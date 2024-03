Clôture Wall Street : l'optimisme prévaut après l'audition de Powell

(Boursier.com) — Wall Street achève la séance sur une nouvelle note d'optimisme, avec ses trois principaux indices dans le vert. Le S&P 500 gagne encore +1,03% à 5.157 pts, terminant sur un record de clôture. Le Dow Jones est plus timoré, mais reste ferme avec une hausse de +0,34% à 38.791 pts. Le Nasdaq s'adjuge 1,51% à 16.273 pts, une nouvelle fois soutenu par Nvidia qui affiche un énième sommet historique, au-dessus des 900$. Wall Street se laisse aussi porter par de les déclarations de Jerome Powell. Déjà hier, le patron de la Fed avait plutôt rassuré les marchés à l'évocation d'une future baisse des taux.

Malgré les indications encore mitigées concernant l'inflation, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué hier aux législateurs de la Chambre des représentants que le pic de taux était sans doute atteint et que des baisses de taux étaient probables "à un moment donné" en 2024. La banque centrale américaine devrait toutefois procéder avec prudence, lorsqu'elle évaluera si l'inflation ralentit de manière appropriée. "Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à diminuer la rigueur de la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré Powell durant son intervention devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le FOMC ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue de manière durable vers l'objectif des 2%, a ajouté Powell.

L'audition du patron de la Fed par les législateurs de la Chambre des représentants intervient deux semaines avant la prochaine réunion monétaire, au terme de laquelle les responsables devraient maintenir les taux stables pour la 5e réunion consécutive, entre 5,25 et 5,50%, au plus haut de plus de 20 ans.

Powell précise que l'inflation s'est bien améliorée, mais reste supérieure à l'objectif de long terme des 2%. La demande sur le marché du travail excède quant à elle toujours l'offre, le marché demeurant donc assez tendu. Powell constate aussi la résilience plus générale de l'économie et de la consommation. Il juge que les progrès ont été considérables sur un an concernant le double mandat de la Fed relatif à l'emploi et à l'inflation (stabilité des prix). Néanmoins, Powell souligne les incertitudes économiques et ne prend pas pour acquis le retour de l'inflation vers l'objectif... Le dirigeant de la Fed voit des risques dans une réduction prématurée... mais aussi dans une réduction trop tardive des taux.

Cotation...

La Fed évaluera avec précaution les données nouvelles. La banque centrale a besoin en effet d'un plus grand degré de confiance quant au retour durable de l'inflation vers l'objectif avant de procéder à des assouplissements. Ainsi, l'autorité monétaire américaine ne devrait pas se presser avant d'ajuster les taux en baisse. Les baisses de taux éventuelles dépendront de la trajectoire de l'économie et de l'inflation. Le FOMC, comité monétaire de la Fed, voudrait en effet observer des données supplémentaires confirmant la désinflation. En attendant, la force de l'économie et la résistance du marché du travail permettent à la banque centrale de procéder avec prudence.

Ce jeudi, Powell intervient de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. Il précise que si l'économie évolue comme attendu, les baisses de taux pourront bien débuter cette année. Il ajoute que la Fed est indépendante et entend rester en dehors des questions politiques. Ainsi, le timonier de la Fed confirme globalement son discours de la veille, précisant que la banque centrale se tient prête à lever avec précaution sa politique restrictive. Jerome Powell confirme que le pic de taux est probablement atteint et que l'assouplissement ultérieur dépendra des données et de l'économie, qui reste incertaine.

Sur le plan purement macroéconomique, selon la dernière étude Challenger, les annonces de licenciements des entreprises aux Etats-Unis pour le mois de février 2024 ont concerné 84.638 personnes, contre 82.307 employés un mois auparavant. En comparaison du mois de février 2023, ces annonces de licenciements ont augmenté de près de 9%. Le secteur technologique est le plus touché, avec 12.412 postes affectés en février et 28.218 cette année.

Les inscriptions au chômage sont restées stables la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 2 mars, des inscriptions au chômage au nombre de 217.000, identiques au niveau révisé de la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 215.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 212.250, en baisse de 750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 24 février ressort à 1,906 million, en progression de 8.000 sur sept jours (1,889 million de consensus).

D'après le rapport gouvernemental du jour, la productivité non-agricole américaine du 4e trimestre 2023, en lecture finale, est ressortie en progression sur un rythme de 3,2% (3,1% de consensus et 3,2% pour l'évaluation antérieure). Les coûts unitaires du travail ont augmenté sur un rythme de 0,4%, contre 0,7% de consensus de marché et 0,5% pour la précédente estimation.

Selon le rapport du jour, le déficit américain du commerce international des biens et services pour le mois de janvier 2024 est ressorti à 67,4 milliards de dollars, contre 63,5 Mds$ de consensus FactSet et 64,2 Mds$ pour la lecture révisée du mois antérieur.

Demain vendredi, le Département américain au Travail publiera son rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de février (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de chômage). John Williams de la Fed interviendra par ailleurs dans la journée.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI grimpe de 0,76%, à 79,69$.

Le dollar s'échange 0,9136 euro.

L'once d'or reste sur les hauteurs à 2.159$, de même que le Bitcoin à 66.050$.

Les valeurs

* Nvidia (+4,47% à 926,67$). Le titre a franchi les 900$ en début de séance à Wall Street. Le dossier du leader des puces graphiques et d'IA s'affiche bien évidemment au sommet historique sur la place américaine, dopé par la demande relative aux produits d'intelligence artificielle. La capitalisation atteint un niveau vertigineux de 2.300 milliards de dollars, ce qui fait de Nvidia la 3e capitalisation de Wall Street derrière Microsoft et Apple. Mizuho vient aussi de relever de 850 à 1.000$, son objectif de cours sur Nvidia tout en maintenant sa recommandation d'achat. L'intermédiaire porte par ailleurs de 200 à 235$ son cours-cible sur AMD, avec aussi un conseil d'achat.

* Kroger (+9,88% à 55,48$). La chaîne américaine de distribution table pour l'exercice fiscal 2024 juste entamé sur un bénéfice ajusté par action allant de 4,30 à 4,50$, à comparer à un consensus de marché de 4,28$. Sur le 4e trimestre fiscal 2023 qui vient de se terminer, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,34$, à comparer à un consensus de 1,12$ et à un niveau de 1,14$ un an avant. Les revenus ont été de 37,1 Mds$, alors que les analystes anticipaient en moyenne un niveau de 36,7 Mds$. Les ventes à comparable hors essence sur le prochain exercice sont anticipées en modeste hausse de 0,25 à 1,75%. Le free cash flow ajusté est attendu entre 2,5 et 2,7 Mds$.

* BJ's Wholesale (+9% à 78,86$). La chaîne américaine de clubs-entrepôts réservés aux membres a annoncé pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,11$, en augmentation de 11% en glissement annuel, pour des revenus de 5,36 Mds$ en croissance de 8,7%. Le consensus était de 1,06$ de bénéfice ajusté par action pour 5,39 Mds$ de revenus. Les ventes comparables des clubs, à l'exclusion des ventes d'essence, ont augmenté de 0,5% d'une année sur l'autre, grâce à l'accélération du trafic. Les revenus des cotisations des membres ont augmenté de 6,5% d'une année sur l'autre pour atteindre 108,4 millions de dollars. Le groupe atteint un taux de renouvellement de membres titulaires de 90% sur l'exercice 2023. Le bénéfice des activités poursuivies a été de 145,9 M$. BJ's a ouvert 6 nouveaux clubs et 6 nouvelles stations-service depuis le 3e trimestre.

* New York Community Bancorp (+5,78% à 3,66$). L'établissement financier américain le plus fragile du moment a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général ainsi qu'une injection de cash de 1 Md$ de la part d'un groupe d'investisseurs comprenant l'ancien Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Le titre évoluait de manière très erratique, mercredi (+7,5% en clôture). Après un plus haut de début de séance autour des 4$ aujourd'hui, la spéculation s'est un peu calmée après les annonces.

NYCB lève ainsi 1 Md$ auprès d'investisseurs comprenant Liberty Strategic Capital, firme liée à Mnuchin, Hudson Bay Capital, Citadel Global Equities, Reverence Capital Partners, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels et des dirigeants de la banque. La banque régionale a également annoncé que l'ancien contrôleur de la monnaie, Joseph Otting, rejoindrait le conseil d'administration. Il deviendrait directeur général de l'établissement. Mnuchin sera également nommé au conseil. Les bases semblent donc posées pour que la banque -qui vient de perdre 7% de ses dépôts en un mois- puisse assainir sa situation.

* Alphabet (+2,27% à 134,38$). Linwei Ding, un ressortissant chinois de 38 ans et résident de Newark, en Californie, embauché par Google en 2019, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux. "Nous alléguons que l'accusé a volé à Google des secrets commerciaux liés à l'intelligence artificielle tout en travaillant secrètement pour deux sociétés basées en Chine", a déclaré le procureur général Merrick Garland, cité par Bloomberg. "Nous protègerons farouchement les technologies sensibles développées en Amérique pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de ceux qui ne devraient pas les posséder", a ajouté Garland. Un porte-parole de Google, cité lui aussi par Bloomberg, a déclaré que Ding avait agi seul et que l'entreprise avait pu intervenir rapidement après avoir découvert le problème, et transmettre l'affaire aux forces de l'ordre.

* Victoria's Secret (-29,73% à 18,01$). Enorme gadin à Wall Street pour la marque américaine de lingerie. Le groupe a pourtant publié pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice opérationnel ajusté et un bénéfice ajusté par action "en haut de fourchette des prévisions". Il a par ailleurs généré 590 M$ de cash flow opérationnel sur le trimestre, et annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 250 M$. Pour le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 181 M$ soit 2,29$ par titre (173 M$ un an avant). Le bénéfice opérationnel a été de 258 M$ (243 M$ un an plus tôt). Le bénéfice net ajusté ressort à 204 M$ soit 2,58$ par titre. Les revenus trimestriels ont progressé de 3% à 2,082 Mds$. Le consensus était de 2,47$ de bpa ajusté et 2,09 Mds$ de ventes.

En revanche, les prévisions annuelles 2024 déçoivent. Sur ce nouvel exercice, les ventes sont anticipées à 6 Mds$, en recul "à un chiffre bas", pour un bénéfice opérationnel ajusté allant de 250 à 275 M$. Le 1er trimestre fiscal devrait être particulièrement difficile avec une baisse attendue des revenus voisine de 5%, et un bénéfice opérationnel ajusté de 10 à 35 M$.

* Ciena (-14,72% à 52,84$). L'équipementier américain de réseaux plonge après avoir annoncé pour son 1er trimestre fiscal 2024, clos fin janvier, des revenus de 1,04 Md$, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 66 cents. Le consensus était de 48 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,02 Md$ de dollars de revenus. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 49,5 M$ (76,2 M$ un an avant). Le bénéfice ajusté net a été de 96,8 M$, contre 95,6 M$ sur la période correspondante, un an avant.

* American Eagle Outfitters (-1,92% à 23$). Le groupe a dépassé les attentes sur le trimestre clos avec la solide demande. Le détaillant en vêtements a affiché sur le 4e trimestre fiscal, clos début février, des revenus en croissance de 12% à 1,68 Md$, à comparer à un consensus de marché de 1,66 Md$. Le bénéfice ajusté par action a été de 61 cents (50 cents de consensus). Le groupe s'attend à ce que les revenus de l'exercice entamé progressent de 2 à 4% (2,9% de consensus).