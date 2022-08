Clôture : Paris se cherche

(Boursier.com) — Après une matinée de volatilité et d'indécision, le CAC40 termine la séance en repli de -0,26% à 6.362 points, pénalisé par la publication d'indices PMI moins favorables qu'escompté. En outre, à quelques jours du symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous annuel des banquiers centraux de la planète, la perspective d'une remontée agressive des taux d'intérêts a fait son retour au premier plan à l'esprit des investisseurs, avec à la clé de nouvelles tensions sur le marché obligataire.

L'indice PMI -qui fournit des indications avancées sur l'état du secteur privé à partir de données sur l'activité, les nouvelles affaires, l'emploi et les prix...- montre une nouvelle contraction en zone euro. Les premiers résultats des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats montrent que l'activité économique dans la zone euro s'est contractée pour le 2e mois consécutif en août, avec un indice PMI composite à 49,2 en première estimation après 49,9 en juillet. Il s'agit du chiffre le plus faible depuis février 2021. L'activité économique en zone euro est affectée par l'impact de l'inflation sur la consommation et les difficultés d'approvisionnement des entreprises. La nouvelle est d'autant plus mauvaise qu'un retournement de tendance est peu probable à court terme. En effet, les premières projections de ce baromètre de santé économique "signalent une contraction de l'économie au 3e trimestre de l'année", a d'ores et déjà indiqué Andrew Harker, directeur économique de S&P Global. En effet, l'indice des nouvelles commandes est à 47,7 (47,6 en juillet), soit inférieur au seuil de 50 retenu pour niveau d'expansion. L'indice du secteur manufacturier (49,7 après 49,8 en juillet) est au plus bas depuis juin 2020, traduisant une baisse de l'activité industrielle.

Aux Etats-Unis, les indicateurs de conjoncture se dégradent également. Les ventes de logements neufs pour le mois de juillet 2022 sont ressorties sur un rythme de 511.000 (575.000 de consensus) après un niveau révisé de 585.000 pour le mois de juin.

L'indice flash PMI composite américain du mois d'août 2022 est ressorti à 45, très inférieur à la barre des 50 retenue pour la croissance. Le consensus FactSet était logé à 49, alors que l'indice révisé du mois de juillet était de 47,7. La contraction de l'activité globale est donc forte. L'indicateur manufacturier s'est établi à 51,3, légèrement inférieur au consensus (51,9), alors que l'indicateur flash des services est ressorti à 44,1 (49,8 de consensus de marché et 47,3 un mois auparavant en lecture révisée). L'accélération de la baisse de l'activité dans les services est le principal indicateur venant plomber l'indice composite.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond montre une contraction d'activité pour le mois d'août 2022. Il s'est affiché dans le rouge à -8 (-2 de consensus FactSet et zéro un mois avant).

Assez légitimement, le marché américain se positionne donc en mode 'aversion au risque' à 3 jours du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, vendredi. Le président de la Réserve fédérale américaine devrait confirmer la priorité à la lutte contre l'inflation, et donc la poursuite de la remontée des taux. Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre, permettant aux actions de continuer à se redresser au second semestre.

A Wall Street, le S&P 500 est relativement stable (+0,05% à 4.140 pts). Le Dow Jones redonne -0,29% à 32.967 pts. Le Nasdaq prend +0,27% à 12.414 pts.

Le pétrole rebondit. L'avertissement lancé par l'Arabie Saoudite sur une possible diminution de la production de l'Opep+ en réaction à la baisse des cours de ces dernières semaines dope les cours de l'or noir. Aujourd'hui, le risque de réduction de l'offre de l'Opep+ l'emporte sur la perspective d'un compromis sur le nucléaire iranien. Le West Texas Intermediate (WTI) bondit de 3,15% à 93,43$. Le Brent de mer du Nord s'adjuge aussi +3% à 99,58$ le baril.

Après un nouvel accès de faiblesse en matinée, poussant l'euro sur un plus bas de 20 ans (0,9901$), la devise européenne s'est stabilisée. Elle parvient même à se reprendre de +0,27%, mais demeure encore au-dessous des 1$ à 0,9972$.

L'once d'or redonne -0,13% sur les 1.749$. Le Bitcoin s'apprécie de +1,75%, à 21.462$.

Valeurs en hausse

* Avec le rebond du baril de pétrole, les valeurs pétrolières se reprennent... Maurel & Prom (+7,05%), Esso (+6%). Les valeurs de services pétroliers sont également recherchées avec : CGG (+6,44%), Vallourec (+6,26%) et Technip Energies (+7,05%).

* TotalEnergies (+3,24% à 54,76 euros) et son partenaire SSE Renewables ont annoncé le démarrage de la production d'électricité du parc éolien offshore Seagreen, à 27 km au large de la côte d'Angus en Ecosse. La première turbine, sur un total de 114, a été mise en service tôt lundi matin. L'objectif est que le parc représentant une capacité de 1075 MW soit pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2023. Le projet Seagreen, d'un coût de 4,3 milliards de dollars, sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde sur fondation fixe puisqu'il est développé par 59m de profondeur d'eau.

Engie est ferme, avec un gain de +0,12% à 12,93 euros.

* Les valeurs automobiles françaises se stabilisent. Renault cède -0,46% à 27,88 euros alors que Stellantis s'adjuge +1,27% à 14,03 euros. Au-delà de la confirmation de recommandation d'achat de JP Morgan sur les constructeurs français, le marché table sur un retour à la normale de la production. Les directions de Renault et Stellantis ont fait savoir à l'agence Reuters que leurs usines françaises devraient redémarrer cette année avec une activité "plus normale après la coupure estivale". "Une reprise normale est prévue", a déclaré une porte-parole de Renault tandis qu'une porte-parole de Stellantis explique : "Nos sites de production français ont bien repris leur activité après les congés d'été, toujours dans un contexte de pénurie des semi-conducteurs impliquant un pilotage quotidien par nos équipes". "Trois semaines d'arrêt cet été ont permis de refaire le plein de pièces et tous les sites terminaux ont repris à peu près normalement", indiqué une source syndicale du groupe franco-italo-américain. "Mais nous ne sommes pas pour autant totalement à l'abri de perturbations".

* Valeo se reprend de +1,98% à 19,09 euros. Après son décrochage de -9% hier et un repli de quelque -16% sur les 5 derniers séances, l'action de l'équipementier automobile Faurecia hésite encore (-0,51% 14,57% à euros) en dépit de la recommandation de 'surpondérer' de Morgan Stanley qui trouve la valorisation de l'équipementier "très bon marché". Michelin cède aussi -0,46% à 24,84 euros).

* Après deux séances difficiles, les valeurs bancaires se reprennent un peu. BNP Paribas (+0,31%), Société Générale (+0,46%) et Crédit Agricole (+0,33%). Axa grappille +0,08% à 23,8 euros.

* Vergnet (+53,85% à 0,07 euro). Beau fixing pour le dossier. D'un commun accord avec Alpha Blue, la société met fin du contrat de financement conclu, le 28 avril 2022 avec Global Corporate Finance Opportunities 13, entité affiliée à la société d'investissement Alpha Blue Ocean. Ce contrat d'émission et de souscription de bons d'émission (BE, ou BEOCEANE- BSA) d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) avec bons de souscription d'actions attachés (BSA, ensemble avec les OCEANE, les OCEANE-BSA) portait sur un montant nominal maximum total de 6 millions d'euros réservés au bénéfice de Global Corporate Finance Opportunities 13. Une seule tranche de 2 ME a été tirée.

* Les Agences de Papa (+8,7% à 3,75 euros). L'entreprise relève ses perspectives 2022 après la publication de son chiffre d'affaires du 1er semestre. Les Agences de Papa enregistre des revenus d'activités connexes, issus du lancement de Versity, le premier métavers dédié à l'immobilier, pour un montant de 4,47 millions d'euros. En outre, Les Agences de Papa France, a réalisé un chiffre d'affaires de 391 kE au 1er semestre 2022 (50 kE au 1er semestre 2021). Cette progression traduit la montée en puissance de l'activité commerciale de transaction immobilière. La réussite du lancement de Versity conduit la société à revoir ses prévisions annuelles 2022 à la hausse. Les Agences de Papa confirme son intention de demander à terme un transfert de cotation de ses titres sur Euronext Growth.

* Chargeurs (+0,06% à 15,71 euros). Le groupe a finalisé l'acquisition de The Cambridge Satchel Company (Satchel), marque britannique de référence sur le marché de la maroquinerie de haute qualité à prix accessibles. Basée à Cambridge, la société compte plus de 60 employés et dispose sur son site de Leicester d'un outil industriel de dernière génération, lui permettant de développer une offre Made in Britain reconnue pour sa qualité.

Valeurs en baisse

* Plusieurs valeurs défensives sont délaissées sur le CAC40. L'Oréal (-2,16%), Pernod Ricard (-1,96%), Carrefour (-0,99%), Air Liquide (-0,79%), EssilorLuxottica (-0,93%), Danone (-0,53%), Schneider Electric (-0,40%).

* Le rebond de Sanofi (-1,78% à 81,5 euros) tourne court. Eurofins Scientific (-2,07% à 70,96 euros) est également en reli.

* Les valeurs du luxe sont en retrait en raison des craintes pesant sur la dynamique de l'économie mondiale : Kering (-0,33% à 538,70 euros), LVMH (-0,41% à 679,80 euros), Hermès International (-1,05% à 1.363,5 euros).

Stifel a pourtant profité de la publication d'une étude consacrée au luxe pour remonter son objectif de 1.100 à 1.200 sur le sellier tout en restant 'neutre' sur le dossier. LVMH reste la valeur favorite du courtier dans le secteur compte tenu de la résilience avérée de LV en période de retournement économique, de la capacité de Dior à se découpler des tendances du marché et de la nature à faible bêta de son portefeuille diversifié et équilibré.

* Plastic Omnium (-0,27% à 18,40 euros) et Burelle (-1,96% à 500 euros) sont encore chahutés. L'équipementier automobile aurait décroché une première commande de pare-chocs auprès d'un constructeur automobile autre que son client historique (Peugeot et Citroën) pour son usine de Guichen en Ille-et-Vilaine.

* Capelli (-0,94% à 15,75 euros). Le promoteur immobilier et Novaxia Investissement, spécialiste du recyclage immobilier urbain, ont annoncé l'acquisition d'une surface de 5.110 mètres carrés à Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du Luxembourg. Après déconstruction des bureaux existants, l'opération permettra le développement du programme "Terre de Sienne", une résidence de standing de 99 appartements (répartis sur un ensemble de 6 bâtiments. Ce programme emblématique est évalué à un chiffre d'affaires potentiel de 70 ME. Il sera mené sans artificialisation des sols. Les travaux de construction devraient débuter au 1er semestre 2023.

* Visiomed (-0,79% à 0,375 euro). La société a confirmé le succès de son émission obligataire participative dont le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest atteint 3,6 ME. Au total, 3.640.592 obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1 euro, ont été émises et souscrites par 486 investisseurs. Elles ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Grâce à ce financement Visiomed va poursuivre sa stratégie de développement tout en respectant ses engagements de recourir à des sources de financement non dilutives.

* Graines Voltz (-1,73% à 113,5 euros). Le titre s'est retourné en clôture malgré sa bonne orientation après l'annonce de la prochaine fusion, au 30 septembre, de sa filiale Ball Ducrettet SAS avec la société mère. Celle-ci est synonyme d'économies pour les investisseurs, puisque cette opération se traduira par un allègement des coûts de gestion administrative. "Cette fusion n'aura aucune incidence sur les comptes consolidés et l'activité du groupe", explique Graines Voltz.