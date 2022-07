Clôture : Wall Street termine sous pression

(Boursier.com) — La bourse de Wall Street termine la semaine en rouge vif. Les trois principaux indices de Wall Street ont uniformément décroché dans la seconde moitié de la journée, notamment emportés par la chute des actions des réseaux sociaux, et les résultats trimestriels décevants de Snapchat qui s'est abstenu de donner des prévisions.

En clôture des marchés newyorkais, le S&P 500 s'enfonce au-dessous des 4.000 points, dans un recul de -0,93% à 3.961 points. Le Dow Jones redonne -0,43% à 31.899 points. Le Nasdaq Composite décroche de -1,87% à 11.834 points.

Les trois grands indices de Wall Street signent toutefois leur meilleure semaine depuis près d'un mois, soutenus par les publications de Netflix (+15,46% sur la semaine) et Tesla (+13,18% en hebdomadaire). Sur la semaine, le S&P 500 gagne +3,3%. Le Dow Jones prend +1,95% alors que le Nasdaq Composite s'adjuge confortablement +3,33% en glissement hebdomadaire.

Joe Biden, qui a contracté le coronavirus, ramène à l'esprit des investisseurs l'idée que la pandémie est loin d'être finie, alors que l'inflation s'installe dans le pays et alimente les craintes de récession.

Ce vendredi, grâce à la médiation de la Turquie, l'Ukraine et la Russie ont signé un accord de reprise des exportations ukrainiennes de céréales depuis les ports de la mer Noire. Cet accord signé à Istanbul en présence du secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, et du président turc Recep Tayyip Erdogan doit permettre d'endiguer la crise alimentaire naissante dans plusieurs pays d'Afrique.

Eco / devises

Alors que la Banque centrale européenne a commencé à piloter la remontée des taux afin de contenir l'inflation, la Réserve fédérale américaine pourrait bien l'imiter, la semaine prochaine. Son verdict est attendu mercredi, au terme de deux jours de réunion.

Grâce à la fermeté de la BCE et la rupture avec les taux négatifs, la semaine a été plus favorable à l'euro (+1,33% sur la semaine). Cependant, affectée par les derniers chiffres des PMI, la devise européenne redonne 0,15% ce vendredi, à 1,0214 dollar (-0,37%). "L'économie américaine ralentit, mais l'Europe ralentit plus rapidement. C'est la raison pour laquelle le marché des changes continue de sous-pondérer l'euro", explique Viraj Patel, stratège macro chez Vanda Research.

Le billet vert reprend +0,14% à 0,9791 euro, mais accuse une baisse de -1,2% sur l'ensemble de la semaine. Malgré l'importance des volumes de devises drainés ces derniers mois par les Etats-Unis, les traders estiment à seulement 16,3% la probabilité d'une hausse de 100 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, alors que dans le même temps la zone euro s'arme de mesures anti-inflation.

Le discours européen est d'ailleurs maintenant très ferme. Après Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, qui a indiqué, vendredi, que la BCE pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt de 25 ou 50 points de base en septembre, Christine Lagarde est elle-même montée au créneau expliquant que la Banque centrale européenne (BCE) relèvera ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation repasse au-dessous de son objectif de 2%, "Nous relèverons les taux d'intérêt aussi longtemps qu'il le faudra pour ramener l'inflation à notre objectif", a expliqué la présidente de la BCE dans une interview accordée au Funke Mediengruppe.

Le marché pétrolier est désormais affecté par les craintes d'un rapide coup de frein de l'économie, dans un contexte de stocks accrus alors que la Libye reprend sa production. L'or noir est désormais au-dessous des 100$ pour le WTI qui décroche de -6,83% sur la semaine à 95,07$. En revanche, le baril de Brent reste haut perché à 103,65$. Il cède 1,94% sur la semaine.

Les valeurs

* Snap Inc. (-39,08% à 9,96$). Le titre plonge en raison d'une demande publicitaire plombée par une inflation record et la concurrence croissante d'applications comme TikTok. Le petit fantôme, qui a publié jeudi des résultats trimestriels décevants, s'est abstenu de donner des prévisions et n'est plus que l'ombre de lui-même à Wall Street. Cette débâcle plombe la concurrence. Meta Platforms Inc. (-7,59% à 169,27$) et Pinterest (-13,51% à 18,11$) sont sous pression. J.P. Morgan dégrade sa recommandation sur Snap à "sous-pondérer" ; Atlantic Equities est à "neutre".

* Twitter (+0,81% à 39,84$). Le réseau social a enregistré, vendredi, une baisse de ses revenus trimestriels qu'il a attribuée au projet avorté d'acquisition de la plateforme par Elon Musk, et à un affaiblissement du marché de la publicité numérique.

* Les fabricants de semi-conducteurs Micron Technology (-3,69% à 61,29$) et Western Digital (-6,37% à 47,22$) sont à la peine après que leur concurrent Seagate (-8,11% à 76,83$) ait annoncé son intention de réduire sa production, sa clientèle limitant ses dépenses en raison des incertitudes macroéconomiques et des pénuries de composants. Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur Micron à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* Verizon (-6,74% à 44,45$). Le groupe a abaissé sa prévision de bénéfice annuel ajusté après avoir enregistré, au 2e trimestre, moins d'abonnés que prévu à payer un forfait mensuel.

* Mattel (-7,12% à 22,45$). Le fabriquant de la poupée Barbie a publié, jeudi soir, des résultats trimestriels au-dessus des attentes, l'augmentation de ses prix n'ayant pas freiné la demande pour ses jouets.

* Schlumberger (+4,41% à 35,06$). Le prestataire de services pétrolier a publié, vendredi, des résultats du 2e trimestre au-dessus des attentes, et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, soutenu par la demande.

* American Express (+1,88% à 153,01$). American Express a publié ses résultats trimestriels et révisé à la hausse sa prévision de croissance annuelle.