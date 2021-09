Clôture Paris : Valneva chute de 41% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,2% ce lundi à 6.676 pts en clôture. La tendance a été guidée par la progression de TotalEnergies et de l'ensemble des valeurs du secteur, alors que le baril de pétrole évolue en hausse en ce début de semaine de retour à 73,50$. A l'inverse, la société biotechnologique Valneva a subi un revers retentissant dans sa course au vaccin contre le Covid outre-Manche et a vu son cours dévisser de 41% après de fortes progressions sur les dernières semaines...

ECO ET DEVISES

L'environnement apparaît très favorable pour l'Opep qui a revu en hausse les estimations de demande de brut produit par le cartel. Les dernières données mensuelles du groupe indiquent en effet que le monde restera confronté à un déficit d'approvisionnement en pétrole dans les mois à venir, même si ses membres relancent, un peu, leur production. Malgré la menace du variant Delta du Covid-19, la consommation de carburant se redresse tandis que la production de brut, de la mer du Nord aux États-Unis en passant par le Mexique est plus faible que prévu. "La reprise économique mondiale, combinée à un fort rebond de la mobilité, a considérablement stimulé la croissance de la demande de pétrole au premier semestre", peut-on lire dans le rapport mensuel de l'organisation basée à Vienne. "Même si cette dynamique devrait s'atténuer vers la fin de 2021, la tendance générale est positive".

La consommation mondiale de brut devrait augmenter de 4,2 millions de barils par jour l'année prochaine pour atteindre 100,8 millions de barils par jour, soit 980.000 barils par jour de plus que l'estimation du mois dernier. Elle devrait ainsi dépasser les niveaux pré-pandémiques. Cette année, la demande globale est désormais estimée à 96,7 mbj, en hausse de 6 mbj. Dans ce contexte, la demande de brut de l'OPEP a été revue à la hausse de 1,12 million de barils par jour pour 2022.

Concernant la politique monétaire, Patrick Harker, membre non-votant de la Fed et président de l'antenne de Philadelphie, confie au Nikkei qu'il espère que le processus du tapering débute cette année... Il explique la faiblesse récente des chiffres américains de l'emploi par des problèmes liés à l'offre. Selon lui, les objectifs liés aux achats d'actifs de la Fed ont été atteints. Il anticipe un 'tapering' simple et lisible, signalé bien en avance, sur une période de huit à douze mois. Harker table sur une première hausse des taux de la Fed, actuellement toujours proches de zéro, en fin d'année prochaine ou en début d'année 2023, après la finalisation du tapering. Il réaffirme enfin son soutien à un objectif d'inflation de 2%.

Demain mardi, les opérateurs seront très attentifs, à 14h30, aux chiffres de l'inflation. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'août sera ainsi publié (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +5,3% en glissement annuel ; +0,3% hors alimentaire et énergie ou +4,2% sur un an).

VALEURS EN HAUSSE

TechnipFMC : +7% suivi de Maurel & Prom (+5,5%),

TotalEnergies (+3%), Vallourec (+3%) et CGG.

Carmila : +4% avec Synergie

Boiron : +3% avec LDC, Elior, Spie, BigBen

Renault : +2,5% avec Klepierre, Faurecia, Getlink, BigBen

BNP Paribas : +2% avec Believe, Air France KLM, ADP, Argan et Valeo

Lisi : +1,5% suivi de Crédit Agricole, Eutelsat, Thales et Casino

Orange gagne 0,6%. Le PDG Stéphane Richard, dont le mandat prend fin en mai 2022, se prononce en faveur d'un tandem à la tête de l'opérateur de télécommunications français, exprimant ainsi le souhait de rester président dans une telle hypothèse. Interrogé dans le 'JDD' sur l'avenir de la gouvernance du groupe, Stéphane Richard juge que les évolutions récentes dans la direction des groupes du CAC40 - fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dissociées - "est une bonne chose, si le tandem fonctionne"..."Il reviendra naturellement aux actionnaires d'Orange d'en décider le moment venu", poursuit-il... "Rester dans le groupe en tant que président dans une gouvernance renouvelée et dissociée est mon souhait personnel, mais ce sera bien sûr au conseil d'administration d'en décider", souligne Stéphane Richard, briguant ainsi un quatrième mandat. Le patron d'Orange poursuit en estimant que les "rumeurs récentes" sur une brouille avec Ramon Fernandez, directeur général délégué, sont "infondées".

VALEURS EN BAISSE

Valneva (-41%) a reçu un avis de résiliation, par le gouvernement britannique (HMG) de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la COVID-19, VLA2001. Le contrat inclut une clause permettant à HMG d'y mettre fin. HMG prétend de plus que Valneva a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. Comme il cible l'ensemble du virus plutôt que la seule protéine de pointe, certains scientifiques pensent qu'il pourrait mieux résister aux variants.

Innate : -8% suivi de DBV (-7%) et de Atari (-6%)

Abivax : -5% avec McPhy (-4%) suivi de Nanobiotix

Transgene : -4% avec Fermentalg, Eurofins

Kering : -2,7% avec Navya, Savencia (-2%), Hermes et Lectra

Lagardere : -1,5% suivi de Ubisoft

Nexans (-1,5% ) a conclu un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine Xignux SA en vue d'acquérir Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, actif dans les secteurs du Bâtiment et des Utilites. Basé en Colombie, Centelsa, fabriquant de câble emblématique de classe mondiale, a un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars et une valeur d'entreprise de 225 millions de dollars. La finalisation de la Transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.