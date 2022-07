Les indices hésitent à Wall Street

(Boursier.com) — Les marchés hésitent ce mardi à Wall Street, au lendemain d'une séance difficile. Après une séquence en hausse, les indices évoluent désormais en baisse, à l'exception du Dow Jones, qui résiste un peu mieux. La saison des résultats trimestriels - qui entrera dans le vif du sujet jeudi avec les grandes banques américaines - et la publication mercredi de donnés importantes sur l'inflation aux Etats-Unis incitent les investisseurs à la prudence, sur fond de craintes de récession.

Le Dow Jones gagne 0,33% à 31.283 points mais le S&P 500, plus large, affiche un léger retrait de 0,08% à 3.851 points. Le Nasdaq perd 0,27% à 11.343 points.

Les Bourses européennes hésitent également mais ont globalement repris de la hauteur. À Paris, le CAC 40 est repassé dans le vert et gagne 0,55% à 6.029 points à 17 heures. À Francfort, le Dax avance de 0,17% et à Londres, et le Footsie est désormais stable. Madrid et Milan perdent du terrain.

Le bal des résultats a démarré

La saison des résultats commencera sérieusement jeudi avec les grandes banques américaines qui doivent publier leurs performances du deuxième trimestre. Le géant des boissons PepsiCo a ouvert le bal mardi, en relevant sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans un contexte de demande soutenue pour ses sodas et autres "snacks", malgré la hausse des prix. Les fabricants d'aliments conditionnés ont jusqu'à présent peu ressenti l'impact de l'inflation sur la demande, notamment aux États-Unis, où les consommateurs préfèrent dépenser pour les repas à domicile plutôt qu'au restaurant.

Les entreprises ont revu à la baisse leurs perspectives pour le trimestre, mais les investisseurs s'inquiètent toujours de savoir si elles seront en mesure d'y répondre et plus important encore, de découvrir leurs perspectives à court terme dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de flambée des prix de l'énergie. Les bénéfices globaux du S&P 500 devraient augmenter de 5,7% sur la période d'avril à juin, selon les données de Refinitiv, en baisse par rapport aux 6,8% prévus au début du trimestre.

La prudence est également de mise avant la publication mercredi de nouvelles données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis. Le dernier rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, plus robuste que prévu, a renforcé les attentes d'une deuxième hausse consécutive des taux de la Réserve fédérale de 75 points de base lors de sa prochaine réunion les 26 et 27 juillet. Ces mesures agressives de la banque centrale font craindre que l'économie bascule dans une récession.

Le dollar se stabilise, pression sur le pétrole

Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises de référence (+0,05%) après avoir touché un nouveau plus haut depuis octobre 2002. L'euro, toujours sous pression, a presque frôlé en séance la parité avec le dollar, à 1,00005, son plus bas niveau depuis décembre 2002, avant de se redresser à 1,0054 (+0,15%), en raison des incertitudes sur les taux de la BCE et du risque de récession en zone euro. La baisse de la devise européenne a d'ailleurs été accélérée ce matin par la publication d'un très mauvais indice allemand ZEW du moral des investisseurs.

Les cours pétroliers sont affectés par la vigueur du dollar et la perspective d'une baisse de la demande au regard de la situation sanitaire en Chine et du risque d'une récession mondiale. L'Opep prévoit une croissance ralentie de la demande de pétrole en 2023, dans son rapport mensuel publié mardi.

Le baril de Brent cède 6,6% et retombe sur les 100 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) plonge de 6,8% à 97 dollars.

La Chine reste sous surveillance

Plusieurs villes chinoises ont adopté de nouvelles restrictions pour tenter d'arrêter la propagation du sous-variant BA.5 Omicron du virus COVID-19, particulièrement contagieux. Près de 30 millions de personnes sont actuellement soumises dans le pays à une forme ou une autre de restrictions de déplacement.

Les valeurs

Pepsico prend 1% à la faveur du relèvement mardi de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Gap chute de plus de 6%, après un avertissement sur ses marges au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts et l'annonce du départ de sa directrice générale Sonia Syngal.

Apple gagne 1,2%. Un tribunal moscovite a infligé mardi au groupe américain une amende de deux millions roubles (33.867 euros) pour avoir refusé d'héberger les données des citoyens russes sur le territoire russe, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Twitter reprend 2,4% après sa chute de plus de 11% lundi. Le groupe a rejeté lundi soir les accusations d'Elon Musk concernant le non-respect de ses obligations contractuelles. Pour le réseau social, le milliardaire a "sciemment" enfreint l'accord de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars (43,9 milliards d'euros).

American Express est stable, alors que Jefferies et Credit Suisse ont abaissé leurs objectifs de cours sur la valeur.

Peloton Interactive bondit de plus de 3% après avoir déclaré qu'il allait cesser de produire lui-même ses vélos et tapis de course afin de simplifier ses opérations et de réduire ses coûts.

Dollar General gagne 0,3%. Le groupe de grande distribution a annoncé mardi le départ de son directeur général Todd Vasos.