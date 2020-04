Dow Jones Industrial : peu de risque à moyen terme (AT)

Synthèse

Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne orientation de l'indice. Mais les indicateurs stochastiques sont élevés, ce qui doit inciter à la prudence à très court terme. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Depuis le plus bas à 18591.9 PTS l'indice est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 25158.5 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 28901.19 PTS et 31433.58 PTS. Les supports sont à 17505.41 PTS puis à 14973.02 PTS

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Neutre Cours au 09/04 23 433,60 Tendance de fond Négatif MM20 21 304,00 Support 1 17 505,41 MM50 25 158,50 Support 2 14 973,02 RSI 52,78 Résistance 1 28 901,19 MACD - 660,84 Résistance 2 31 433,58 Stochastique 92,17

Analyse technique fournie par © TEC