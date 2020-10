Clôture Paris : troisième séance de correction

(Boursier.com) — La bourse de Paris, comme l'ensemble des places européennes, a de nouveau accusé le coup ce mercredi. Le CAC40 perd 3,37% de retour à 4.571 points en clôture, ce qui porte à près de 7% sa baisse depuis lundi. L'indice parisien perdait même plus de 4% en séance, de retour sur des niveaux oubliés depuis la fin mai.

La nature du reconfinement sera annoncée ce soir en France par le chef de l'Etat, à 20H, alors que l'Allemagne a aussi pris de nouvelles mesures restrictives pour tenter de freiner la seconde vague épidémique de coronavirus. L'hypothèse privilégiée est ici un confinement national, mais un peu plus souple toutefois que celui du printemps (les écoles resteraient ouvertes) et d'une durée à priori limitée à 4 semaines.

La plus grande prudence prévaut donc et l'aversion au risque fait son grand retour, à l'approche aussi de l'élection américaine du 3 novembre. Aux États-Unis justement, l'absence de plan de soutien de l'activité et l'incertitude politique - avec une réduction de l'avance de Joe Biden sur Donald Trump dans certains États décisifs - accentuent la pression sur les marchés.

Selon le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 23 octobre, les stocks de brut hors réserve stratégique ont progressé de 4,3 millions de barils, alors que les stocks d'essence ont reculé de 0,9 MB. Les stocks de distillés ont chuté de 4,5 MB. Le pétrole retombe à 39$ le baril de brent. L'euro recule à 1,1750/$ entre banques.

Quantum Genomics (+6,5%) a conclu un accord exclusif de licence et de collaboration avec Xediton Pharmaceuticals pour développer et commercialiser le firibastat au Canada. Selon les termes de l'accord, Xediton Pharmaceuticals recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante au Canada. Quantum Genomics a par ailleurs recruté ses premiers patients au Canada dans le cadre l'étude de phase III FRESH. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 11,35 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat.

Showroomprivé : +2,7 avec Cegedim

Geci : +1% suivi de Synergie

Interparfums : +0,5% avec SES et BioMerieux

Teleperformance (+0,5%) au lendemain de l'annonce du rachat de l'Américain Health Advocat pour 690 millions de dollars. Leader aux États-Unis des plateformes de santé en ligne, la société a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 50 millions de dollars, soit une marge de 36%.

Carrefour (stable). Le distributeur a dévoilé hier soir sa meilleure performance trimestrielle "depuis au moins 20 ans" avec un chiffre d'affaires de 19,69 milliards d'euros, en hausse de 5,5% à changes constants et en baisse de 2,5% à changes courants en raison d'un effet de change défavorable lié au real brésilien et au peso argentin. La hausse ressort à 8,4% à magasins comparables, tiré par son redressement en France et une activité très dynamique au Brésil. La croissance de 2,5% pour les hypermarchés français a notamment de quoi satisfaire les opérateurs alors que le consensus tablait sur une augmentation de 1,1%. Les supermarchés (+4,9% LFL) et la proximité (+5,3% LFL) ont également poursuivi leur dynamisme du moment. Carrefour reste vigilant à l'évolution de la pandémie de la COVID-19 et à son impact. A ce stade, Carrefour anticipe pour l'année 2020 une dynamique commerciale soutenue et une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution. Le Groupe réitère les orientations du plan stratégique 'Carrefour 2022' et confirme l'ensemble de ses objectifs.

Atari : inchangé avec Iliad, Guerbet, Argan, DS

Genomic Vision : -18% suivi de Voluntis (14%) et SMCP (-13%)

Sopra Steria décroche de 13%, au plus bas depuis le mois de mai. Victime depuis plusieurs jours de dégagements marqués après l'annonce d'une cyberattaque, le titre du groupe de services informatiques est cette fois délaissé après une publication trimestrielle guère emballante. La firme a vu son chiffre d'affaires se contracter de 4,9% au troisième trimestre (-5,9% à périmètre et taux de change constants) alors que le carnet d'affaires et les prises de commandes sont restées peu dynamiques sur le trimestre. Concernant la cyberattaque, le management a précisé que les impacts de cette dernière sur les comptes du Groupe, qui dispose de contrats d'assurance contre le risque cyber, restent à estimer et feront l'objet d'une communication ultérieure. Sopra Steria a confirmé que son chiffre d'affaires devrait reculer entre -2% et -4% sur une base organique en 2020 avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 6% et 7%. Le flux net de trésorerie disponible est toujours attendu entre 80 ME et 120 ME.

FNAC Darty : -13% avec Claranova (-11%) et AKKA

Pharmagest : -10% suivi de SQLI et de AST Groupe

Alten recule de 9% suivi de BigBen et de Navya

Renault perd 8%, alors que les reconfinements en Europe pourraient bien sûr porter un nouveau coup d'arrêt aux ventes de voitures.

Faurecia : -8% avec Transgene

Atos décroche de 7,5%, portant sa série baissière à sept séances consécutives. L'actualité autour de la société de services informatiques est marquée par une mauvaise nouvelle en provenance des Etats-Unis puisqu'un jury formé par un tribunal américain du district Sud de New York a déclaré Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur et a spécifié un montant de dommages-intérêts dû à Cognizant et à sa filiale TriZetto d'environ 855 millions de dollars.

CGG : -7% en compagnie de Cie des Alpes, Figeac, P&V

Trigano : -6% avec Vallourec, Air France KLM, Bastide et Lagardere (-5,5%)

Valeo trébuche de 5% malgré la forte reprise de l'activité au troisième trimestre et le relèvement de ses objectifs pour la seconde partie de l'exercice. L'équipementier automobile, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants, vise désormais au second semestre une marge d'EBITDA supérieure à 12% du chiffre d'affaires (vs "environ 10% du chiffre d'affaires") et un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (vs "supérieur à 400 ME"). Sur l'année 2020, le Groupe a également confirmé son objectif d'une surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile.

PSA Groupe (-4,5%) a dévoilé des revenus en léger repli au troisième trimestre mais supérieurs aux attentes du marché avec le retour à la croissance de sa division automobile. Sur les trois mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires global atteint 15,453 milliards d'euros (-0,8%), là où le marché était positionné à 14,3 MdsE. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11,964 MdsE, en hausse de 1,2% sur un an. Un mix produit robuste (+5,8%) ainsi que l'impact positif des prix (+1,5%), d'autres effets (+2,7%) et une hausse des ventes à partenaires (+0,1%) font plus que compenser la baisse des volumes et du mix pays (-6,8%) et l'effet négatif des taux de change (-2,1%) notamment lié à la livre turque et au peso argentin.

Bénéteau recule de 2,7%, après avoir présenté un chiffre d'affaires de 1,149 milliard d'euros à fin août (12 mois sur un exercice de transition de 16 mois clôturant le 31 décembre 2020). Ce CA est en retrait de 14% comparé à 2019, mais supérieur aux prévisions qui se situaient entre -16% et -18%. La division Bateaux est en retrait de 15% à 975,3 ME. Après la sortie du confinement, le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires meilleur que prévu sur la période juin/août 2020, tant dans le Bateau que dans l'Habitat, grâce notamment un niveau soutenu de livraisons pendant la période estivale et à des reports de commandes plus faibles qu'anticipés. Bénéteau estime que son chiffre d'affaires de la période septembre/décembre 2020 devrait être en retrait de 25 à 30% par rapport à la même période de 2019, principalement en raison de la baisse importante d'activité des loueurs et des facturations de la division Habitat. Compte tenu de la forte saisonnalité de ses activités, l'EBITDA et le résultat opérationnel courant sur la période septembre/décembre sont traditionnellement négatifs.