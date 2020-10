Etats-Unis : qu'attendre de la saison des résultats du 3e trimestre ?

(Boursier.com) — Sur le front des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, les analystes s'attendent à ce que le pire soit passé au 3e trimestre, malgré la poursuite de l'épidémie de coronavirus. La chute des bénéfices devrait ainsi se poursuivre, mais à un rythme moins rapide que pendant le précédent trimestre, qui avait été laminé par la crise sanitaire.

Le consensus compilé par le cabinet Factset s'attend désormais à ce que les bénéfices du S&P 500 reculent globalement de 18,4% au 3e trimestre par rapport à la même période de 2019, alors que ces attentes étaient à -21% fin septembre. Le 3e trimestre 2020 marquera ainsi le 6e trimestre de recul des profits sur sept trimestres...

Retour à la progression des profits attendu au T1 2021

Au 2e trimestre, les bénéfices du S&P 500 avaient plongé de 31,4% par rapport à la même période de 2019, après un recul de 14,1% au 1er trimestre.

Les analystes s'attendent en outre à une nouvelle baisse des profits au 4e trimestre (-11,8% sur un an) of 2020 avant de retrouver un rythme positif au 1er trimestre 2021 (+14,1%), toujours selon le consensus Factset.

Pour l'instant, seules 10% des sociétés du S&P 500 ont fait état de leurs comptes du 3e trimestre, dont les grandes banques, qui ont globalement publié des comptes supérieurs aux attentes la semaine dernière. Parmi ces sociétés ayant publié à ce jour, 86% ont fait mieux que prévu en termes de résultats, selon Factset.

Des valorisations bien supérieures à la moyenne historique

Quant aux valorisations su S&P 500, elles restent élevées avec un PER (Price earnings ratio, rapport cours sur bénéfice) de 22 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, nettement supérieur aux moyenne sur 5 et 10 ans, qui se situent entre 14 et 16 fois.

La saison des résultats d'entreprises va s'accélerer cette semaine avec un centaine de publications parmi les sociétés du S&P 500, dont 8 membres du Dow Jones : IBM lundi après la clôture, Procter & Gamble et Travelers mardi, Verizon mercredi, Coca-Cola, Dow Inc et Intel jeudi et American Express vendredi. Parmi les autres résultats notable, on surveillera plus spécialement ceux de Tesla, Netflix, Snap, Xilinx, AT&T, les compagnies aériennes Southwest et American Airlines ainsi que Royal Caribbean Cruises et la chaîne de restauration Chipotle.