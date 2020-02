Fin d'une semaine noire à Wall Street

(Boursier.com) — C'est une semaine noire qui se termine à Wall Street et la cote américaine ne parvient toujours pas à se redresser ce vendredi, bien au contraire. Les principaux indices boursiers américains affichent déjà leur pire performance hebdomadaire depuis la crise financière de 2008-2009 consécutive à l'effondrement de la banque d'affaires Lehman Brothers.

En six jours seulement, le S&P, indice large américain, a décroché de plus de 10%. Cette sanction extrêmement brutale s'est produite alors que les marchés américains abordaient leurs plus hauts niveaux historiques. En six jours de bourse, les marchés actions mondiaux ont perdu environ 6.000 milliards de dollars de valeur, dont environ 4.000 milliards de dollars uniquement à Wall Street.

A trois heures de la clôture, le DJIA perd encore 2,10% à 25.225 points et le S&P500 abandonne 1,48% à 2.934 points et le Nasdaq recule 0,88% à 8.491 points.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) perd 0,12% à 98,34 points, tandis que l'euro avance de 0,03% à 1,10 dollar.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI tombe de 4,9% à 44,78$, alors que le Brent de la mer du Nord perd 3,6% à 49,84$. Même l'once d'or corrige de 3,6% à 1.583$ après ses sommets de sept ans.

Les marchés s'effondrent

Les Bourses européennes ont traversé une nouvelle séance noire vendredi, accusant leur pire semaine depuis la crise financière de 2008 avec les inquiétudes entourant la propagation de l'épidémie de coronavirus qui menace d'affecter l'économie mondiale. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 3,38% à 5.309,9 points. Le Footsie britannique a perdu 3,39% et le Dax allemand a chuté de 3,86%. Sur la semaine, le CAC a dévissé d'environ 12%. Il s'agit de sa plus forte baisse sur une semaine depuis novembre 2008.

Vent de panique

La propagation du coronavirus Covid-19 à l'international, aux Etats-Unis, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Iran et dans de nombreux pays européens dont l'Italie ou la France, crée un véritable mouvement de panique sur les marchés, qui peinent à évaluer les futures conséquences économiques de cette crise sanitaire partie de Chine, que les opérateurs jugeaient initialement avec une trop grande distance. La forte progression des cas dans certains pays tels que l'Iran ou la Corée du Sud inquiète désormais au plus haut point, alors que l'épidémie frappe maintenant une cinquantaine de pays.

De toute évidence, et comme l'a reconnu encore ce jour la Bundesbank, le virus aura des conséquences économiques significatives. Jens Weidmann, dirigeant de la banque centrale allemande, a ainsi prévenu que l'économie allemande allait probablement progresser plus lentement que prévu cette année du fait du coronavirus. Weidmann juge néanmoins qu'il n'y a pas dans l'immédiat besoin d'une réaction de la BCE.

Dans le même temps, la probabilité d'un assouplissement monétaire de la Fed ne cesse de croître à mesure que la débâcle se confirme. Le taux des fonds fédéraux est actuellement logé entre 1,50 et 1,75%, et pourrait baisser d'un quart ou d'un demi-point à 1,25-1,50% ou 1-1,25% le 18 mars prochain selon l'outil FedWatch du CME Group, qui évalue à 52,8% la probabilité d'un assouplissement d'un quart de point et 47,2% la 'proba' d'une baisse d'un demi-point.

La confrontation entre Turquie et Russie en Syrie vient achever des marchés déjà outrageusement malmenés, les deux pays se trouvant au bord de l'affrontement militaire, suite à la frappe aérienne ayant fait une trentaine de morts turcs à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Les statistiques du jour

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de janvier 2020 sont ressortis en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place et +0,2% un mois avant. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus et +0,3% sur le mois antérieur. L'indice ajusté des prix 'core PCE' a augmenté de 0,1% en comparaison du mois de décembre et de 1,6% sur un an.

Par ailleurs, la balance du commerce international de biens pour le mois de janvier 2020 est ressortie déficitaire de 65,5 milliards de dollars selon un autre rapport du jour, avec une baisse de 1% des exports et un recul de 2,2% des imports. Le consensus était de -68,7 milliards de dollars, tout comme le niveau révisé du mois précédent..

L'indice manufacturier régional PMI de Chicago du mois de février 2020 est ressorti à 49, contre 45,8 de consensus de place et 42,9 un mois plus tôt. Cet indicateur traduit néanmoins toujours une correction de l'activité en comparaison du mois antérieur, puisqu'il ressort inférieur à la barre fatidique des 50.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février 2020 est ressorti à 101, contre 100,9 de consensus de place et 100,9, également, pour sa lecture antérieure.

Les valeurs

Cisco Systems (-0,3%), géant des équipements de réseaux, sera surveillé ce jour. Selon le Wall Street Journal, le groupe envisagerait une nouvelle vague de suppressions de postes du fait de l'incertitude économique globale.

Baidu (-0,7%), le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a livré hier soir des perspectives sans relief du fait de l'impact du coronavirus. Pour le trimestre clos, à savoir le quatrième trimestre fiscal, le groupe fait mieux que résister avec des revenus totalisant 4,1 milliards de dollars, en croissance de 6% par rapport aux 3,9 milliards de dollars affichés un an plus tôt et de 3% séquentiellement, par rapport au trimestre antérieur. Le bénéfice par action a représenté 3,79$, doublant de valeur en glissement annuel, contre un consensus de place logé à 3,66$. Le bénéfice net part du groupe a triplé en glissement annuel et atteint 906 millions de dollars. Robin Li, le directeur général de la firme, se réjouit donc fort logiquement des "incroyables progrès" réalisés dans le renforcement de l'écosystème Baidu.

Pour le premier trimestre, le groupe se montre toutefois prudent du fait de l'épidémie de coronavirus. "La situation du Coronavirus en Chine évolue, et la visibilité sur l'activité est très limitée", déplore le groupe, qui table désormais sur des revenus du premier trimestre 2020 allant de 3 à 3,3 Mds$, ce qui traduirait un déclin de 5-13% en glissement annuel.

Autodesk (+2,3%), le groupe software américain, a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 65 millions de dollars soit 59 cents par titre, pour des revenus en croissance de 22% à 899 millions de dollars. Le bpa était anticipé à 43 cents pour des revenus de 890 millions de dollars. Le bénéfice non-GAAP par action s'est établi pour sa part à 92 cents, contre un consensus de marché de 90 cents. Le groupe californien de San Rafael livre une guidance prudente, tablant pour le trimestre entamé sur des revenus allant de 880 à 895 millions de dollars, ainsi qu'un bpa logé entre 34 et 40 cents. Le consensus FactSet était plutôt de 46 cents de bénéfice par action et 911 millions de dollars de recettes.

Dell Technologies (-6,5%) a dévoilé des comptes en ligne avec les attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 408 millions de dollars soit 54 cents par titre, contre une perte de 299 millions de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2$. Les revenus ont totalisé 24,03 milliards de dollars, contre 23,84 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 2$ de bpa e 23,9 Mds$ de ventes.

VMware (-7,4%) décroche à Wall Street après sa publication annuelle. Le groupe a réalisé au quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 2,05$, contre 2,16$ de consensus et 1,98$ sur le quatrième trimestre de l'année antérieure. Les revenus de la firme ont totalisé 3,07 milliards de dollars sur ce trimestre clos en janvier 2020, contre 2,59 milliards de dollars un an plus tôt.

Gilead Sciences (-6,7%) lance des études de phase 3 pour un traitement potentiel du coronavirus. Remdesivir sera testé sur environ 1.000 patients affichant des symptômes modérés ou sévères. Par ailleurs, le titre de la biotech Forty Seven flambe à Wall Street sur la rumeur d'un possible intérêt de Gilead pour son acquisition ou bien pour un partenariat. Forty Seven capitalise actuellement 2,3 milliards de dollars.

Big Lots (-29%) plonge ! Le groupe a livré en effet un quatrième trimestre inférieur aux attentes de marché, et dit s'attendre à un premier trimestre 2020 encore difficile, du fait de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dues à l'épidémie de coronavirus. Le groupe a dégagé pour le trimestre clos un bénéfice de 94 millions de dollars soit 2,39$ par titre, contre 108 M$ un an avant. Les ventes à comparable ont baissé de 0,9%. Les revenus totaux sont ressortis à 1,6 Md$. Le groupe envisage un bpa annuel allant de 3,20 à 3,40$.