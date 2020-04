Marchés : l'Asie en berne, la croissance à 0

(Boursier.com) — La tendance est très prudente dans la zone Asie-Pacifique ce jeudi matin après la rechute des indices US hier. La bourse de Tokyo recule de 1,5%, Sydney perd 1,3%, Taiwan redonne 0,7%, Hong Kong -0,5%, suivi de Bombay (-0,2%). Shanghai est stable avec Seoul.

La croissance économique asiatique devrait tomber à 0 en 2020 pour la première fois en 60 ans, écrit le Fonds monétaire international dans un rapport publié ce jeudi. Bien que l'Asie semble mieux s'en sortir que d'autres régions souffrant de contractions économiques, les prévisions pour 2020 sont très mauvaises, y compris par rapport à la crise financière mondiale (4,7%) et la crise financière asiatique (1,3%), note le FMI.

Les grands exportateurs de la région ont également souffert de l'effondrement de la demande chez leurs principaux partenaires commerciaux comme les Etats-Unis ou les pays européens.

La croissance économique chinoise est attendue à 1,2% en 2020 contre les 6% prévus par le FMI en janvier qui estime cependant que la deuxième économie mondiale devrait connaître une reprise de l'activité dans le courant de l'année, de quoi permettre un rebond de la croissance de 9,2% l'an prochain.

Hier soir, la Bourse américaine a rechuté dans la foulée de la publication de statistiques bien pires que prévu pour l'économie US. La consommation et la production industrielle ont notamment plongé en mars, et le Livre Beige de la Fed prévoit que le pire est à venir pour les entreprises. Les cours du pétrole WTI sont retombés sous les 20$, au plus bas depuis 2002 !

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,86% à 23.504 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,2% à 2.783 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,44% à 8.393 pts.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a rebondi de 0,6% à 99,54 points malgré une salve de statistiques décevantes aux Etats-Unis. L'euro retombe ce matin à 1,0880/$.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans a cédé 12 points de base, revenant à 0,63%. Plus tôt, en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance avait chuté de 9 pdb à -0,47% un peu plus tôt...

Les indicateurs américains dans le rouge vif

Aux Etats-Unis, la pandémie de coronavirus a entraîné une chute de 8,7% de la consommation des ménages en mars en comparaison de février, alors que le consensus de marché n'était "que" de -7,3%. Il s'agit d'une chute record pour cet indicateur mensuel. Seule petite consolation : en excluant l'automobile et l'essence, les ventes de détail ont décliné de 3,1% sur un mois, un peu moins qu'attendu (-4,5%).

La production industrielle a de son côté plongé de 5,4% en mars par rapport à février, contre -4,2% de consensus et après +0,5% en février. Dans l'Etat de New York, le plus affecté par le Covid-19, l'activité manufacturière s'est effondrée. L'indice Empire State, qui mesure l'activité des entreprises dans l'Etat, est ressorti à -78,2 en avril (là aussi un plus bas historique) après -21,5 en mars ! Il était attendu à "seulement" -35 en avril, en sachant qu'un niveau inférieur à zéro indique une détérioration des conditions économiques.

Le marché immobilier commence également à montrer des signes de faiblesse... L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) est ressorti à 30 en avril, très inférieur aux attentes du consensus (59), après une lecture de 72 en mars.

Vers la pire récession mondiale depuis les années 1930

Le Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, a peint un sombre tableau économique aux Etats-Unis. La pandémie de coronavirus a entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a relevé ce rapport, rédigé à partir de données recueillies avant le 6 avril. En outre, "la plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", a ajouté la Banque centrale américaine. Le chômage augmente et les prix sont en baisse, a encore souligné la Fed, dont la prochaine réunion de politique monétaire est prévue les 28 et 29 avril...

Mardi, le FMI a prévenu que l'économie mondiale s'orientait en 2020 vers sa pire récession depuis la "Grande Dépression" des années 1930. Ainsi, selon le Fonds monétaire international, le PIB mondial devrait se contracter de 3% cette année avant de rebondir vivement de 5,8% en 2021. Pour les Etats-Unis, le Fonds monétaire international table sur une baisse de 5,9% du PIB en 2020, avant un rebond de 4,7% en 2021.

Ces prévisions sont toutefois marquées par "une extrême incertitude", a précisé le FMI. La réalité pourrait être bien plus sombre si l'évolution de la pandémie ne correspond pas aux projections actuelles, qui s'appuient sur l'hypothèse d'un pic de la pandémie au deuxième trimestre dans la plupart des pays.

Le pétrole retombe au plus bas depuis 18 ans

Sur les marché pétroliers, les cours n'en finissent plus de ploner, les investisseurs doutant de l'efficacité de l'accord conclu dimanche entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale d'au moins 10 millions de barils par jour.

Le WTI a fini en baisse de 1,2% à 19,85$, au plus bas depuis 2002, tandis que le Brent de la Mer du Nord pointe à 27,85$ ce matin.

Si l'accord conclu le week-end dernier semblait indispensable pour tenter de rééquilibrer quelque peu le marché, il apparaît malgré tout loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record, en raison de la pandémie de Covid-19. "Une décennie de croissance de la demande sera anéantie en 2020, lorsque la consommation chutera d'un peu plus de 9 millions de barils par jour", a expliqué l'AIE.

En outre, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, les installations de stockage pourraient être saturées d'ici le milieu de l'année. "Jamais auparavant l'industrie pétrolière n'avait été aussi proche de tester la limite de sa capacité logistique", estime ainsi l'AIE.