Dow Jones Industrial : opportunité technique (AT)

Synthèse Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation de l'indice. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Mouvements et niveaux L'indice est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 35544.49. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 34271.94 PTS, puis à 33722.59 PTS et la résistance est à 37568.05 PTS, puis à 38666.75 PTS Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Positif Cours au 20/12 35 365,44 Tendance de fond Négatif MM20 35 370,64 Support 1 34 271,94 MM50 35 544,49 Support 2 33 722,59 RSI 47,73 Résistance 1 37 568,05 MACD 44,65 Résistance 2 38 666,75 Stochastique 82,02 Analyse technique fournie par © TEC