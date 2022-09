Clôture Paris : vif rebond !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a cette fois nettement rebondi ce vendredi : L'indice de la bourse de Paris progresse de 1,41% en clôture à 6.212 points, largement aidé par le secteur bancaire dans la foulée du relèvement des taux de la BCE intervenu hier.

Les banques sont en effet soutenues par la hausse des taux obligataire au lendemain de la décision historique de la Banque centrale européenne. L'autorité monétaire a décidé jeudi d'augmenter le coût du crédit de 75 points de base, tout en laissant entendre que son resserrement monétaire allait se poursuivre, donnant ainsi la priorité à la lutte contre l'inflation malgré le risque d'une récession dans la zone euro. Les banques bénéficient aussi désormais d'un taux de dépôt, taux auquel elles sont rémunérées lorsqu'elles placent leur argent à la BCE, de 0,75%...

L'euro a retrouvé la parité face au dollar et le baril de brent est remonté sur les 92$.

VALEURS EN HAUSSE

Altamir : +8% avec Faurecia (+7,5%)

Rubis s'adjuge plus de 7%. Il faut dire que le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a réalisé une très belle première partie d'exercice avec un résultat opérationnel courant en hausse de 30% à 244 ME, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid. Rubis précise que si toutes les régions ont affiché une évolution positive, la région des Caraïbes a été le principal moteur de croissance grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable. Pour l'ensemble de l'année 2022, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes du macro-environnement, le groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.

Showroomprivé : +6,5% avec M6, Aramis, S30 et Eramet

Vallourec : +5,5% avec Atos qui rebondit avec CGG, Worldline, Believe

Coface : +4% avec Schneider, SoiTec, Alstom

Valeo : +3% suivi de Lagardère, Spie, Chargeurs,

Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas dominent les hausses avec un gain de 2,5%.

SES : +2,5% avec Getlink, Elior, TechnipEnergies, Korian

Imerys avance de 2,5%. La société a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier, pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés. Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe.

ArcelorMittal (+1%) va temporairement mettre à l'arrêt l'un des hauts-fourneaux de son aciérie de Dabrowa Gornicza en raison de la situation "difficile" des marchés et du niveau des prix de l'énergie. Le numéro un mondial de l'acier évoque le ralentissement de l'activité économique en Europe, la baisse du stockage par les clients, la moindre croissance des importations en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, ainsi que la hausse des prix du gaz et de l'énergie comme motifs de suspension. Les quotas élevés d'émissions de CO2 rendent également la production d'acier en Europe moins compétitive.

Hermès International gagne 2%. L'actualité autour du sellier est marquée par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 1.450 euros contre 1.340 euros précédemment...

VALEURS EN BAISSE

Carmila plonge de 11%. La société qui détient et gère des centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie est lourdement pénalisée par l'annonce de la cession de 5 millions de titres par SCI Vendome Commerces. Selon les informations obtenues par 'Bloomberg', les actions ont été cédées au prix de 13,60 euros pièce, matérialisant une décote de 13,4 % sur le cours de clôture de jeudi.

Vicat recule de 4,5%. HSBC a dégradé le cimentier à 'conserver' en abaissant son objectif de 32 à 23 euros.

Jacquet Metals perd 3% avec Euroapi (-2%)

Une seule baisse très peu significative sur le CAC40 : Thales cède 2%.

Figeac recule de 1,5% avec DBV, Colas et Tarkett