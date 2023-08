Clôture Wall Street : Nvidia dope les marchés

(Boursier.com) — La cote américaine s'affichait en ordre dispersé ce lundi, mais le rebond impressionnant de Nvidia dopait le Nasdaq. Le Dow Jones fléchissait de 0,11% à 34.463 pts, alors que le S&P 500 s'adjugeait 0,69% à 4.399 pts. Le Nasdaq bondissait de 1,56% à 13.497 pts avec un gain de 8,5% de Nvidia. Les marchés américains avaient connu vendredi une séance extrêmement volatile, terminant assez proches finalement de l'équilibre et effaçant leurs pertes de la journée. Une relative incertitude persistait hier durant la première partie de séance, en l'absence de statistiques économiques nouvelles et alors que les opérateurs attendent les comptes du géant des processeurs graphiques Nvidia et la conférence de Jackson Hole...

Dans l'actualité macroéconomique américaine de la semaine, on retrouve aussi ce mardi les reventes de logements existants US et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, puis mercredi l'indice flash PMI composite américain et les ventes de logements neufs. Les commandes de biens durables, les inscriptions au chômage et l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago seront dévoilés jeudi. L'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan sera révélé vendredi.

Du côté, de la Fed, Thomas Barkin et Austan Goolsbee interviennent ce mardi, mais c'est surtout Powell qui retiendra l'attention vendredi. Alors que les Minutes de la Fed publiées la semaine dernière ont montré une fois encore la détermination des banquiers centraux américains à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, les opérateurs se tournent donc désormais vers le symposium de Jackson Hole. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit prendre la parole le vendredi 25 août dans le cadre de la conférence. Les investisseurs demeurent toutefois sceptiques quant au fait que Powell fournisse un éventuel signal politique explicite compte tenu des données supplémentaires sur l'inflation et l'emploi attendues avant la réunion du FOMC des 19 et 20 septembre.

Powell pourrait camper sur ses positions en réaffirmant que la politique de la Fed n'est pas sur une trajectoire définie et reste dépendante des données. Il pourrait ainsi se contenter de préciser que les décisions seront prises réunion par réunion. Il devrait aussi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation. Certains se demandent s'il repoussera les attentes de baisse des taux de 2024, avec les meilleures perspectives de croissance aux États-Unis. Le thème central de cette conférence de Jackson Hole sera "les changements structurels dans l'économie mondiale". Certains pensent que cela pourrait inciter à discuter d'un taux neutre plus élevé, mais il est peu probable que la Fed signale pour l'heure un changement significatif compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est actuellement de 84% d'un statu quo monétaire le 20 septembre, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, ce qui laisserait les taux entre 5,25 et 5,5%. La probabilité d'un relèvement d'un quart de point est de 16%. Pour la réunion suivante, la probabilité d'un relèvement d'un quart de point atteint plus de 39%. Si l'économie américaine confirme sa résilience, il est donc envisageable que la Fed procède encore à un tour de vis supplémentaire dans le cadre de son cycle actuel de durcissement.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Zoom Video Communications et Nordson publient leurs comptes après bourse ce soir. Lowe's, Medtronic, Baidu, Dick's Sporting Goods, BJ's Wholesale et Coty annoncent demain, avant bourse, alors que Toll Brothers dévoile ses comptes après la clôture. Nvidia publie mercredi soir, après bourse, en même temps que Snowflake, Splunk, NetApp et Autodesk. Analog Devices, Bath & Body Works, Kohl's, Foot Locker et Williams-Sonoma seront aussi de la partie avant bourse mercredi. Intuit, Marvell Technology et Dollar Tree annonceront jeudi.

Les valeurs

Nvidia (+8,5%), la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle, publie ses résultats financiers après-demain. Il s'agira donc d'un test majeur pour les marchés, alors que le Nasdaq vient déjà de corriger significativement en quelques jours. Les résultats de Nvidia seront d'autant plus scrutés que les annonces de poids sont rares cette semaine à Wall Street, avec seulement Zoom Video Communications ce soir, Lowe's, Medtronic ou Baidu demain (avant bourse), et Analog Devices, Snowflake, Intuit ou Marvell Technology plus tard dans la semaine. Nvidia, avec sa capitalisation boursière de plus de 1.000 milliards de dollars, sera donc LA valeur de la semaine. La publication interviendra après la clôture mercredi.

Le consensus de place pour ce trimestre de juillet est désormais de 2,07$ de bénéfice par action pour 11,17 milliards de dollars de revenus, alors que le groupe avait très agréablement surpris en mai en livrant une guidance de revenus de 11 milliards de dollars - alors que le consensus était logé à 7,2 milliards seulement. Les analystes ont été nombreux ces derniers jours à doper encore leurs estimations et objectifs sur Nvidia, du fait de la très forte demande lui assurant une performance probablement très solide sur les prochains trimestres. Reste à savoir si ces attentes ne sont pas déjà dans les cours, après un rallye notable, le titre ayant triplé cette année... Notons que HSBC a dopé son objectif de cours de 600 à 780$ ce lundi, contribuant à accentuer le rallye et s'attendant à ce que la dynamique haussière des serveurs d'IA continue à dépasser les attentes du marché. Le broker estime que Nvidia devrait afficher 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre et battre ainsi le consensus.

Apple (+0,8%). Le prochain iPhone, attendu comme de coutume en septembre, pourrait offrir une fonctionnalité complètement nouvelle : un port de charge générique USB-Type C, selon de nombreuses rumeurs. Il s'agit du même port de charge que celui utilisé sur presque tous les ordinateurs portables vendus au cours des dernières années, ainsi que sur les téléphones Android, les iPad et autres gadgets, des Kindles aux écouteurs en passant par les drones et les couvertures chauffantes. Le connecteur USB-C remplacerait le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012. Ce changement serait l'une des plus grandes améliorations apportées à l'iPhone depuis des années pour les consommateurs : plus besoin pour eux de multiplier les câbles pour faire fonctionner d'autre appareils avec leur smartphone. Par ailleurs, les utilisateurs d'Android et d'iPhone pourraient enfin se prêter leurs chargeurs.

Palo Alto Networks bondit de 14,8% à Wall Street. Le géant californien de la sécurité informatique, qui vient de faire son entrée sur le S&P 500, avait inquiété les marchés en programmant sa publication financière un vendredi soir, fait extrêmement rare pour une société américaine cotée. La firme de cybersécurité n'a finalement pas déçu, tablant sur des facturations supérieures aux attentes pour l'année et dissipant les craintes de ralentissement. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, Palo Alto a affiché des revenus de 1,95 milliard de dollars, proches des attentes du consensus, contre 1,55 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,44$, contre 1,28$ de consensus et 80 cents un an plus tôt.

Nikesh Arora, directeur général de la firme, s'est excusé à propos du timing de la publication, affirmant que Palo Alto désirait ainsi donner suffisamment de temps pour des conversations en tête-à-tête avec des analystes avant une conférence débutant le dimanche. Pour l'exercice, les facturations sont désormais attendues entre 10,9 et 11 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de consensus.

DuPont De Nemours (-0,8%), le groupe américain de chimie, a accepté de céder 80,1% de son unité de résines Delrin à la société de capital-investissement TJC, anciennement 'The Jordan Company', pour environ 1,6 milliard de dollars. Ainsi, cette opération valorise 100% de l'activité près de 1,8 milliard de dollars. DuPont va recevoir des produits cash d'environ 1,25 milliard de dollars et 350 millions de dollars d'effet à recevoir après la clôture de la transaction, attendue vers la fin de l'année. Il détiendra également une participation minoritaire de 19,9% dans l'unité. DuPont cherchait à céder cette activité depuis février de l'année dernière. Cet accord marque une nouvelle étape vers l'objectif du DG Ed Breen de doubler les activités de DuPont dans les domaines de l'électronique et des solutions d'eau. La société ajuste ainsi son portefeuille pour se concentrer sur les activités à marges élevées et les industries de croissance.

Goldman Sachs (-0,9%) envisage la vente d'une partie de son activité de gestion de patrimoine auprès de clients fortunés, a indiqué la banque new-yorkaise, qui évalue donc ses alternatives pour l'unité de conseil en investissement enregistrée, appelée 'Personal Financial Management' (PFM), qui gère 29 milliards de dollars. Goldman avait acquis l'activité, anciennement connu sous le nom d'United Capital Financial Partners, pour 750 millions de dollars en 2019 alors qu'elle gérait 25 milliards de dollars. L'acquisition visait alors à élargir le portefeuille clients au-delà des ultra-riches, rappelle l'agence Reuters, ajoutant que l'unité ne constitue qu'une part modeste des activités de gestion de patrimoine de la banque, qui supervise au total près de 1.000 milliards de dollars d'actifs pour des clients fortunés ou "ultra-riches".

Meta (+2,3%) lancera la version web de sa nouvelle plateforme de microblogging en début de semaine prochaine, dans l'espoir de prendre l'avantage sur X, anciennement Twitter. Alors que Threads a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs actifs en seulement quelques jours après un fort démarrage, Meta va lancer la version web de sa nouvelle plateforme de microblogging en début de semaine prochaine, dans l'espoir de prendre l'avantage sur X, anciennement Twitter, comme l'a rapporté le Wall Street Journal hier. Aucune date de lancement n'a été communiquée par Meta, cependant, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a expliqué qu'il pourrait survenir prochainement.

Nikola trébuche de 23% à Wall Street, après que le fabricant de camions électriques a averti qu'il pourrait ne pas atteindre son objectif de livraison pour l'année complète - alors qu'il est aux prises avec les retombées des récents incidents de batterie. La société a également déclaré lundi qu'elle pourrait engager des dépenses importantes pour réparer ou trouver un remplacement pour la pièce défectueuse. Un incendie en juin et un deuxième incident en août ont incité Nikola à rappeler 209 camions électriques au début du mois et à suspendre temporairement les nouvelles ventes. "En conséquence, notre marque, nos activités, nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie pourraient être affectés de manière négative", a déclaré Nikola.