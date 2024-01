Clôture Wall Street : sans véritable orientation

(Boursier.com) — En clôture de marché, après un indicateur positif de l'inflation des prix à la production et des publications bancaires contrastées, Wall Street termine en ordre dispersé. Le S&P 500 grappille +0,08% à 4.783 pts, portant à +0,43% sa progression sur la semaine. Le Dow Jones cède -0,31%, revenant à 37.592 pts (-0,24% sur la semaine). Le Nasdaq monte fébrilement de +0,02% à 14.972 pts, pour une évolution globale hebdomadaire de +0,87%.

La publication, hier, d'un indice américain des prix à la consommation affichant une progression légèrement supérieure aux attentes n'avait pas fait grandement évoluer les anticipations d'assouplissement monétaire, pas plus que l'annonce ce vendredi d'un recul des prix à la production sur le même mois.

Hier, les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre avaient déçu quelque peu. Ainsi, le rapport faisait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus de place. Sur un an, cet indicateur progresse de 3,4% contre 3,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre a progressé de 0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les anticipations de marché, et de 3,9% sur un an.

L'indice américain des prix à la production du mois de décembre a en revanche très agréablement surpris, vendredi. Ainsi, l'IPP a reculé de 0,1% en comparaison du mois antérieur (+0,2% de consensus). Il n'augmente que de 1% sur un an (+1,3% de consensus). Hors alimentation et énergie, l'indicateur s'est affiché stable par rapport à novembre (+0,2% de consensus de marché). Il a augmenté de 1,8% sur un an hors éléments volatils (+2% de consensus de marché).

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a indiqué hier sur Bloomberg qu'il serait probablement trop tôt en mars pour une réduction des taux, car le rapport de décembre sur l'IPC montre qu'il y a encore du travail à faire. Elle a également déclaré qu'il serait approprié d'entamer des négociations sur la fin du 'QT' (resserrement monétaire quantitatif par réduction du bilan de la Fed) cette année, mais pas de manière imminente.

Thomas Barkin, autre membre votant de la Fed et patron de l'antenne de Richmond, a également présenté une perspective prudente sur le calendrier de réduction des taux, affirmant qu'il devait encore être convaincu que l'inflation se stabilise et qu'il serait ouvert à une baisse des taux une fois que l'inflation serait en passe d'atteindre les fameux 2% - objectif de la banque centrale américaine.

Mester et Barkin ont ainsi maintenu une posture prudente, comme l'avait fait mercredi John Williams, président de la Fed de New York, qui avait déclaré que la politique était suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais que la Fed devrait maintenir une politique restrictive pendant un certain temps pour atteindre pleinement cet objectif.

Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a précisé pour sa part que les anticipations des entreprises portaient sur une baisse de l'inflation, ce qui constituerait un soulagement pour la banque centrale.

Selon le baromètre FedWatch, la probabilité se situe à plus de 93% que la Fed opte pour un statu quo monétaire le 31 janvier, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50%, tandis que le premier assouplissement interviendrait le 20 mars (probabilité de 76%). Le même outil montre que les taux pourraient terminer l'année dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de 32% environ), ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 40%).

Le baril de brut WTI redonne -0,33% à 72,79$.

Le dollar est stable face à la monnaie européenne, à 0,913 euro.

L'once d'or fin termine à 2.048$. Le bitcoin est à 46.217$.

Les valeurs

* Bank of New York Mellon (+4,02% à 54,85$). La banque a affiché une baisse de moitié de son bénéfice trimestriel du fait de charges non récurrentes. La banque a affiché une charge de 752 millions de dollars pour la redevance spéciale de la FDIC. Le revenu net d'intérêt sur le trimestre a augmenté de 4% à 1,1 milliard de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 256 M$ soit 33 cents par titre, contre 509 M$ un an avant. Les revenus ont totalisé 4,31 Mds$, en croissance de 10%. Les dépôts ont progressé de 4% séquentiellement à 273 Mds$.

* Citigroup (+1,04% à 52,62$). La banque a affiché une perte nette au 4e trimestre fiscal du fait de charges non récurrentes. La banque a annoncé une perte nette de 1,8 Md$ au 4e trimestre. Elle a enregistré notamment des charges de 780 M$ dues à des indemnités de départ et d'autres coûts liés aux efforts de restructuration. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 Mds$. Les analystes s'attendaient à ce que Citi publie un bénéfice par action de 10 cents et un chiffre d'affaires de 18,7 Mds$. La banque est au milieu d'un effort de redressement sous la direction de Jane Fraser, qui a décidé de supprimer des niveaux de gestion et de personnel et de réorganiser l'entreprise. Citi a aussi payé une cotisation spéciale de 1,7 Md$ à la FDIC. La banque a mentionné des réserves de 1,3 Md$ associées aux risques en Russie et en Argentine, et une charge de 880 M$ pour la dévaluation du peso argentin. Hors éléments, le bpa ajusté aurait été de 84 cents. Le directeur financier de la banque a par ailleurs confié que Citi allait supprimer 20.000 emplois sur les deux prochaines années.

* BlackRock (+0,88% à 799,6$). Le groupe a annoncé pour son 4e trimestre des revenus et profits supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 9,66$, contre 8,8$ de consensus et 8,93$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,63 Mds$ (4,34 Mds$ un an auparavant). Par ailleurs, le géant de la gestion d'actifs a aussi annoncé l'acquisition de Global Infrastructure Partners, un gestionnaire de fonds d'infrastructure indépendant, dans le cadre d'une opération en cash et actions de plus de 12 Mds$. L'accord comprend 3 Mds$ en cash et environ 12 millions d'actions BlackRock. Environ 30% de la contrepartie totale, entièrement en actions, sera différée et devrait être émise dans environ cinq ans.

* Delta Air Lines (-8,97% à 38,47$). La compagnie aérienne américaine décroche à Wall Street, malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Il faut dire que Delta a aussi ajusté ses prévisions financières 2024 du fait des contraintes de 'supply chain' et des risques économiques. Le groupe d'Atlanta table désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 6 à 7$ cette année, contre un objectif antérieur de plus de 7$ et un consensus de 6,5$. Pour le 1er trimestre, le bpa ajusté est attendu entre 25 et 50 cents (38 cents de consensus). Sur le trimestre clos, le bpa ajusté est ressorti à 1,28$ (1,17$ de consensus).

* Tesla (-3,67% à 218,89$). La firme d'Elon Musk réduit les prix de ses deux modèles fabriqués localement en Chine, selon Bloomberg. D'après le site Web local de Tesla, le prix de départ de la berline Model 3 de base a été réduit de 5,9% à 245.900 yuans, tandis que le prix de départ du SUV Model Y a été abaissé de 2,8% à 258.900 yuans. "Le mouvement pourrait déclencher des baisses de prix supplémentaires, faisant pression sur les marges", s'inquiète Bloomberg, alors que le premier marché mondial de l'automobile électrique ralentit. Le groupe d'Elon Musk va par ailleurs suspendre la majeure partie de sa production sur le site de Berlin pour deux semaines - du 29 janvier au 11 février - du fait des contraintes d'approvisionnement en composants suite aux attaques en mer Rouge, qui ont provoqué des changements d'itinéraires de transport entre Europe et Asie.

* UnitedHealth (-3,37% à 521,51$). Le géant américain de l'assurance santé trébuche à Wall Street. Les opérateurs s'inquiètent essentiellement de la hausse de ses dépenses. Le groupe a pourtant publié un bénéfice supérieur aux attentes de marché pour le 4e trimestre fiscal, avec un bénéfice ajusté par action de 6,16$ et des revenus totalisant 94,4 Mds$. Le consensus de place était de 5,98$ de bénéfice par action et 92,1 Mds$ de revenus. Sur l'exercice, les revenus ont augmenté de 15% à 371,6 Mds$, alors que le bénéfice des opérations s'est apprécié de 14%. UnitedHealth a enfin réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2024, tablant sur un bpa allant de 27,5 à 28$.

* Wells Fargo (-3,34% à 47,4$). L'établissement a annoncé pour son 4e trimestre des bénéfices en augmentation de 9%, malgré des provisions accrues pour pertes de crédit. Les revenus du 4e trimestre ont augmenté de 2% à 20,5 Mds$, tandis que le bénéfice net a atteint 3,45 Mds$ ou 86 cents par titre. Un an avant, l'établissement bancaire américain avait affiché un bénéfice trimestriel de 3,16 Mds$. Wells a payé 1,9 Md$ de redevance spéciale à la FDIC sur le trimestre. Le groupe a néanmoins profité sur le trimestre clos de mesures de réduction des coûts. Il a enfin prévenu que son revenu net d'intérêt 2024 pourrait décliner de 7 à 9%.

* Bank of America (-1,06% à 32,8$). La banque a annoncé, pour son 4e trimestre fiscal, un bénéfice en recul à 3,1 Mds$, avec les charges de renflouement du fonds de garantie de la FDIC et d'autres éléments. Le revenu net d'intérêt a décliné de 5% à 13,9 Mds$, alors que la banque a dépensé un peu plus pour conserver les dépôts de la clientèle. BofA a passé une charge trimestrielle de 2,1 Mds$ pour la redevance spéciale due à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts qui a fait face en 2023 à la crise des banques régionales. Le second établissement américain de crédit a finalement dégagé un profit de 3,1 Mds$ et 35 cents par titre sur le trimestre clos fin décembre, contre 7,1 Mds$ de bénéfices un an avant. Au total, les charges non récurrentes ont atteint 3,7 Mds$ sur la période close.

Le groupe a fait état d'une baisse des pertes latentes sur les titres détenus jusqu'à échéance, avec la reprise des marchés obligataires. La banque a enregistré des pertes latentes de près de 98 Mds$ au 4e trimestre contre... 131,6 Mds$ au 3e trimestre.

* JP Morgan Chase (-0,73% à 169,05$). La banque de Jamie Dimon affiche, pour l'exercice 2023, un énorme bénéfice annuel de 49,6 Mds$. Même si la performance ressort plus mitigée au 4e trimestre, le bilan annuel fait ressortir un profit historique pour l'établissement. Ce record annuel surprend d'autant plus que l'année a été extrêmement délicate pour le secteur, avec la crise des banques régionales, dont JP Morgan est ressorti grandi, une fois de plus. En comparaison, Wells Fargo (-3,34%) n'a réalisé "que" 30 Mds$ de profits annuels et Bank of America (-1,06%) "à peine" 23 Mds$.

Pour le seul 4e trimestre, JP Morgan a affiché un bénéfice de 9,3 Mds$ en recul de 15% en glissement annuel, après une charge non récurrente de 3 Mds$ correspondant à une cotisation spéciale facturée par la Federal Deposit Insurance Corporation, organe de supervision des dépôts bancaires aux Etats-Unis. La banque a dégagé un bénéfice trimestriel par action de 3,04$ pour des revenus de 38,6 Mds$ (+12%). Un an avant, le bpa se situait à 3,57$ et le profit net à 11 Mds$. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont augmenté de 3% à plus de 158 Mds$.

JPM et plusieurs grandes banques ont dû toutefois reconstituer le fonds d'assurance des dépôts (DIF) de la Federal Deposit Insurance Corporation, vidé par les faillites de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank l'année dernière...

Jamie Dimon a livré par ailleurs ses derniers commentaires sur la conjoncture, saluant la résilience de l'économie américaine, alors que les marchés se prennent à espérer un atterrissage en douceur. Il s'est montré néanmoins prudent concernant l'inflation.