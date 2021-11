Clôture Paris : stable en apparence

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé proche de l'équilibre ce mercredi, en hausse de 0,03% à 7.045 pts. Les publications trimestrielles, bien que moins nombreuses, s'accompagnent encore d'importants décalages de cours, à commencer par Alstom qui a grimpé de près de 10% après des comptes meilleurs que prévu. Arkema prend plus de 4%, mais Crédit Agricole reperd en revanche 2%...

ECO ET DEVISES

L'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2021 a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu, puisque le consensus était de +0,5%. En glissement annuel, ce CPI américain grimpe de 6,2%, du jamais vu depuis 1990. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis progresse de 0,6% par rapport au mois précédent (consensus 0,4%) et de 4,6% en glissement annuel. Il s'agit donc d'une mauvaise surprise pour les marchés, puisque cette poussée de l'inflation, qui persiste, devrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire.

Hier, Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a maintenu que l'inflation ne devrait pas persister au-delà de 2022. Elle assure par ailleurs que la Fed - dont elle a peut-être oublié qu'elle n'est plus la patronne - est prête à agir pour éviter tout scénario inflationniste douloureux du type des années 70. Les responsables de la Fed, quant à eux, attendent d'en savoir plus et suivront avec attention des futurs développements, afin de déterminer s'il est bien nécessaire de relever progressivement les taux une fois le tapering terminé, probablement en milieu d'année prochaine.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre 2021 est ressorti à 3,3%, contre 3,1% un mois avant. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Les cours pétroliers pointent en légère baisse après l'annonce d'une hausse moins forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 5 novembre octobre ont augmenté de 1 millions de barils à 435,1 mb, contre une progression de 2,1 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont diminué de 1,6 mb (contre une baisse de 1,2 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 2,6 mbj par rapport à la précédente semaine, contre un repli de 1,1 mb attendu... Le baril de brent revient ce soir sur les 83,70$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva grimpe de 25%. La société, spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que la Commission européenne (EC) a approuvé un accord pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, pendant une période de deux ans, dont environ 27 millions de doses en 2022.

Selon les termes actuels de l'accord, l'EC a la possibilité, au cours de l'année 2022, d'augmenter son achat initial pour atteindre un total de 60 millions de doses à fournir avant la fin 2023. L'accord devrait être conclu après un examen final, portant notamment sur les volumes requis, par chacun des États membres de l'Union européenne. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la conclusion de discussions exploratoires avancées avec la Commission européenne qui ont débuté en janvier 2021. La livraison du vaccin est actuellement prévue pour avril 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire après avis favorable du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, qui devrait bientôt commencer la revue progressive des données relatives à VLA2001.

Valneva a publié des résultats de Phase 3 positifs pour VLA2001 en octobre 2021. VLA2001 a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 d'AstraZeneca, en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants, ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion et un meilleur profil de tolérance.

Bénéteau (+13,6%) a rehaussé ses objectifs annuels. Fort d'une croissance qui devrait dépasser la barre des 7% cette année (+6% pour la division Bateau, +15% pour la division Habitat), le plaisancier anticipe désormais un ROC 2021 compris entre 59 et 65 ME. Il bénéficiera des mesures d'adaptation et de rationalisation décidées en 2020, d'une bonne anticipation de la balance d'inflation et d'une gestion rigoureuse des coûts commerciaux et de structure. Les ventes du Groupe ont presque doublé en octobre 2021 portant le chiffre d'affaires consolidé sur 10 mois à 1,01 MdE, en croissance de +3,1% en données publiées (+4,4% à taux de change constant) par rapport à la même période de 2020. Dans le sillage de ce mois d'octobre très dynamique pour les deux divisions, la croissance des ventes de novembre et de décembre devrait également être en forte progression.

Alstom gagne près de 10%. Le groupe ferroviaire a fait état d'une nette hausse de son chiffre d'affaires et de son carnet de commandes sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022, tirée par une bonne dynamique commerciale, mais sa rentabilité a reculé. Sur la période, la firme a ainsi enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 335 millions d'euros, contre 263 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 7,443 milliards d'euros (+14%), avec la reprise des activités commerciales à la suite du confinement de l'année précédente. La marge d'exploitation ajustée ressort ainsi à 4,5% contre 7,5% il y a un an. Elle est "impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l'accélération progressive des ventes au cours de l'année". Alstom confirme viser sur l'exercice un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" au-dessus de 1 grâce à une forte visibilité sur l'activité commerciale à court terme, une progression des ventes au second semestre 2021/22 par rapport au premier semestre 2021/22, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation ; un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté ; et une génération de Cash-flow libre au second semestre 2021/22 et au-delà.

Chargeurs : +7% après ses comptes meilleurs que prévu, suivi de Spie, SII dans la foulée de ses trimestriels, ainsi que Metex

Assystem : +5,5% avec CGG (+4,5%) avec Medincell (+4,5%)

Soutenu par le nouveau relèvement de ses objectifs annuels, Arkema grimpe de 4,5%, au plus haut historique. Le chimiste vise désormais une croissance d'au moins 40% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités (à périmètre et change constants), conduisant à une nouvelle prévision d'EBITDA pour le groupe d'environ 1,6 MdE (contre environ 1,4 MdE précédemment).

Carrefour gagne 3,5% et retrouve un cours supérieur à 16 euros.

XILAM : +3% avec Rallye, BigBen et Guillemot

ALD : +2,5% avec Stellantis, STEF, Safran, Fnac

Renault : +2% suivi de Neurones, Vicat, Vivendi

Casino : +1,5% avec Atos, Orange, Mersen, Bolloré, Argan et Publicis

EDF (stable) a publié un chiffre d'affaires en hausse organique de 15,7% au titre des 9 premiers mois de 2021, grâce à la progression de sa production nucléaire en France dans un contexte de prix élevés. Les ventes du groupe ressortent ainsi à 57,1 Milliards d'euros à fin septembre, avec une production nucléaire française de 268 térawatts-heure (TWh), en hausse de 27,0 TWh par rapport aux 9 premiers mois de 2020. "Cette évolution est liée à de moindres modulations dans un contexte de prix de marché élevés et à une meilleure disponibilité du parc nucléaire en 2021" a expliqué la direction. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs en visant toujours pour 2021 un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) supérieur à 17,7 Milliards d'euros et un endettement financier net sur Ebitda inférieur à 2,8 fois.

VALEURS EN BAISSE

Fermentalg : -5% suivi de X-Fab, SoiTec et Nanobiotix (-4%)

Interparfums : -3,5% suivi de Transgene, SES Imagotag, Abivax

Kering : -2,5% avec Synergie, Bonduelle

Crédit Agricole (-2%) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes, soutenu par la diminution du coût du risque lié à la pandémie et par la croissance des revenus de ses activités de banque de détail, en particulier en Italie après le rachat de Creval en début d'année. La banque a réalisé sur la période allant de juillet à septembre un bénéfice net en hausse de 43,5% à 1,40 Milliard d'euros, dépassant nettement le consensus de place qui était situé à 1,23 MdE. Le produit net bancaire trimestriel a grimpé de 7,4% à 5,53 Milliards d'euros, performance également supérieure au consensus de marché qui était situé à 5,45 Milliards d'euros, tandis que le coût du risque de crédit, qui reflète les provisions pour créances douteuses, a reculé de 56,1% par rapport au troisième trimestre 2020. Le directeur général de Crédit agricole S.A., Philippe Brassac, a confirmé que l'établissement était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2022, passant notamment par un bénéfice net de 5 Milliards d'euros.

STM : -2% suivi de FDJ

LVMH : -1,5% avec Saint-Gobain, Accor, Air France KLM, Ipsen, Worldline, Essilor