Clôture Paris : troisième séance rouge pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'est (un peu) éloigné des 6.700 points en alignant une troisième séance négative consécutive. L'indice parisien recule de 0,14% en clôture à 6.688 points. Un mouvement de consolidation justifié après un rebond de 20% en l'espace de deux mois !

Sur le front monétaire, pour le 14 décembre prochain, le scénario privilégié reste celui d'une hausse des taux directeurs américains d'un demi-point, quant à la BCE qui doit remonter les siens le lendemain, 15 décembre, les hypothèses penchent aussi pour un coup de pouce de 50 points de base. En attendant, sur les craintes de récession, le pétrole redescend sur les 80$ le baril de brent. L'euro remonte sur les 1,05/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Bénéteau poursuit sa hausse de 7% après déjà 16% de hausse hier pour saluer le relèvement de ses perspectives annuelles.

Catana Group se distingue aussi (+7%) après avoir publié ses résultats annuels. Le Résultat Opérationnel représente désormais 16% du chiffre d'affaires contre 13,75% au cours de l'exercice dernier. Il s'établit à 23,8 ME. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 17,3 ME et représente 11,7% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du Groupe est positif de 15,9 ME soit près de 11% du chiffre d'affaires. Avec d'ores et déjà un portefeuille de commandes de plus de 500 ME, les perspectives de croissance rentable à deux chiffres sont confirmées pour les deux prochains exercices, la grande majorité des hausses de matières premières rentrant dans la fabrication des productions ayant pu être répercutée sur le prix de vente des catamarans...

Forsee Power remonte de 5% avec Parrot, ALD (+4%) et Scor (+3%)

Derichebourg : +2% avec Manitou

Thales gagne 1,5% avec Carrefour, Arkema, Coface et Bouygues

VALEURS EN BAISSE

Quadient plonge de 18% après la révision en baisse de sa prévision de résultat opérationnel. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros pour le troisième trimestre 2022, en hausse de 8,8% en données publiées et en croissance organique de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 793 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en hausse de 5,6% en données publiées par rapport aux 9 premiers mois de 2021 dont 0,8% de croissance organique, un effet de change positif de +6,7% et un effet de périmètre négatif de -2,2%. Quadient annonce au passage que sa croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2022 est désormais attendue à plus de 1%, contre plus de 2% visés précédemment et cela même si le groupe continue d'attendre au quatrième trimestre une performance solide pour l'ensemble de ses Solutions. La marge d'EBIT courant du second semestre est toujours attendue en amélioration significative par rapport au niveau du premier semestre grâce à la poursuite de l'impact positif des hausses de prix, ainsi qu'une base de comparaison plus favorable pour les coûts de logistique, une profitabilité en hausse de la base installée aussi bien pour les activités SaaS que pour les consignes colis automatiques, et la marge de profitabilité de l'activité Mail-Related Solutions qui devrait rester élevée. Cependant, Quadient précise que la croissance plus faible qu'attendu du chiffre d'affaires du troisième trimestre ainsi que l'impact de l'inflation salariale et des investissements relatifs au lancement de nouveaux produits qui pèsent sur les marges (comme ce fut le cas au premier semestre 2022), conduisent à une approche plus prudente concernant la prévision de sa rentabilité opérationnelle. Par conséquent, l'EBIT courant de l'ensemble de l'exercice est désormais attendu en repli organique à un niveau "low to mid-single digit" par rapport à 2021 alors qu'il était précédemment attendu en croissance organique à un niveau "low to mid-single digit".

Groupe ADP décroche de près de 12% après que Royal Schiphol Group a annoncé la cession de sa participation résiduelle au capital. La société néerlandaise a cédé plus de 3,85 millions d'actions du gestionnaire des aéroports parisiens, soit environ 3,91% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 euros par titre...

Metabolic : -6% avec Orpea (-5%) et SES Imagotag

Thermador : -4,5% suivi deGenfit, Faurecia (-4,5%) etS30 avec Atos

Aramis : -4% suivi deValneva

Wavestone recule de 4%. La marge opérationnelle courante semestrielle est ressortie en recul. Elle s'est établie à 12,5% (14,6% sur la première moitié du précédent exercice). Le résultat opérationnel courant s'est ainsi élevé à 29,7 ME, en repli de -7% par rapport au 1er semestre 2021/22. Wavestone rappelle que la rentabilité du 1er semestre 2021-2022 était exceptionnellement élevée dans un contexte post crise Covid-19, marqué par un rebond de l'activité et des charges opérationnelles encore ralenties. Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 17,9 ME, en recul de -14% par rapport au 1er semestre 2021-2022. La marge nette s'est ainsi établie à 7,6% au 1er semestre 2022-2023 (9,5% un an plus tôt). Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le cabinet vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 ME (plus de 505 ME initialement). Wavestone réitère en outre son objectif d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

Nicox : -3% avecCie des Alpes, Korian,Ubisoft,CGG et Tarkett