Marchés : l'Asie rechute

Marchés : l'Asie rechute









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les places financières de la zone Asie-Pacifique rechutent ce mardi matin dans le sillage de la Bourse de New York qui a nettement reculé hier soir, plombée par l'effondrement historique des cours du pétrole WTI en terrain négatif en vue de l'arrivée à échéance des contrats 'futures' du mois de mai ! Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain a ainsi clôturé à -37,63$, témoignant de la panique des opérateurs face à des stocks de pétrole pléthoriques et à une demande en chute libre à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

Ce matin, malgré la pression qui demeure forte, l'échéance juin, désormais la plus traitée, remonte sur les 21$, tandis que le baril de brent pointe à 25,30$. Dans la zone Asie-Pacifique, la correction est générale sur les indices avec des reculs de 1,9% à Tokyo, -2,7% à Taiwan et à Bombay, -2% à Hong Kong, Sydney cède 1,9%, Shanghai -1,3% avec Seoul et Singapour abandonne 1,5%.

A la clôture hier soir, l'indice Dow Jones a cédé 2,44% à 23.650 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,79% à 2.823 pts, mais le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a baissé de 1,03% à 8.560 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement 2,2%, 3% et 6,1%, remontant à leurs plus haut niveau depuis 6 semaines.

Depuis leur point bas du 23 mars dernier, les indices ont regagné environ 25%, soutenus par les mesures fortes de la Fed, le plan de soutien budgétaire de 2.200 milliards de dollars de l'administration Trump, puis par l'espoir d'un reflux de la pandémie de Covid-19 et d'une réouverture de l'économie américaine.

Cependant, le nouveau krach pétrolier a assombri le climat sur les marchés boursiers, qui se projetaient déjà vers un redémarrage économique, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, où les mesures de confinement ont commencé à être levées ce lundi...

L'Opep+ a agi trop tard et trop peu !

Le cours du contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI s'est donc écroulé lundi soir pour terminer à -37,63$ le baril (contre +18,27$ vendredi soir), en vue de son expiration sur le marché américain Nymex. Le contrat juin désormais le plus liquide se réajuste ce matin sur les 21$...

En début d'année, rappelons que le WTI évoluait au-dessus de 60$ le baril, avant le déclenchement de la crise sanitaire internationale qui a coïncidé avec une guerre des prix enclenchée entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Cette panique sur le marché pétrolier reflète les craintes d'une saturation des capacités de stockage de l'or noir, dans un marché où la demande mondiale a chuté de plus de 30 à 35% par rapport à ses niveaux antérieurs à l'épidémie de Covid-19.

L'accord de l'Opep+ en vue d'une réduction de l'ordre de 10 millions de barils par jour, conclu il y a deux semaines, a été jugé trop modeste et est intervenu trop tard pour stopper le plongeon des cours. A ces niveaux de cours, une grande partie de l'industrie américaine et canadienne du pétrole de schiste est en danger de disparaître, compte-tenu de prix de revient bien plus élevés. Mais de nombreux autres producteurs au sein de l'Opep+, dont la Russie, vont aussi souffrir de cours aussi déprimés...

Donald Trump pressé de redémarrer l'économie US

Donald Trump a annoncé la semaine dernière les directives fédérales en vue d'une levée des mesures de confinement, qui se fera Etat par Etat... La sortie de crise s'annonce toutefois progressive et politiquement tendue, avec pour toile de fond l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Donald Trump encourage de facto les Américains à se déconfiner et à faire redémarrer l'économie, provoquant la colère de gouverneurs d'Etats démocrates, qui réclament davantage de tests de dépistage, et craignent une nouvelle poussée de Covid-19 en cas de relâchement trop rapide des mesures de restriction.

Les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 766.000 cas de Covid-19 et plus de 41.000 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès se confirment, notamment à New York. Dans le monde, 2,4 millions de cas on été officiellement recensés et plus de 167.000 personnes sont décédées du coronavirus...