Clôture Wall Street : à l'équilibre !

(Boursier.com) — Après bien des péripéties en séance, Wall Street parvient finalement à se maintenir à l'équilibre. Le S&P 500 cède -0,07% à 4.780 pts. Le Dow Jones gagne +0,04% à 37.711 pts. Le Nasdaq est stable, à 14.970 pts. Les opérateurs se sont montrés prudents, après avoir pris connaissance de chiffres mitigés de l'inflation américaine, et dans l'attente de publications trimestrielles bancaires.

Très attendus, les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre déçoivent quelque peu. Ainsi, le rapport du jour fait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de +0,3% en comparaison du mois antérieur (+0,2% de consensus de place). Sur un an, cet indicateur progresse de +3,4% (+3,2% de consensus). Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre progresse de +0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les anticipations de marché, et de +3,9% sur un an. Un mois plus tôt, l'IPC avait progressé de +0,1% par rapport au mois antérieur et de +3,1% sur un an (+0,3% et +4% hors alimentaire et énergie).

Les inscriptions au chômage ont légèrement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 6 janvier, des inscriptions au chômage au nombre de 202.000, en repli de 1.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 210.000. La moyenne à 4 semaines s'établit à 207.750, en baisse de 250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 30 décembre ressort à 1,834 million, en recul de 34.000 sur sept jours (1,871 million de consensus).

John Williams, patron de la Fed de New York, a indiqué mercredi soir que les taux devaient rester à un niveau élevé pendant un certain temps. Il a ajouté que le travail de la banque centrale pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'était pas encore terminé, même si le niveau actuel des taux semblerait suffisamment restrictif. La Fed pourrait commencer à réduire ses taux lorsqu'elle aura confiance dans ce retour de l'inflation sur les 2%, mais il resterait donc encore du chemin à parcourir selon le responsable. La politique monétaire demeure donc dépendante des données. Enfin, le dirigeant s'est montré dubitatif concernant une éventuelle réduction du rythme de QT (resserrement monétaire quantitatif, ou réduction du bilan de la Fed). Il juge la liquidité suffisante sur les marchés, mais précise aussi que la Fed devra réfléchir cette année à l'issue du programme de resserrement quantitatif.

Le pétrole est rapidement remonté, soutenu par les vives tensions au Moyen-Orient. La situation s'est tendue, renforcée par la saisie par Téhéran d'un pétrolier au large d'Oman. Le bateau, précédemment saisi par les Etats-Unis pour transport de pétrole iranien, a été capturé par Téhéran au large des côtes d'Oman, intensifiant les tensions sur la voie commerciale la plus importante au monde pour l'approvisionnement mondial en brut. Ainsi, le baril de brut WTI prend +1,78% à 72,65$.

Le dollar est assez stable face à l'euro, à 0,9112 euro.

L'once d'or redonne -0,08%, revenant à 2.028$. Le Bitcoin cède -1,17% à 46.400$.

Demain vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Du côté des entreprises, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également demain.

Les valeurs

* Infosys (+3,92% à 18,8$). Le géant indien des services digitaux et de consulting, coté à Wall Street, a annoncé des bénéfices du 3e trimestre fiscal inférieurs aux anticipations. Le groupe a ajusté par ailleurs ses prévisions annuelles de revenus du fait de la faible demande des clients. Le bénéfice net trimestriel consolidé a reculé de -7% en glissement annuel à 61,1 milliards de roupies, environ 735 M$. Le consensus de marché était logé à 61,7 milliards de roupies. Le groupe ajuste pour la 3e fois ses prévisions annuelles de revenus, mais il s'agit cette fois d'un resserrement de la guidance. Infosys envisage désormais une croissance annuelle de 1,5-2% à devises constantes (1-2,5% auparavant). Pour le 3e trimestre, les revenus ont augmenté à 388,2 milliards de roupies.

* Netflix (+2,91% à 492,23$), le colosse américain du streaming vidéo, aurait dépassé les 23 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur ses abonnements financés par la publicité, indique Variety, qui cite la directrice de la publicité Amy Reinhard. Cette dernière s'exprimait lors du 'Variety Entertainment Summit', dans le cadre du salon CES 2024 de Las Vegas. L'article compare les chiffres à une lettre d'octobre aux actionnaires dans laquelle Netflix déclarait que ses offres financées par la publicité comptaient plus de 15 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

* Microsoft (+0,49% à 384,63$). OpenAI, le créateur de ChatGPT, soutenu financièrement par Microsoft, serait en pourparlers avec CNN, Fox Corporation et Time en vue de conclure des contrats de licence. C'est ce qu'indique Bloomberg, citant des personnes familières de la situation. Ainsi, la startup d'intelligence artificielle poursuit ses efforts pour sécuriser l'accès à des contenus lui permettant de former ses outils d'IA, tandis que les accusations d'atteinte aux droits d'auteur se multiplient.

* Hertz Global Holdings (-4,28% à 8,95$). Le groupe américain de location de voitures va vendre environ 20.000 véhicules électriques de sa flotte américaine, soit environ un tiers de sa flotte globale de VE. Le groupe entend réinvestir une partie du produit de la vente des VE en achetant des véhicules à essence afin de répondre à la demande des clients, selon un avis réglementaire. Il a en effet observé une faible demande pour la location de ses véhicules électriques. Les ventes représenteraient une dépréciation d'environ 245 M$ sur le 4e trimestre 2023. Les mesures devraient améliorer l'Ebitda corporate ajusté cette année, mais elles pèseront sur le 4e trimestre 2023...

Les coûts des collisions et des dommages sur les véhicules électriques sont restés élevés au 4e trimestre, a indiqué le groupe. Les charges de dépréciations annoncées pour le T4 s'ajoutent à celles d'amortissement que le groupe prévoit d'enregistrer au cours du trimestre dans le cadre de la gestion normale de sa flotte. Hertz continuera à proposer des VE, mais mettra en oeuvre des mesures pour accroître la rentabilité, en développant les infrastructures telles que les stations de recharge et en renforçant les relations avec les fabricants de véhicules.

* Tesla (-2,87% à 227,22$). Le géant texan de l'automobile électrique a informé ses salariés américains actifs dans la production qu'ils allaient obtenir des augmentations salariales, indique Bloomberg. Manutentionnaires, associés de production et inspecteurs de qualité bénéficieraient ainsi d'une hausse de salaire "adaptée au marché", selon Bloomberg, qui reprend les informations d'un prospectus affiché dans les installations de Tesla à Fremont.

* Citigroup (-1,77% à 52,08$). Le groupe a indiqué que ses résultats du 4e trimestre allaient être affectés par plus de 3 Mds$ d'éléments non récurrents, réserves et charges, dont notamment 1,3 Md$ de provisions pour l'exposition aux devises en Argentine et en Russie. La banque enregistrera aussi une charge de 1,7 Md$ pour payer une cotisation spéciale à la Federal Deposit Insurance Corporation, organe de garantie des dépôts bancaires. Au total, les charges et provisions combinées plomberont de près de 3,8 Mds$ les résultats trimestriels.

* KB Home (-1,23% à 62,42$). Le promoteur immobilier américain a publié pour son 4e trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,85$, à comparer à un consensus de 1,69$ et à un niveau de 2,47$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,67 Md$ sur ce trimestre clos en novembre, battant le consensus de 4%, alors qu'ils se situaient à 1,94 Md$ pour la période comparable, l'an dernier. Ainsi, le groupe affiche une baisse des revenus, alors que le prix moyen de vente a reculé quant à lui à 487.300$ (510.400$ un an avant). Néanmoins, les livraisons de logements, au nombre de 3.407, dépassent les attentes, et le groupe anticipe une reprise de la demande.

Les commandes nettes pour le 4e trimestre ont augmenté de... 176%, et la valeur nette des commandes a augmenté de 157% à 932,6 M$. Ces augmentations reflètent une amélioration de la demande et un taux d'annulation inférieur par rapport au trimestre de l'année précédente. Les commandes brutes pour le trimestre ont augmenté de +23% à 2.667, et le taux d'annulation en pourcentage des commandes brutes s'est amélioré à 28%, contre 68%.

* Google (Alphabet -0,14% à 142,08$) supprime des centaines de postes travaillant notamment sur son assistant digital, dans le hardware ou l'ingénierie, indique Bloomberg. Le groupe poursuit ses initiatives de réduction des coûts, les employés affectés oeuvrant notamment sur Google Assistant ou au sein de l'équipe hardware dédiée à la réalité augmentée. Des salariés de l'organisation centrale d'ingénierie seraient aussi frappés. "Tout au long du second semestre 2023, certaines de nos équipes ont apporté des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits", a précisé Google. "Certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements organisationnels, qui incluent certaines suppressions de rôles à l'échelle mondiale", ajoute un porte-parole du groupe cité par Bloomberg. Rappelons qu'il y a environ un an de cela, la société mère Alphabet avait annoncé son intention de supprimer environ 12.000 emplois, soit plus de 6% de ses effectifs.