Clôture Paris : un lundi perturbé par la situation économique et sociale en Chine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La situation en Chine inquiète et met un coup d'arrêt à 4 séances précédentes de hausse pour la bourse de Paris. Le CAC40 reperd 0,7% ce lundi, de retour à 6.665 points. Wall Street corrige aussi ce lundi, affecté par le nouveau record d'infections au Covid-19 en Chine et un week-end agité de protestations dans tout le pays contre les restrictions liées à la pandémie. Les autorités locales ont fait état d'un nombre de nouvelles infections journalières de 40.052, contre 39.506 la veille, soit un niveau record pour le cinquième jour d'affilée. Les villes de Guangzhou et Chongqing seraient particulièrement affectées. Dans le centre-ville de Shanghai, manifestants et police se sont affrontés hier. Pékin et Shanghai demeurent sous surveillance. La situation chinoise inquiète les investisseurs, cette vague étant jugée sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping. La politique de zéro-Covid suscite une opposition croissante au sein de la population. Les conséquences économiques pourraient également être fortes.

Parmi les grands noms de Wall Street, Goldman Sachs a indiqué ce lundi qu'il restait en mode "relativement défensif" à un horizon de trois mois sur les marchés actions, compte tenu des vents contraires attendus. A court terme, selon le stratège de GS, Christian Mueller-Glissmann, spécialiste de la stratégie de portefeuille et de l'allocation d'actifs, il s'agirait donc de sous-pondérer les actions et l'obligataire. Il y aurait toutefois ultérieurement en 2023 l'opportunité "d'ajouter du risque", mais pas tout de suite... Tout n'est pas noir cependant puisque les ventes en ligne aux États-Unis pour cette journée de promotions du 'Cyber Monday' devraient atteindre le chiffre record de 11,2 milliards de dollars, en hausse de 5,2%, selon les estimations d'Adobe Analytics. Celles du 'Black Friday' auraient représenté 9,12 milliards de dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* Peu de hausses significatives parmi les valeurs du CAC40 à part Teleperformance (+1,7% à 215,7 euros) et Hermès (+1,2% à 1.496 euros), insensible à la situation en Chine.

VALEURS EN BAISSE

* BNP Paribas recule de 1% à 52,8 euros. Barclays est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur BNP Paribas en visant 70 euros.

* La situation en Chine n'influence pas pour l'instant le secteur du luxe, pourtant souvent sensible à ce type d'informations. LVMH recule à peine de 0,2% et Kering est stable

* Les craintes d'un ralentissement économique en Chine se répercutent davantage sur les cours du pétrole et entraînent TotalEnergies en baisse de 1,2% à 57,7 euros. Le baril de brut se reprend cependant ce lundi soir après une net recul durant la matinée. Le Brent retombait ce matin proche de 80 dollars avant de revenir actuellement à 84 dollars.

* Plus forte baisse du CAC40, Airbus recule de 5,7% à 107,4 euros alors que selon une information rapportée par l'agence Reuters, le groupe aéronautique pourrait connaitre de nouveaux retards dans les livraisons d'appareils moyen courrier prévues pour 2023. Plusieurs sources ont ainsi indiqué à Reuters que l'avionneur s'attendait à de nouveaux décalages dans les livraisons de certains appareils moyen courrier en 2023, tout en s'efforçant de respecter les délais pour cette année malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de main-d'oeuvre.

* Soitec redonne encore 2% à 155 euros. La Société Générale a pourtant ajusté son objectif de cours à 225 euros, contre 170 euros précédemment, tandis que le Credit Suisse avait déjà confirmé son avis à 'surperformance' sur le dossier avec un cours cible ajusté à 275 euros.

* Bien orienté ce matin, Casino cède finalement 0,5% à 11,1 euros. Le groupe a annoncé le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí à hauteur de 140,8 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 10,4 % du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 49,5 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 3,7 % du capital d'Assaí.