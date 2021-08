Clôture : Wall Street termine prudemment dans le vert

Clôture : Wall Street termine prudemment dans le vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A Wall Street, les indices terminent une nouvelle fois en territoire positif, mais la prudence a prévalu en fin de séance. Le Dow Jones gagne un petit +0,09% à 35.366 pts. Le S&P 500 est en gain de +0,15% à 4.486 pts. Le Nasdaq prend un peu plus de hauteur, avec une hausse de +0,52% à 15.019 pts.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de juillet 2021 sont ressorties au nombre de 708.000, légèrement supérieures au consensus, qui se situait à 700.000. De plus, les ventes du mois de juin ont été révisées assez nettement à la hausse, à 701.000 contre 676.000 auparavant estimé.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois d'août ressort en revanche très inférieur aux attentes, à 9 seulement (25 de consensus). Cela traduit un net ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région.

Jerome Powell cherche à trouver un consensus au sein d'une Fed très divisée ces derniers temps sur la question du 'tapering'. Il s'agit donc de trouver un terrain d'entente tout en gérant les risques, rappelle le Wall Street Journal. Les avis en faveur d'un allègement du soutien monétaire dès cette fin d'année ont été nombreux ces dernières semaines. L'annonce hier d'indicateurs PMI américains très inférieurs aux attentes montre pourtant que la reprise économique n'est sans doute pas aussi vigoureuse que certains ne l'espéraient, même si la question essentielle demeure celle du marché de l'emploi.

Les débats se précisent autour du 'tapering', alors que les Minutes de la Fed publiées la semaine dernière laissent entendre que cet allègement du soutien de la Fed pourrait intervenir dès le quatrième trimestre de cette année. Le symposium de Jackson Hole qui se tient du 26 au 28 août pourrait permettre à Jerome Powell, patron de la Fed, de se montrer un peu plus explicite, mais c'est surtout la réunion de la Fed des 21 et 22 septembre qui devrait se révéler déterminante. Powell s'exprimera vendredi à Jackson Hole.

Le 'tapering', qui pourrait donc être annoncé prochainement en vue d'une application en fin d'année ou en début d'année prochaine, devrait représenter selon les spécialistes une baisse de plusieurs milliards de dollars des achats obligataires mensuels de la Fed, actuellement logés à 120 milliards. Une réduction à un rythme de 15 milliards de dollars est fréquemment évoquée, ce qui voudrait dire que la banque centrale américaine pourrait mettre un terme à ses achats d'actifs en milieu ou fin d'année prochaine. La Fed pourrait ensuite progressivement durcir encore sa politique, si la vigueur de l'économie le justifie, en remontant ses taux toujours logés proches de zéro depuis mars 2020 (entre 0 et 0,25%) et le début de la crise sanitaire...

Goldman Sachs table désormais sur une annonce du tapering en novembre, en vue d'un début de durcissement en toute fin d'année. GS estime que les achats mensuels de titres sur le marché seraient réduits de 15 milliards de dollars à chaque réunion, dont 10 milliards pour les achats d'obligations du Trésor et 5 milliards pour ceux de prêts immobiliers titrisés (MBS). La banque d'affaires estime à 45% la probabilité d'une annonce du tapering à l'issue de la réunion des 2 et 3 novembre, contre 25% pour sa prévision antérieure.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, s'est exprimée en faveur d'une reconduction de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine pour un nouveau mandat. Elle aurait, selon Bloomberg, exprimé son opinion favorable à des conseillers seniors de la Maison blanche. Le mandat actuel de Powell expire en février 2022. Le président Joe Biden devrait annoncer son choix vers le 6 septembre (Labor Day). Il devra être confirmé par le Sénat, où certains démocrates estiment Powell un peu trop souple concernant la régulation bancaire. Lael Brainard, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Fed, est quant à elle toujours perçue comme un potentielle candidate à la direction de la banque. Ses positions sont assez alignées sur les priorités politiques de Biden.

Dans l'actualité sanitaire, Joe Biden presse les entreprises et les leaders publics d'instituer des vaccinations obligatoires après la pleine approbation du vaccin Pfizer / BioNTech. Bill de Blasio, maire de New York, n'a pas traîné et vient d'annoncer que les enseignants et le personnel des écoles publiques et du département d'éducation devront avoir reçu une première dose d'ici au 27 septembre. Il ne leur sera pas donné la possibilité de se faire tester pour éviter l'injection tant redoutée par certains... Les autorité militaires américaines entendent également, selon Bloomberg, imposer la vaccination anti-covid au personnel en service. Le Pentagone a confirmé cette information, la décision s'appliquant à près de 1,3 million de membres en service. Rappelons que la Food & Drug Administration (FDA), autorité américaine de santé, a comme attendu accordé hier une autorisation formelle au vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. La FDA a fait particulièrement vite, alors que le vaccin ne disposait que d'une autorisation d'utilisation d'urgence. L'approbation formelle du vaccin de Pfizer/ BioNTech était auparavant attendue vers le 6 septembre, jour du 'Labor Day'. L'accord FDA constitue, selon l'autorité américaine de santé, "une étape clé en matière de santé publique". Le vaccin commercialisé sous le nom de Comirnaty, est destiné à la prévention du Covid-19 chez les personnes de plus de 16 ans. Le vaccin continue d'être autorisé par ailleurs dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence, pour les adolescents de 12 à 15 ans, et pour l'administration d'une troisième dose dans certains cas immunodéprimés.

Demain mercredi, commandes de biens durables, indice de confiance des investisseurs institutionnels de State Street et rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront à suivre. Jeudi, la journée sera un peu plus chargée, avec les chiffres du PIB américain, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City, et surtout le début du symposium économique de Jackson Hole.

Le baril de brut WTI poursuit fermement sa remontée, gagnant +3,12% sur le Nymex à 67,67$. Le Brent de la mer du Nord s'accorde un rebond de +3,45% à 71,15$.

L'once d'or prend encore 1,3% à 1.804$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin redonne 2,33%, revenant à 48.341$ environ.

Les valeurs

Airbnb (+9,97% à 161,42$). Brian Chesky, le directeur général d'Airbnb, a indiqué que la plateforme allait loger temporairement 20.000 réfugiés afghans à travers le monde. Les réfugiés seraient hébergés dans des propriétés répertoriées sur la plateforme d'Airbnb et les séjours seraient financés par Airbnb. "Nous ne pourrions le faire sans la générosité de nos Hôtes", a ajouté Chesky, qui n'a pas précisé combien l'entreprise prévoyait de consacrer à cet engagement ni pendant combien de temps les réfugiés seraient hébergés. Les États-Unis ont déclaré hier avoir évacué environ 48.000 personnes d'Afghanistan ces derniers jours, alors que des milliers de personnes tentent toujours de s'échapper, craignant des représailles de la part des Talibans désormais au pouvoir.

Best Buy (+8,32% à 121,49$). Le colosse américain de la distribution de produits électroniques, vient de publier des comptes du deuxième trimestre largement supérieurs aux attentes et de rehausser ses prévisions. Le bénéfice net trimestriel a représenté 734 millions de dollars et 2,90$ par titre, contre 432 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,98$, à comparer à un consensus FactSet de... 1,89$ seulement. Les revenus se sont établis à 11,85 milliards de dollars, contre 9,91 milliards sur la période correspondante de l'an dernier et 11,55 milliards de consensus. La croissance à magasins comparables a été extrêmement forte à 20%, contre un consensus de 17,2%. Corie Barry, la directrice générale du groupe, explique cette croissance par la demande soutenue et la forte consommation sur le marché américain.

L'activité devrait se tasser au 3e trimestre, mais beaucoup moins que prévu, puisque le groupe anticipe une baisse à comparable allant de 1 à 3%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une chute de 9%. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit une croissance à comparable allant de 9 à 11%, contre une guidance antérieure qui allait de 3 à 6%.

Palo Alto Networks (+18,6%). Le groupe de cybersécurité, connaît une belle séance à Wall Street. Le groupe table sur une forte progression des revenus annuels et vient de relever son programme de rachat de titres.

Medtronic (+3,18% à 132,57$). Le géant des équipements médicaux, a battu le consensus de revenus sur le trimestre clos, bénéficiant de la forte reprise de la demande. Le bénéfice du premier trimestre fiscal, clos fin juillet 2021, a été de 763 millions de dollars et 56 cents par titre, contre 487 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,41$, contre un consensus de 1,32$. Les revenus se sont appréciés de 23% à près de 8 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 7,86 milliards.

Delta Air Lines (+3,37% à 40,53$) gonfle encore son carnet de commandes d'A321neo. La compagnie américaine a signé un accord avec Airbus pour acheter 30 appareils supplémentaires à l'avionneur européen. Avec ces avions additionnels, Delta s'est désormais engagé sur 155 A321neo. "L'ajout de ces appareils renforce l'engagement de Delta à remplacer ses avions les plus anciens par des jets plus durables et plus efficaces, et à offrir la meilleure expérience client du secteur", déclare Mahendra Nair, Senior Vice President de Delta. "Alors que l'industrie cherche à sortir de la pandémie, Delta fait preuve d'un leadership responsable et émet dès à présent un fort vote de confiance envers l'A321neo", note Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

Cigna (+2% à 212,89$), l'assureur américain, a annoncé son intention de racheter pour 2 milliards de dollars de ses propres titres par des accords de rachats accélérés.

Blackstone (+1,99% à 118,07$) serait en pourparlers avancés pour acquérir l'entreprise singapourienne de composants de précision Interplex pour un montant d'environ 1 milliard de dollars. Selon des personnes connaissant bien le dossier cité par 'Bloomberg', la société d'investissement américaine est en train de régler les derniers détails avec le propriétaire actuel d'Interplex, Baring Private Equity Asia. Une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Blackstone aurait devancé d'autres sociétés de capital-investissement concurrentes pour ce groupe asiatique spécialisé dans la fabrication de composants utilisés dans les véhicules électriques, la conduite autonome, la santé ainsi que le cloud.

Boeing (+0,93% à 221,43$). La Federal Aviation Administration (FAA), agence gouvernementale américaine en charge des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile, revoit la manière dont Boeing gère les questions de sécurité, explique le Wall Street Journal. Le WSJ cite une lettre de la FAA du 19 août et des personnes familières des discussions, selon lesquelles cette revue étendue intervient alors que certains ingénieurs de Boeing ont fait part de pressions inappropriées et trouveraient difficile d'être transparent avec les régulateurs. Une étude FAA, menée entre mai et juillet, aurait déterminé que des employés de Boeing s'occupant de la sécurité pour l'agence estimeraient que l'environnement chez Boeing ne leur offrirait pas l'indépendance nécessaire pour représenter la FAA. La lettre de la FAA indique que la culture d'entreprise de Boeing semblerait interférer avec une communication ouverte de ses employés habilités par la FAA avec l'agence.

Un porte-parole de Boeing a déclaré au WSJ que la politique de l'entreprise était d'offrir aux délégués de la FAA le même respect et la même déférence fournis à la FAA elle-même.