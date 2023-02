Home Depot corrige à Wall Street, sur des perspectives très prudentes

(Boursier.com) — Home Depot, le géant américain de la distribution de produits d'ameublement et d'équipement de la maison, perd du terrain avant bourse à Wall Street suite à la publication d'une guidance de bénéfice annuel inférieure aux attentes, dans un contexte de hausse des coûts et de fléchissement de la demande. Home Depot va devoir investir 1 milliard de dollars en augmentations salariales en Amérique du Nord. Malgré tout, la chaîne augmente son dividende trimestriel de 10%.

Les ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 se sont élevées à 35,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,3% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2021. Les ventes comparables pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 ont diminué de 0,3% et les ventes comparables aux États-Unis ont baissé de 0,3%. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 s'est établi à 3,4 milliards de dollars, ou 3,30$ par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars pour la même période de l'exercice 2021. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022, le résultat dilué le bénéfice par action a augmenté de 2,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les ventes pour l'exercice 2022 se sont élevées à 157,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,1%. Les ventes comparables pour l'exercice 2022 ont augmenté de 3,1% et les ventes comparables aux États-Unis ont progressé de 2,9%. Le bénéfice net pour l'exercice 2022 s'est élevé à 17,1 milliards de dollars, ou 16,69 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 16,4 milliards de dollars pour l'exercice 2021.

"L'exercice 2022 a été une autre année record pour Home Depot alors que notre équipe a continué à fonctionner avec succès dans un environnement stimulant et dynamique", a déclaré Ted Decker, président du conseil et CEO. "Notre capacité à assurer une croissance en supplément de la progression des ventes de 40 milliards de dollars réalisée au cours des deux années précédentes, tout en faisant face à une inflation persistante, à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à un marché du travail tendu, témoigne des investissements que nous avons réalisés dans l'entreprise, ainsi que l'attention constante que nos associés portent à nos clients. Je tiens à remercier nos associés et nos nombreux partenaires pour leur travail acharné et leur dévouement envers nos clients".

Les prévisions 2023 sont donc très prudentes. Les ventes et les revenus comparables seront à peu près stables par rapport à l'exercice 2022, selon le groupe. Le taux de marge opérationnelle est anticipé à environ 14,5%, ce qui reflète environ 1 milliard de dollars de rémunération annuelle supplémentaire pour les 'associés horaires de première ligne'. La baisse du bénéfice dilué par action serait à un chiffre 'moyen', soit un repli d'environ 5%.