leurs droits de douane sur certains produits chinois en échange de l'achat par la Chine d'environ 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains au cours des deux prochaines années.Toutefois, si la phase 1 est la bienvenue, elle est loin d'avoir réglé les nombreux problèmes de fond entre les Etats-Unis et la Chine, soulignent les experts, qui s'attendent déjà à la résurgence de nouvelles tensions courant 2020 entre les deux principales puissances économiques mondiales.

VALEURS EN HAUSSE

* Innate Pharma (+15% à 6,9 euros) a annoncé aujourd'hui que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) avait accepté le dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le marché (AMM) de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk), un traitement "first-in-class" pour les adultes atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire ayant reçu précédemment au moins deux lignes de traitements, dont des analogues de nucléosides puriques. "S'il est approuvé par l'EMA, Lumoxiti sera le premier traitement disponible en Europe pour la leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire depuis plus de vingt ans, modifiant potentiellement le standard de traitement pour ces patients" commente le Dr. Pierre Dodion, Vice-Président Exécutif et Directeur Médical d'Innate Pharma. "Nous avons à coeur de répondre aux besoins non satisfaits de cette forme rare de cancer qui peut entraîner des conditions de vie difficiles, et à ce titre, nous espérons pouvoir mettre ce traitement à disposition des patients en Europe dès que possible." L'acceptation du dossier de demande d'enregistrement par l'EMA suit l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'agence réglementaire des médicaments américaine, de Lumoxiti en septembre 2018.

* En tête du CAC40, Airbus (+3,4% à 135 euros) a livré 863 appareils sur l'année 2019, ce qui représente une hausse 7,9% par rapport à 2018. Le groupe reprend ainsi la place de premier constructeur aéronautique mondial à Boeing handicapé par l'épineux dossier des 737 MAX cloués au sol après les derniers accidents. Des ressources supplémentaires ont été déployées par Airbus en toute fin d'année pour lui permettre de dépasser le chiffre de 860 appareils livrés qui constituait son objectif...

* PSA Groupe s'adjuge 2,4% à 21,8 euros. Le constructeur a annoncé mardi la vente de sa participation de 50% dans sa coentreprise chinoise Capsa à une filiale de Baoneng. Créée en 2011, cette joint-venture détenue jusqu'ici avec Chongqing Changan Automobile, est spécialisée dans la marque DS. Elle accuse depuis plusieurs années une érosion de ses ventes. Par ailleurs, le Comité des constructeurs français d'automobiles a indiqué hier que les immatriculations de voitures neuves en France avaient progressé de 27,69% en décembre, à 211.193 unités. Un bond qui permet au marché d'afficher une hausse de 1,88% sur l'ensemble de l'année, alors que sur onze mois, il accusait encore un recul cumulé de 0,25%.

* Renault profite de la bonne orientation des marchés en ce début d'année pour mettre fin à une série baissière de cinq séances. Le titre du constructeur avance de 1,3% à 42,8 euros en fin de matinée malgré une note d'Evercore ISI qui a dégradé la valeur à 'sous-performer'. Les analystes sont assez partagés sur le dossier puisque, selon le consensus Bloomberg, 8 sont à l''achat', 14 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 55,18 euros.

* Vivendi bondit de 1,6% à 26,25 euros pour cette première séance de l'année, sur un sommet de 8 mois ! Le titre du groupe de divertissement est dopé par les dernières annonces relatives à l'évolution du capital d'UMG. Après des mois de négociations, un consortium mené par Tencent va en effet acquérir 10% du capital de la filiale musicale de Vivendi sur la base d'une valeur d'entreprise d'UMG de 30 milliards d'euros. Le consortium a l'option d'acheter, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021. Tencent Music Entertainment pourrait par ailleurs prendre une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises de ce dernier. L'opération devrait être bouclée avant la fin du premier semestre 2020 après l'autorisation des diverses autorités réglementaires. Compte tenu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, elle pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi même si elle devrait être finalisée assez rapidement puisqu'elle ne porte que sur une participation minoritaire et qu'elle n'implique pas de technologie innovante ni de données utilisateurs sensibles. Avec cette ouverture du capital, Vivendi cherche à profiter du renouveau de l'industrie musicale avec l'essor de l'écoute en ligne, par abonnement ou avec publicité, qui a gonflé les bénéfices d'UMG depuis quatre ans.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse sur le CAC40 et pas de repli significatif sur le SBF120.

* Auplata Mining Group (-2,2%) a publié un point d'avancement sur l'arrêté de ses comptes du 1er semestre 2019. Les résultats sont en perte opérationnelle de près de 5 ME mais la société prévoit une situation en nette amélioration au deuxième semestre pour ses activités au Pérou.