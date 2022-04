Meta rassure, Wall Street attendue en forte hausse

(Boursier.com) — Meta assure, les indices prêts à rebondir. Après la déception Alphabet (Google), la solide publication du géant de l'internet hier après la clôture semble redonner du baume au coeur des investisseurs : les futures sur les trois grands indices pointent en forte hausse ce matin. Reste qu'à trois jours de la fin du mois, avril, un mois généralement haussier pour les places boursières, est sur le point de connaître sa pire performance depuis une baisse de 9% en 1970 (le S&P500 affiche pour le moment un repli de 7,5%), selon les données de LPL Financial Research.

La forte progression des Bourses européennes ce matin après une vague de publications d'entreprises globalement solides devrait également apporter un certain soutien à Wall Street alors que la nervosité recule quelque peu dans les salles de marché. L'indice VIX de la volatilité se replie ainsi encore de 7,2% à 29,3 points, mais "l'indice de la peur" reste bien supérieur à sa moyenne mobile à 200 jours (21).

Outre une nouvelle salve de résultats (Amazon et Apple seront sur le pont ce soir), les investisseurs surveillent comme le lait sur le feu la poursuite de la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences, les déséquilibres dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, la poursuite des restrictions en Chine pour faire face à la pandémie de Covid-19 et les pressions inflationnistes persistantes, alors que la Réserve fédérale se réunira la semaine prochaine. La Fed devrait relever le taux des "fed funds" d'un demi-point lors de ce rendez-vous, et sans doute signaler d'autres gestes du même ordre lors des réunions suivantes. La Fed devrait aussi lancer en parallèle la réduction de son bilan, peut-être dès mai, afin de juguler l'inflation qui a flambé à 8,5% sur un an en mars aux Etats-Unis.

Dans l'agenda économique du jour, la première estimation de la croissance aux Etats-Unis au premier trimestre, qui devrait marquer un net ralentissement de l'évolution du produit intérieur brut, sera particulièrement suivie à 14h30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à la même heure.

Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin) recule de 0,4% à 101,7$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord cède 0,4% à 104,9$ pour le contrat de juin. Après deux séances de rebond, le brut est rattrapé par les craintes d'une baisse de la demande chinoise en raison des restrictions sanitaires.

De son côté, l'or perd encore du terrain, le contrat à terme de juin cédant 0,3% à 1.881$ l'once sur le Comex. Au plus bas depuis deux mois, le métal jaune est plombé par la remontée des rendements obligataires et par le dollar fort, qui renchérit les prix de l'or pour les acquéreurs internationaux.

Sur le front des devises, le dollar poursuit son "rally", pour remonter au plus haut depuis 5 ans, début 2017, face à un panier de devises de référence. L'indice du dollar grimpe en effet de 0,3% à 103,3 points ce matin, tandis que l'euro abandonne 0,1% à 1,054$, au plus bas depuis mars 2017. La devise européenne, plombée par les conséquences de la guerre en Ukraine, a perdu plus de 2% depuis le début de la semaine et 4,5% depuis début avril.

Enfin, sur le marché obligataire, le taux du T-Bond à 10 ans cède 1 point de base (pb) à 2,826% et celui du T-Bond à 2 ans, qui réagit davantage à la politique monétaire, est quasi stable à 2,587%.

VALEURS A SUIVRE

* Meta Platforms a publié mercredi soir une batterie de chiffres mitigée, qui a cependant permis au titre de bondir de près de 20% dans les cotations électroniques après la clôture. Le bénéfice net et le nombre d'utilisateurs actifs de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont ainsi battu les attentes du marché au premier trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a déçu. L'action avait plongé en janvier après ses résultats au 4e trimestre 2021 plombés par les changements imposés par Apple qui compliquent le ciblage publicitaire.

Au premier trimestre 2022, le bénéfice du géant américain des réseaux sociaux s'est élevé à 7,47 milliards de dollars (2,72$ par action) en baisse de 21% par rapport à la même période de 2021 (9,5 Mds$ et 3,3$ par action). Le consensus des analystes était cependant logé encore plus bas, à 2,56$ par action, la direction de Meta ayant prévenu en janvier que le groupe affrontait des "vents contraires". De plus, le géant d'internet a rapporté un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens supérieur aux estimations de Wall Street pour son réseau Facebook. Cette mesure clé pour les annonceurs, qui témoigne de l'activité sur la plateforme, s'est établie à 1,96 milliard fin mars, légèrement au-dessus de l'estimation de 1,95 milliard, selon les données IBES de Refinitiv.

En revanche, les ventes ont déçu, ainsi que les prévisions du groupe pour le 2e trimestre. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a totalisé 27,9 Mds$, en hausse de 7%, mais inférieure au consensus de 28,3 Mds$ établi par le cabinet FactSet. En outre, cette progression est la plus faible affichée par le groupe depuis 10 ans. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours ont également déçu les attentes de Wall Street. Les ventes sont ainsi attendues entre 28 et 30 Mds$ contre 30,7 Mds$ de consensus.

La direction évoque de nombreux facteurs limitant les perspectives, dont l'inflation, les problèmes de "supply-chain", la guerre en Ukraine, le ralentissement économique en Europe, la concurrence de réseaux comme TikTok ainsi que les changements imposés par Apple qui rendent plus difficile le ciblage publicitaire.

* Pinterest a publié mercredi soir des profits, des revenus et un nombre d'utilisateurs supérieurs aux attentes pour le trimestre achevé fin mars. Le titre du site de partage de photos gagnait 9% dans les cotations post-séance après ces annonces.