Clôture Paris : troisième séance de baisse consécutive

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris a enchaîné une troisième séance de baisse consécutive ce jeudi. Le CAC40 recule timidement de 0,12% à 7.315 points. Hésitants depuis quelques séances, les investisseurs devraient encore le rester en attendant les chiffres de l'emploi américain demain vendredi. Quelques publications de résultats sont par ailleurs sanctionnées car accompagnées de perspectives décevantes, à l'image de JC Decaux, de Wavestone ou de Maisons du Monde.

La prudence prévaut donc après les interventions du président de la Fed Jerome Powell cette semaine... Ce dernier a indiqué que les taux directeurs finaux seraient probablement supérieurs aux attentes, et que la banque centrale américaine se tenait prête si besoin à accélérer le rythme de la hausse des taux afin de lutter contre l'inflation. Powell a aussi expliqué hier qu'aucune décision n'avait été prise concernant la réunion du mois de mars, l'issue dépendant des données nouvelles. Néanmoins, les marchés 'pricent' désormais une hausse de taux de 50 points de base, qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% sur les 'fed funds' (probabilité de 78% selon le baromètre FedWatch en temps réel). Tout dépendra cependant de la solidité des chiffres de l'emploi demain et des indicateurs de l'inflation la semaine prochaine... En attendant, l'euro remonte sous les 1,06/$ et le baril reprend un peu de hauteur à près de 83$.

VALEURS EN HAUSSE

Dassault Aviation bondit de 12% ! Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,9 MdsE, avec la livraison de 46 avions : 13 Rafale Export, 1 Rafale France et 32 Falcon. Enfin, concernant le SCAF, l'accord sur le lancement de la phase 1B du démonstrateur (étude détaillée de définition) fixe le rôle de Dassault Aviation comme maître d'oeuvre architecte du New Generation Fighter (NGF). "C'est une bonne nouvelle pour notre bureau d'études car cet accord préserve notre patrimoine intellectuel". Le résultat opérationnel ajusté 2022 est de 572 millions d'euros contre 527 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 8,3%, contre 7,3% en 2021, en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement, grâce à la bonne qualité d'exécution des contrats. Le résultat net ajusté 2022 est de 830 millions d'euros, contre 693 millions d'euros en 2021, en hausse de 20%. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 386 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021.

Chargeurs grimpe de 12%, alors que le groupe a annoncé un ROPA 2022 de 45,4 ME dans le haut des attentes, malgré l'inflation et la volatilité records. Le chiffre d'affaires ressort à 746,4 ME, deuxième meilleure performance depuis plus de 10 ans avec des gains de parts de marché dans tous les métiers. La Marge brute est en progression de 80 points de base à 26,1% du CA, démontrant le pricing power des métiers. Le Résultat net part du Groupe s'établit à 22,1 ME et le dividende est proposé à 0,76 euro par action.

Orpea reprend plus de 3% avec Ubisoft

Thales reprend 3%. Citi a relevé son objectif de cours sur le groupe d'électronique de défense de 147 à 156 euros.

SES : +2,5% avec Balyo, BioMerieux

Eurofins : +2% avec Lhyfe, Guillemot

Rexel : +1,5% avec Schneider, Worldline, Nexans, Altamir, Faurecia

Safran : +1% suivi de Euronext, STM, Danone, Air Liquide

Showroomprivé (+0,3%) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires net de 657,4 ME, en baisse de 9% par rapport à 2021. L'EBITDA est de 19,5 ME contre 48,2 ME en 2021 La marge brute recule ainsi à 37,2% contre 39,8% en 2021, sous l'effet de la politique stratégique de sécurisation des stocks sur le 1er semestre, impliquant des prix d'achats plus élevés, et d'une stratégie de rotation de stock plus rapide sur le deuxième semestre, se traduisant par un niveau de rabais plus important. Le résultat net est tout juste positif de 0,3 ME après 27,3 ME sur l'exercice 2021, sous l'effet du recul marqué de l'activité au premier semestre.

VALEURS EN BAISSE

JCDecaux plonge de 17% sous les 20 euros. Le groupe de communication extérieure anticipe une croissance modérée de ses revenus au premier trimestre, avec une baisse à deux chiffres en Chine.

Maisons du Monde : -13,5%, le leader européen de la maison inspirante et accessible a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'année se terminant au 31 décembre 2022. La performance financière est en ligne avec les objectifs annuels révisés. Les ventes sont solides dans un environnement complexe : - GMV : 1.337 millions d'euros, -1,2% vs 2021, +13,3% vs 2019 - Ventes : 1.240 millions d'euros, -5,1% vs 2021, +5.1% vs 2019. La Marge d'EBIT et le cash-flow libre sont supérieurs aux objectifs annuels révisés avec un EBIT de 68,5 millions d'euros et une marge de 5,5%. Le Cash-flow-libre ressort à 32 millions d'euros. Maisons du Monde propose un dividende de 30 centimes d'euros par action.

OVH : -12%, alors que la cession d'une participation du fonds d'investissement américain KKR au capital du groupe pèse lourd sur le marché. KKR et TowerBrook ont ainsi cédé environ 5 millions d'actions d'OVHcloud via une procédure accélérée au prix de 12,90 euros. Par ailleurs, notons que l'hébergeur internet a fait appel du premier jugement qui l'a condamné pour des pertes de données à la suite de l'incendie de ses data centers de Strasbourg en mars 2021...

Wavestone : -10%, alors que dans un environnement de marché "globalement moins porteur", les premiers mois de l'année 2023 ont été marqués, notamment en France, par plus d'attentisme des donneurs d'ordres dans l'engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil. Malgré les prises de commandes solides des derniers mois, l'activité n'a pas été assez dynamique pour permettre à Wavestone d'absorber de manière optimale les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs. Le taux d'activité du 4ème trimestre 2022/23 devrait ainsi s'inscrire en recul par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice. Wavestone intègre en conséquence une dose de prudence dans son objectif de rentabilité 2022/23 et vise désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 14,5%, contre 15% initialement. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 525 ME, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé... "La révision en baisse de la guidance est selon nous à relativiser puisque de faible ampleur" commente Portzamparc. "La plus grande prudence dans le discours sur l'état de la demande pourrait toutefois peser alors que le titre... En conséquence, nous passons d'Acheter à 'Conserver' avec un objectif révisé de 56 à 52 euros" conclut l'analyste.

Vantiva : -9% avec Poxel (-8%) et SES Imagotag

Neurones : -5% suivi de Séché, Vallourec, Sword

Elior : -3,5% avec Carmila, Scor, Neoen

Renault : -3% suivi deCGG

Technip Energies : -2,5% avec BNP Paribas, Valeo, Trigano

Stellantis (-1,5%) a signé un protocole d'accord pour développer une unité de production en Afrique du Sud.

SG : -1% avec IPSOS

Vivendi cède 0,7%. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) 2022 augmente de 35,6% à 868 millions d'euros, grâce aux solides performances opérationnelles des métiers (+10% à eux seuls), ainsi qu'aux contributions d'Universal Music Group (UMG) et Lagardère. Le résultat net ajusté est un bénéfice de 343 millions d'euros (0,33 euro par action de base), contre 613ME sur l'exercice 2021 (0,57 euro par action de base). Le résultat net ajusté, hors Telecom Italia, est de 677 ME, en hausse de 19,4%. Le résultat net, part du groupe, est cependant en perte de -1,01 MdE (-0,98 euro par action de base), essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. La mise à la juste valeur des titres Telecom Italia entraîne effectivement une perte de déconsolidation de -1,347 MdE (-728 ME en 2021).