Clôture Paris : une séance de repli marquée par un rebond des cours du pétrole

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a pratiquement reperdu le terrain gagné hier en reculant de 0,82% ce vendredi, de retour à 7.130 points.

La séance a été marquée par une vive accélération du baril de pétrole après que la Russie eut déclaré qu'elle allait réduire sa production de pétrole de 500.000 barils par jour le mois prochain, en représailles aux sanctions occidentales. Cette baisse, qui équivaut à environ 5% de la production de janvier, avait été évoquée à plusieurs reprises par le Kremlin depuis que l'Union européenne et le G-7 ont commencé à discuter du plafonnement du prix des exportations russes. Le baril de Brent de la mer du Nord (échéance avril) gagne 2,4% à 86,5$ à Londres tandis que le WTI (livraison mars) prend 2,3% proche des 80$ sur le Nymex. Les deux références affichent un gain hebdomadaire de plus de 8% et effacent ainsi leurs pertes du début d'année.

Wall Street résiste pour l'heure ce vendredi, au lendemain d'une correction menée par le Nasdaq. Les marchés demeurent fébriles et les investisseurs sont très partagés, alors que les derniers commentaires de responsables régionaux de la Fed ont montré la détermination de la banque centrale américaine à lutter encore contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau restrictif durant une période longue. Précédemment, Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, avait quant à lui laissé l'espoir d'un pivot monétaire en reconnaissant le début du processus de désinflation.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base le 22 mars, à l'issue de la future réunion monétaire, se situe à 90,8%, contre 9,2% de probabilité pour un mouvement de 50 points de base. La fourchette de taux sur les 'fed funds' américains est actuellement de 4,5 à 4,75%, après un relèvement d'un quart de point en début de mois. Christopher Waller et Patrick Harker de la Fed interviendront encore ce vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies gagne 2,6% à 59,35 euros, porté bien sûr par la hausse des cours du baril. UBS a par ailleurs réitéré son conseil 'achat' et son cours cible de 65 euros.

* Orpea s'envole de 50% à 3,66 euros. Massacré depuis le début de l'année en Bourse, le titre de l'exploitant de maisons de retraite avait déjà rebondi de 20% jeudi après avoir annoncé que le Canadian Pension Plan Investment Board ("CPPIB") avait cédé sur le marché 7.424.188 actions entre le 2 et le 7 février, ce qui avait donc alimenté la pression baissière. À la suite de cette opération, CPPIB (qui détenait 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote de la Société) ne disposait plus que de 1.950.000 titres, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote d'Orpea.

* Thales remonte de 2,5% à 122 euros, porté notamment par les bons résultats du suédois Saab. Les nouvelles attaques lancées ce jour par la Russie en Ukraine semblent aussi faire leur effet sur le secteur des équipements de défense.

* Akwel (+1,7% à 16,7 euros) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 988,5 ME, en hausse de 7,1% et de 11,3% à périmètre et taux de change constants. Au cours du dernier trimestre de l'année 2022, le chiffre d'affaires de 249,4 ME a progressé de +11,5% en publié et de +14,6 % à périmètre et taux de change constants. Akwel précise que son chiffre d'affaires annuel reste toutefois en retrait de l'ordre de 10% au regard de l'année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché automobile mondial.

VALEURS EN BAISSE

* En hausse ce matin, L'Oréal perd finalement 0,8% à 375,6 euros. Le géant des produits cosmétiques a dévoilé de solides résultats annuels avec un profit opérationnel en hausse de 21% à 7,46 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 38,26 milliards d'euros, en progression de 18,5% en publié et de 10,9% à données comparables. Le résultat net part du groupe est ressorti à 5,7 milliards d'euros, en hausse de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%. "Conscients des incertitudes actuelles, nous sommes néanmoins toujours ambitieux pour l'avenir, optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

* Aperam (-7,4% à 33,7 euros) a généré en 2022, un EBITDA de 1 076 millions d'euros, y compris une perte exceptionnelle de -53 millions d'euros, comparé à un EBITDA de 1 186 millions d'euros en 2021, y compris un gain exceptionnel de 126 millions d'euros. L'EBITDA atteint 129 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, comparé à 235 millions d'euros au troisième semestre 2022 et 462 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, y compris un gain exceptionnel de 117 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 625 millions d'euros en 2022, comparé à 968 millions d'euros en 2021. Le bénéfice de base par action est de 8,33 euros en 2022, comparé à 12,21 euros en 2021.

* Renault rend 2,3% à 40,9 euros mais s'adjuge près de 5% sur la semaine, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à près de 30% après la présentation de la refonte de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Par ailleurs, le constructeur a annoncé que la contribution de Nissan à ses propres résultats est estimée à 174 millions d'euros sur le quatrième trimestre. La contribution totale de Nissan aux résultats annuels de Renault s'élève maintenant à 526 millions d'euros. Il faut remonter à 2018, avant l'apparition des difficultés financières des deux groupes et la chute de Carlos Ghosn, pour retrouver une contribution supérieure.

* Bouygues perd 0,6% à 30,5 euros. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement qui condamne Bouygues Telecom à verser à Free Mobile 308 millions d'euros de dommages et intérêts, et indique que " l'exécution provisoire est de droit ", ce qui selon Bouygues Telecom, est inexact s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er janvier 2020. Bouygues Telecom conteste ce jugement et considère que ses offres groupées sont légales. La décision du tribunal s'inscrit dans une série de contentieux lancés par Free Mobile à l'encontre de ses concurrents et de leurs offres groupant smartphones et forfaits mobiles, dites " avec subvention ". Cette affaire opposant Free Mobile et Bouygues Telecom concerne d'anciennes offres de Bouygues Telecom. Aucun montant n'a été provisionné dans les derniers comptes arrêtés par Bouygues Telecom au 30 septembre 2022. Ce jugement n'est pas définitif et Bouygues Telecom fait appel devant la Cour d'appel de Paris.