Etats-Unis : des profits en hausse de près de 40% au 3e trimestre !

(Boursier.com) — La saison des résultats d'entreprises pour le 3e trimestre tire à sa fin à Wall Street, et s'avère bien plus positive que prévu, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénuries qui ont affecté de nombreuses sociétés.

A ce jour, 89% des compagnies du S&P 500 ont publié leurs comptes du troisième trimestre et 81% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de profits, selon les données publiées par le cabinet FactSet. Des performances qui ont bien sûr contribué à propulser les indices boursiers américains à de nouveaux records historiques ces derniers jours.

Des profits en hausse de près de 40% sur un an

Les bénéfices combinés du S&P 500 ont ainsi grimpé de 39,1% par rapport à la même période de 2020, alors que les marchés s'attendaient à une hausse de 27,4% le 30 septembre, avant la vague de publications. Ce bond impressionnant est lié d'une part à la reprise économique plus forte que prévu et à un effet de base positif, le 3e trimestre 2020 ayant été très négativement affecté par la crise sanitaire.

La totalité des 11 sous secteurs du S&P 500 ont vu leurs profits grimper au 3e trimestre sur un an, à commencer par les plus cycliques, à savoir l'énergie, les matériaux de base et l'industrie.

Quant aux revenus des sociétés du S&P 500, ils ont eux aussi fortement progressé, de 17,3% sur un an, contre des attentes de 14,9% fin septembre, tirés par l'énergie, les matériaux de base, les services de communications et les technologiques.

Cette semaine, les comptes de quelques grands groupes encore attendu, comme PayPal Holdings (lundi), Stellantis et Walt Disney mercredi et Applied Materials (jeudi). Parmi les valeurs moyennes on surveillera notamment mardi BioNTech, Coinbase Global, D.R. Horton, DoorDash, Nio, Palantir Technologies, Sysco et Wynn Resorts.

Wall Street toujours optimiste pour 2022

Pour le 4e trimestre, les analystes du consensus compilé par FactSet s'attendent encore à une hausse de 21,1% des profits et de 12,1% des ventes, avant un net ralentissement au 1er trimestre 2022 (+5,8% pour les profits et +8,9% pour les ventes), l'effet de base devenant moins favorable.

Concernant l'évolution de l'indice S&P 500 à 12 mois, le consensus reste optimiste avec un objectif de 5.137,51 points, soit un potentiel de hausse de près de 10% par rapport au cours actuel. Par indices sectoriels, les services de communication (Alphabet, Facebook, Twitter...) auraient le plus fort potentiel de hausse (+17,7%) et les biens de consommation discrétionnaires auraient le plus petit potentiel (+2,3%).