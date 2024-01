Clôture Wall Street : belle séance malgré Boeing

(Boursier.com) — La place de Wall Street achève la séance solidement ancrée en territoire positif, ce lundi. Le S&P 500 bondit de +1,41% à 4.763 pts. Le Dow Jones gagne +0,58% à 37.683 pts. Le Nasdaq s'emballe de +2,20% à 14.843 pts, notamment dopé par le rebond de Nvidia. Après une première semaine boursière 2024 délicate, l'actualité reste contrastée sur les 'Magnificent Seven', notamment Tesla et Apple qui néanmoins se reprennent...

Lorie Logan de la Fed de Dallas (non-votante) a mis l'accent sur les plans de resserrement quantitatif de la Fed, affirmant que la banque centrale devrait en ralentir le rythme, une normalisation plus lente réduisant la probabilité que le "QT" doive s'arrêter prématurément si la banque est soumise à des tensions et que quelque chose se brise. Ces commentaires de Logan font suite aux Minutes du FOMC de décembre, selon lesquelles les responsables suggéraient qu'il serait approprié de discuter des facteurs qui déterminent la fin du QT... Les économistes s'attendent à une annonce formelle sur le QT lors de la réunion du FOMC de mars et à un ralentissement à partir d'avril. Cependant, le calendrier de fin du QT est incertain, certains voyant une liquidité bancaire suffisamment forte pour réduire encore nettement le bilan sur un an, tandis que d'autres voient la Fed faire preuve de plus de prudence.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité de plus de 60%). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

Du côté des grands stratèges de la place, Michael Wilson de Morgan Stanley estime que les actions américaines ne poursuivront leur rallye de 2023 qu'à la condition que la croissance économique se reprenne. Les équipes de stratégie de Goldman Sachs jugent que les résultats des entreprises pourraient dépasser les anticipations en 2024.

L'actualité économique de ce lundi est marquée par un vif décrochage des cours pétroliers. Le baril de brut WTI décroche de -4,07% à 70,93$. Le Brent de mer du Nord plonge de -3,36% à 76,25$. L'Arabie saoudite a abaissé, dimanche, le prix de vente officiel de son pétrole pour février. Le producteur d'Etat, Saudi Aramco, a réduit le prix de son produit phare Arab Light à destination de l'Asie d'un montant plus élevé que prévu de 2 dollars par baril, en raison de la faiblesse persistante de la demande.

Le dollar cède -0,11% face à l'euro, s'échangeant 0,913 euro.

L'once d'or est stable à 2.028$. Le Bitcoin se tasse légèrement à 43.714$.

Demain mardi, les investisseurs américains suivront la balance du commerce international des biens et services. Mercredi, stocks de grossistes et rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront surveillés. John Williams de la Fed interviendra mercredi. L'actualité sera un peu plus fournie jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Les valeurs

* Nvidia (+6,43% à 522,53$). Le titre achève la séance proche de son plus haut historique (522,75$), et sur une capitalisation boursière de 1.290 milliards de dollars. Le groupe prévoit de lancer, au 2e trimestre 2024, la production de masse de sa nouvelle puce IA destinée à la Chine et se conformant aux règles américaines sur les exportations de puces avancées. Selon l'agence Reuters citant deux personnes proches du dossier, la puce H20 sera conçue pour se conformer à la nouvelle réglementation américaine sur les exportations d'équipements de haute technologie vers la Chine. Le volume initial des expéditions sera limité et répondra principalement aux commandes des principaux clients.

* Moderna (+3,89% à 115,44$). Le laboratoire a dévoilé des ventes annuelles préliminaires de son vaccin Covid-19 supérieures à la limite basse de sa guidance à 6,7 Mds$. Le groupe entend renouer avec la croissance en 2025. En novembre, le laboratoire avait indiqué prévoir des revenus dans le bas de sa fourchette de prévisions. Ces 6,7 Mds$ de ventes préliminaires incluent environ 600 M$ de recettes différées liées aux efforts de Moderna dans le cadre de l'alliance GAVI.

* Apple (+2,42% à 185,56$). La marque à la pomme se reprend malgré les inquiétudes des analystes, en ce début d'année 2024. Après deux dégradations de brokers la semaine dernière (Barclays et Piper Sandler), Jefferies tire la sonnette d'alarme. Le broker juge que la baisse des ventes d'iPhone en Chine s'accentue. Cette analyse d'Edison Lee et de son équipe est relayée par Bloomberg. La dernière génération d'iPhone aurait connu un démarrage atypique en Chine l'année dernière, qui se serait récemment étendu à une baisse de 30% sur un an selon Lee, qui cite des contrôles de l'industrie. Le reste du marché mobile du pays aurait connu une croissance en décembre, Huawei affichant la croissance la plus rapide avec la nouvelle gamme Mate 60. Apple aurait pour sa part enregistré une baisse des volumes à deux chiffres en décembre en Chine, et Jefferies prévoit une baisse similaire pour 2024.ppleprofite néanmoins ce jour des annonces de Tim Cook, directeur général du groupe de Cupertino, a indiqué sur X (ex-Twitter) : "L'ère de l'informatique spatiale est arrivée ! Apple Vision Pro sera disponible aux États-Unis le 2 février". Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour les fans du groupe à la pomme, le casque de réalité mixte constituant la première nouvelle catégorie de produits d'Apple depuis l'Apple Watch en 2015. Le groupe avait dévoilé l'Apple Vision Pro en juin 2023. Il décrivait alors le casque comme "un ordinateur spatial révolutionnaire qui intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d'être présents et connectés aux personnes qui les entourent". Les analystes n'attendent toutefois pas d'impact significatif sur les comptes du groupe à court terme, du fait notamment du prix élevé du produit. Le Vision Pro, proposé à partir de 3.499$, pourra être précommandé à partir du 19 janvier.

* BlackRock (+1,83% à 797,19$). Le géant américain de la gestion d'actifs prévoit de supprimer environ 3% de ses effectifs mondiaux selon Fox Business. Une source a déclaré à Fox que la réduction d'environ 600 employés des effectifs est décrite en interne comme une "routine", à la suite d'une série de licenciements similaires l'année dernière, déterminés par les mesures de performance des employés. L'article rapporte que les licenciements devraient être annoncés dans les prochains jours.

* Tesla (+1,25% à 240,45$). Les dirigeants de Tesla et SpaceX s'inquièteraient de la consommation supposée de drogue d'Elon Musk, rapportent Bloomberg et le Wall Street Journal. Citant des personnes familières avec Musk, Tesla et SpaceX, un rapport du WSJ note que la prétendue consommation de drogues par Musk -notamment du LSD, de la cocaïne, de l'ecstasy, de la kétamine ou des champignons psychédéliques-, serait continue. Selon l'article, l'ancienne administratrice de Tesla, Linda Johnson Rice, n'aurait pas cherché à être réélue en 2019 en raison de sa frustration face au comportement de Musk et de ses inquiétudes concernant sa consommation de drogue. En réponse à l'article, Musk a tweeté : "Après cette bouffée avec Rogan, j'ai accepté, à la demande de la NASA, de faire 3 ans de tests de dépistage aléatoires de drogues. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée". Rappelons que Musk avait alors surpris en "tirant" sur un joint de cannabis en direct lors du très populaire podcast de l'humoriste et présentateur Joe Rogan...

Le Wall Street Journal précise que la supposée consommation de drogue de Musk inquièterait les dirigeants et les membres des conseils d'administration des entreprises qu'il dirige. Musk aurait consommé du LSD, de la cocaïne, de l'ecstasy et des champignons psychédéliques, souvent lors de soirées privées. Des personnes proches de Tesla et du DG de SpaceX ont déclaré au journal qu'il consommait toujours de la drogue, en particulier de la kétamine.

* Boston Scientific (+0,45% à 58,42$). Le groupe a dévoilé un accord d'acquisition d'Axonics (+20,48% à 69,36$) pour environ 3,7 Mds$ en numéraire, ou 71$ par action. Boston Scientific Corporation a ainsi scellé un accord définitif pour acquérir Axonics, Inc., une société de technologie médicale cotée en bourse principalement axée sur le développement et la commercialisation de dispositifs différenciés pour traiter les problèmes urinaires et intestinaux. "Nous sommes ravis d'ajouter les technologies Axonics au portefeuille de Boston Scientific, une combinaison qui, nous l'espérons, renforcera encore notre capacité à servir les urologues qui traitent des patients vivant avec ces maladies souvent chroniques", a déclaré Meghan Scanlon, vice-présidente senior et présidente Urologie, chez Boston Scientific. La prime est de 22%.

* Johnson & Johnson (+0,25% à 161,53$). Le géant pharmaceutique et médical américain a accepté l'acquisition du groupe Ambrx Biopharma (+101,54% à 27,47$) pour 28$ par action, soit une prime de plus de 100% et un montant d'opération d'environ 2 Mds$. Ambrx est un développeur de traitements du cancer. "Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Johnson & Johnson pour faire progresser la recherche scientifique visant à traiter les cancers présentant d'importants besoins non satisfaits", a déclaré Daniel J. O'Connor, directeur général d'Ambrx.

* Merck (+0,15% à 117,38$). Le laboratoire pharmaceutique américain a confirmé l'acquisition de la 'biotech' Harpoon Therapeutics (+112% à 22,36$) pour 23$ par action, soit près de 700 M$ au total. Harpoon est un groupe d'immuno-oncologie. L'offre de Merck présente une prime de 118% sur les cours de clôture de vendredi, Harpoon étant coté sur le Nasdaq. L'acquisition comprend HPN328, un traitement DLL3 expérimental ciblant l'activateur de lymphocytes T en cours d'évaluation chez certains patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules et de tumeurs neuroendocrines. "Chez Merck, nous continuons d'améliorer notre portefeuille de produits en oncologie grâce à des acquisitions stratégiques qui complètent notre portefeuille actuel et font progresser la science révolutionnaire pour aider à répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer dans le monde entier", a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories.

* Boeing (-8,03% à 229$). Le groupe aéronautique s'écrase à Wall Street après qu'une porte de son B737 MAX 9 se soit décrochée en vol. Si par miracle, l'incident survenu vendredi lors d'un vol d'Alaska Airlines au départ de Portland n'a pas fait de blessé, l'évènement n'est pas sans conséquence pour le géant américain. Outre le nouveau coup dur d'image pour le best-seller de Boeing après les précédents problèmes de qualité et de conformité rencontrés par l'appareil, l'avion est désormais cloué au sol aux Etats-Unis. L'Administration fédérale de l'aviation américaine a en effet ordonné l'immobilisation temporaire des 171 B737 MAX 9 en service pour inspection. "Nous avons immobilisé les avions concernés, et ils le resteront jusqu'à ce que la FAA soit convaincue qu'ils sont sûrs", a déclaré le régulateur.