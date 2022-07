Clôture : Paris se veut optimiste

(Boursier.com) — A la Bourse de Paris, le CAC40 prolonge son rebond recollant 6.006 points, avec une hausse de 1,6% en clôture. Les valeurs liées aux matières premières remontent après la chute des derniers jours. Les cours du pétrole remontent nettement au-dessus des 100 dollars alors que la parité euro/dollar se stabilise.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a confirmé, hier soir, que l'inflation était LA priorité de l'institution. Les responsables de la Fed ont indiqué leur volonté de procéder en juillet à un relèvement des taux de 50 ou 75 points de base. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux supplémentaire de 75 points de base le 27 juillet, qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,5%, est de pratiquement 99% ! Les anticipations sont un peu plus éparpillées pour la fin de l'année. La probabilité la plus forte à l'issue de la réunion des 13 et 14 décembre est située à 49% pour la fourchette 3,25-3,5%, contre un peu plus de 32% pour une fourchette 3,5-3,75%.

James Bullard et Christopher Waller de la Fed, interviendront encore aujourd'hui. Les prochaines données sur l'emploi aux Etats-Unis, attendues demain, apporteront aussi de nouvelles indications au débat sur la problématique de la récession. Dans l'attente, selon la dernière étude Challenger, les licenciements des entreprises aux Etats-Unis pour le mois de juin 2022 sont en augmentation, avec 32.517 emplois en juin (20.712 un mois auparavant). Wall Street se veut néanmoins optimiste. Le S&P 500 gagne 1,17% à 3.889 pts. Le Dow Jones gagne 0,76% à 31.275 pts et le Nasdaq prend 1,71%, à 11.556 pts.

Les marchés européens tentent de voir le verre à moitié plein pour trouver appui sur la perspective d'une relance de l'économie chinoise, et donc d'une accélération de la demande en produits de base et matières premières en Asie. En effet, le ministère chinois des Finances envisagerait d'autoriser les collectivités locales à vendre jusqu'à 1.500 milliards de yuans (220 milliards de dollars) d'obligations spéciales au second semestre, afin d'accélérer le financement des infrastructures. Ce financement s'ajouterait aux 1.100 milliards de yuans d'aides aux infrastructures annoncées ces dernières semaines, alors que le gouvernement de Xi Jinping tente de remettre l'économie sur les rails d'une croissance annuelle d'environ 5,5% après les stigmates de sa politique 'zéro-Covid'. D'ailleurs selon Li Keqiang, le Premier ministre chinois, les fondements de la reprise en Chine ne seraient pas solides. "A l'heure actuelle, l'économie se redresse, mais les fondations sont instables. Il faut travailler dur pour stabiliser l'économie", dit-il.

Dans cette ambivalence, les marchés ont aujourd'hui opté pour l'anticipation positive, alors que le FMI affiche également sa plus grande prudence quant à l'état de l'économie mondiale. L'institution a prévenu que l'inflation, les hausses des taux d'intérêt, le ralentissement chinois, ou encore les sanctions contre la Russie, pourraient provoquer une récession mondiale.

Dans la logique positive d'augmentation de la demande asiatique, l'or noir se reprend s'affranchissant des 100$. Le baril de brut léger américain (WTI) se paie 104,2$, en hausse de 6,05%. Le baril de Brent de la mer du Nord est également bien ferme après le reflux de ces derniers jours. Il pointe maintenant à 106,13$ le baril, en hausse de +6,34%.

L'euro tente de trouver un support autour des 1,02$, actuellement à 1,0163$. Les opérateurs maintiennent la pression sur la monnaie européenne alors que les capitaux ont afflué aux Etats-Unis dans le contexte de relèvement des taux.

L'once d'or recule encore de 1,38%, revenant à 1.740$. Le Bitcoin transite toujours dans la zone des 20.000$, se reprenant de 2,81%, autour des 20.900$.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec (+6,94% à 9,46 euros). Le fabricant de tubes sans soudure, qui restait sur six séances dans le rouge avec plus de 30% de pertes à la clef, s'offre un beau rebond. Outre la stabilisation des cours pétroliers autour des 100 dollars, le titre est soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes à l'image de Jefferies qui a revalorisé le dossier de 15 à 17 euros tout en maintenant son avis 'achat' ou de la SocGen qui a également réitéré son conseil 'achat' avec un objectif d 20 euros. Oddo BHF a de son côté confirmé sa recommandation 'surperformer' et son objectif de 16,5 euros alors que le titre est (avec Technip Energies) sa valeur préférée dans le secteur des services pétroliers.

* Econocom Group (+2,77% à 3,15 euros). Lenovo vient de signer avec Econocom un accord visant à porter les ambitions communes des deux organisations sur des marchés clés en Europe, et certifie Econocom partenaire channel Platinum Plus International. A ce jour, seulement 6 partenaires ont obtenu ce niveau de certification, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Econocom s'appuiera sur le programme partenaire Lenovo 360 pour vendre l'ensemble de la gamme de produits, de solutions et de services Lenovo -incluant à la fois les PC et l'infrastructure- et bénéficiera des nouvelles opportunités commerciales que lui ouvrira l'ensemble du portefeuille de Lenovo.

* Quadient (+2,77% à 17,45 euros). Quadient vient de boucler son programme de cession d'actifs non-stratégique. Le groupe reprend depuis quelque 8% en Bourse, et est encore recherché aujourd'hui après une note d'Oddo BHF qui évoque une valorisation extrêmement modeste du dossier. Oddo BHF réitère son avis 'surperformance' et sa cible de 31 euros. La VE/EBITDA 2022 ressort à 5,1x et 4,6x 2023 comparativement à près de 8x pour les références historiques, détaille l'analyste. Alors que l'activité de Quadient n'est pas immune au contexte macroéconomique, la récurrence de l'activité assure néanmoins une certaine résilience (2/3 des revenus récurrents pour ICA, 70% pour MRS et près de 60% pour PLS), explique le broker.

* STMicroelectronics (+2,85% à 30,17 euros). STM s'inscrit dans le sillage de Samsung Electronics et sa publication rassurante. Le géant asiatique a dévoilé, au titre de son 2e trimestre, un profit opérationnel consolidé préliminaire d'environ 14.000 milliards de wons (10,5 milliards d'euros) pour des revenus de 77.000 MdsW (+22%). Si le ROP ressort un peu court par rapport aux attentes, les ventes ont légèrement dépassé le consensus du marché et apaisent quelque peu les craintes des investisseurs concernant l'impact de l'affaiblissement de la demande des consommateurs et de la flambée des coûts des matériaux sur l'industrie des puces de 550 milliards de dollars.

* Thales (+1,64% à 117,85 euros). Nouveau contrat pour le spécialiste français d'électronique de défense. TransLink vient en effet d'attribuer deux nouveaux contrats à Thales pour équiper les nouveaux centres de contrôle des opérations OCC2 et dépôt automatisé OMC4 avec sa technologie de gestion des trains SelTrac. Le montant du contrat n'est pas précisé mais grâce à cet accord, Translink desservira mieux les voyageurs de la métropole de Vancouver, puisque le système ferroviaire régional passera de 80 à 106 km, soit 22 km de plus à l'horizon 2028, avec 41 nouvelles rames mises en service fin 2027.

* Spie (+0,67% à 20,98 euros). Le groupe de BTP a conclu un contrat de 5 ans pour la maintenance générale de deux FPSO en Angola. Ainsi, à l'issue d'un appel d'offres, Spie Oil & Gas Services, filiale internationale de Spie, a obtenu auprès de TotalEnergies EP Angola, un contrat de 5 ans pour la fourniture des services de maintenance générale des FPSO Dalia et Girassol, dans les eaux profondes de l'Angola (Bloc 17). Dans le cadre de ce contrat, Spie Oil & Gas Services disposera d'équipes permanentes sur chaque FPSO, ainsi que d'une équipe 'campagne' et d'une équipe 'préparation' à terre. Celles-ci superviseront la préparation, la supervision, l'exécution et la gestion des travaux de maintenance préventive et corrective pour toutes les disciplines (mécanique, électrique, CVC, instrumentation, packages, ICSS, PLC, etc.). Les contrats de maintenance spécifiques et l'assistance technique liés aux activités de production seront également coordonnés par Spie.

* EDF (+0,73% à 9,05 euros). L'électricien français évolue dans la zone des 9 euros, au lendemain d'un envolée de 14% en bourse provoquée par la confirmation d'intention de l'Etat français de racheter les 16% de capital qu'il ne détient pas. Les opérateurs pensent que l'opération se ferait autour des 9 euros l'action. En vue de cette nouvelle nationalisation du groupe, l'Etat français a engagé le processus de succession de Jean-Bernard Lévy. Le nouveau PDG prendrait ses fonctions, avant la fin du mandat de Jean-Bernard Lévy, soit au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par les statuts de la société.

* Orpea (+0,53% à 24,72). En raison de l'arrivée à échéance du mandat de Deloitte & Associés à l'issue de la prochaine Assemblée, le Comité d'Audit, en coordination avec la direction générale, a organisé un processus de sélection en vue d'étudier les candidatures aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires. Après examen des dossiers et soutenance des cabinets ayant répondu à l'appel d'offres, le Conseil d'administration d'Orpea décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juillet 2022, la nomination de Mazars S.A. en qualité de Commissaire aux comptes. Le renouvellement de Deloitte & Associés est proposé en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

* La possibilité d'une relance en Chine et la perspective de moindres perturbations des chaînes logistiques soutiennent le secteur automobile et l'aciériste ArcelorMittal (+5,74%). Stellantis (+7,3%) et Renault (6,1%) remontent, mais également les équipementiers automobiles : Faurecia (+7,91%), Michelin (+3,26%), et Valeo (+5,5%).

* Le secteur bancaire et financier se reprend : Société Générale (+3,9%) ; Amundi (+3,56%), BNP Paribas (+2,57%), Axa (+2,61%), Crédit Agricole (+1,8%).

Le réassureur Scor SE (+5,16% à 19,78 euros) est en vue également, bénéficiant d'une note d'analyste à 'surperformer' pour un objectif de 26 euros. Scor cède tout de même 31,4% depuis le 1er janvier 2022) !

VALEURS EN BAISSE

* Novacyt (-24,91% à 1,305 euro). Novacyt a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 16,5 millions de livres sterling (13 M£ liés à COVID-19), contre 52,2 M£ au 1er semestre 2021 (47,6 M£ liés à la COVID-19). La baisse des revenus est de 73% et tient à l'érosion de la demande de tests COVID-19. La trésorerie nette de la société au 30 juin était d'environ 99,6 M£ (101,7 M£ sterling au 31 décembre 2021). Novacyt a décidé, à la suite d'un examen stratégique, d'abandonner ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts. Suite à une nouvelle analyse basée sur la baisse plus rapide que prévu du chiffre d'affaires de COVID-19, la société prend des mesures pour rationaliser davantage sa base de coûts, en ciblant une réduction supplémentaire des coûts d'exploitation de 2,4 M£, cette année et une charge unique de restructuration d'environ 0,8 M£. En conséquence, l'entreprise devrait terminer l'année 2022 avec un coût d'exploitation annuel de 20,6 M£ (hors éléments exceptionnels et produits Lab21) et un coût d'exploitation courant d'environ 17 M£, par rapport à un coût d'exploitation annuel 2021 de 25,1 M£ (28,4 M£ avant retraitement des produits Lab21).

* Haulotte Group (-5,08% à 3,64 euros). Le spécialiste de l'élévation est au tapis, mais pas au plus bas du jour ! Haulotte Groupe est vivement sanctionné après l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 96 ME, avec une maturité d'un an et une option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles, soit juin à 2028. Haulotte Group est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés persistantes d'approvisionnement de composants et des perturbations fortes des chaînes logistiques, conséquences de la crise sanitaire et du conflit ukrainien, dans un marché mondial de la nacelle toujours très dynamique. "Ce financement permet de sécuriser la trésorerie du Groupe pour faire face à un contexte opérationnel qui demeure compliqué, tout en conservant la faculté de saisir les opportunités actuelles et à venir d'un marché dynamique", explique Alexandre Saubot, Directeur Général Délégué du groupe.