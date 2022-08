Clôture : Paris reverdit dans un calme estival

(Boursier.com) — Le CAC40 se reprend de 0,45% ce jeudi à 6.557 points en clôture de marché, dans un volume de transactions toujours faible et une actualité financière également réduite.

En dépit des attentes des marchés, la Réserve Fédérale américaine n'a pas donné d'indication majeure lors du compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Toutes les options restent ouvertes. Cependant, les membres de la FED pensent continuer à augmenter les taux directeurs tant que l'inflation n'aura pas fortement diminué aux Etats-Unis. Ils auraient trouvé "peu de preuves" que les pressions inflationnistes s'atténuent. Par conséquent, il faudra peut-être plus de temps que prévu pour que l'inflation se dissipe. Le rythme des futures hausses de taux dépendra toutefois des prochaines statistiques économiques, alors que l'économie américaine montre des signes de faiblesse. Rappelons que la Banque centrale américaine a déjà relevé son taux directeur de 225 points de base depuis le début de l'année.

Pour sa part, la Banque centrale de Norvège a relevé son taux d'intérêt directeur à un niveau qui n'avait plus été observé depuis plus de 10 ans. La Norges Bank tente ainsi de contenir une inflation "hors de contrôle" en relevant son taux directeur de 50 points de base à 1,75%, conformément aux attentes du consensus. En juin, l'institution avait dit tabler sur un relèvement limité à 0,25%. Ce second resserrement de taux, d'un demi-point en trois mois, fait écho aux mesures agressives prises par les autres grandes Banques centrales mondiales pour contrecarrer l'envolée des prix.

En zone euro, le taux d'inflation annuel s'établit à un niveau record de 8,9% en juillet, après 8,6% en juin. Selon les données finales d'Eurostat, l'inflation a progressé de 0,1% en rythme mensuel. Les taux annuels d'inflation les plus faibles ont été observés en France (6,8%), à Malte (6,8%) et en Finlande (8%). A l'inverse, les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Estonie (23,2%), en Lettonie (21,3%) et en Lituanie (20,9%). En juillet les plus fortes contributions à l'inflation provenaient de l'énergie (+4,02 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,08 pp), des services (+1,60 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,16 pp), précise Eurostat. L'inflation dite de base, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, a progressé à 5,1% (4,6% le mois précédent).

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage sont ressorties moins élevées que prévu pour la semaine passée. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 13 août, de 250.000 inscriptions au chômage, en repli de 2.000 individus par rapport au niveau révisé à la baisse de la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 264.000 nouvelles inscriptions.

En outre, selon la National Association of Realtors américaine, les reventes de logements existants du mois de juillet se sont établies sur un rythme de 4,81 millions d'unités (4,85 millions de consensus de marché et 5,11 millions pour la lecture révisée du mois antérieur). Elles laissent apparaître une correction de -5,9% par rapport au mois précédent, et une chute de -20,2% en glissement annuel.

Avec ces nouvelles données macroéconomiques et au lendemain de la publication des Minutes de la FED, les marchés américains se montrent timorés. Le S&P 500 prend maintenant +0,16% à 4.281 pts. Le Dow Jones recule de -0,12% à 33.941 pts. Le Nasdaq Composite avance de +0,33% à 12.981 pts.

Rappelons enfin que les Etats-Unis et Taiwan sont convenus, mercredi, de lancer des négociations commerciales afin de conclure des accords aux "résultats économiques significatifs", un signe supplémentaire du soutien accru de Washington à Taipei. Un premier cycle de discussions sera organisé à l'automne. "Nous prévoyons de suivre un programme ambitieux pour conclure des engagements à haut niveau et atteindre des résultats significatifs couvrant les onze domaines commerciaux du mandat de négociation qui aideront à bâtir un XXIe siècle économique plus équitable, plus prospère et résilient", a indiqué la vice-représentante américaine au Commerce, Sarah Bianchi.

Le baril de brut WTI s'adjuge +3,11% à 90,31$. Le baril de Brent de mer du Nord est également bien ferme, marchant en direction des 100$. Il gagne +3,2% à 96$.

L'euro cède -0,49% face au billet vert, à 1,0128$. L'once d'or redonne -1% à 1.757$. Le Bitcoin gagne +0,6% à 23.459$.

Valeurs en hausse

* Faurecia (+3,97% à 16,64 euros). Au lendemain d'un décrochage de -8,3%, l'action de l'équipementier automobile se reprend. Exane BNP Paribas a réitéré son avis 'surperformer' et son objectif de 28 euros sur le dossier.

* Eurobio Scientific (+3,53% à 19,63 euros). La société française de diagnostic in vitro de spécialités a va acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires, pour un montant de 135 ME (net de la trésorerie ajustée). Cette opération permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA (Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains) pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.

* TotalEnergies (+2,44% à 52,8 euros). Le groupe pétrolier se reprend avec la fermeté des prix du pétrole. Maurel et Prom gagne aussi +5% à 4,62 euros. Les valeurs de services aux compagnies pétrolières du SRD sont également bien orientées à l'image de CGG (+5,13%), et Vallourec (+3,15%).

* Parrot (+1,74% à 4,375 euros). Le groupe a conclu un accord avec AeroVironment, un leader mondial des systèmes robotiques intelligents et multi-domaines, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems Inc., une société américaine (San Diego, Californie) dans laquelle Parrot avait investi en 2016. Dans le cadre d'une convention globale d'achat d'actif, Planck, qui développe et intègre des solutions de navigation et d'autonomie pour les micro-drones, fusionnera avec le segment commercial des systèmes d'aéronefs sans pilote de taille moyenne (MUAS) d'AeroVironment. Pour Parrot, la transaction prévoit un paiement d'environ 3,2 M$ dont environ 1,2 M$ en remboursement de créances (prêts convertibles).

* Bouygues (+0,59% à 30,59 euros). Martin Bouygues, Olivier Bouygues et leurs familles se sont renforcés au capital de l'entreprise éponyme. Dans un avis AMF, les deux frères ont déclaré avoir franchi en hausse, le 11 août, le seuil de 25% du capital de la société. Ils détiennent 95.700.494 actions Bouygues représentant 152.205.737 droits de vote, soit 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

* Sanofi (0,06% à 81,72 euros). L'action est très volatile. Après un bon début de journée, l'action Sanofi s'est retournée mais parvient à éviter une nouvelle correction en clôture, au lendemain de l'annonce de la fin de son programme de développement clinique de l'amcenestrant, son traitement oral de certains cancers du sein.

Valeurs en baisse

* Casino Guichard (-2,56% à 12,94 euros). Troisième séance consécutive de repli pour le groupe de distribution. Outre des résultats sans relief de certains grands distributeurs américains, à l'image de Target, le propriétaire des enseignes Monoprix et Géant est quelque peu pénalisé par une note de Citigroup qui a abaissé, hier, son objectif de cours de 17 à 15 euros tout en confirmant son avis 'neutre'. Les pressions continues sur la rentabilité pèseront sur les bénéfices annuels du groupe, estime Citi.

* Veolia Environnement (-1,38% à 24,35 euros). Deuxième séance de nette baisse pour le spécialiste français des services à l'environnement. Morgan Stanley a ramené sa cible de 34 à 29 euros tout en maintenant sa recommandation à 'pondération en ligne'.

* Worldline (-0,98% à 43,4 euros). Worldline recule dans le sillage d'Adyen qui se replie de -3,72% à Amsterdam après une publication semestrielle inférieure aux attentes des analystes. Le groupe néerlandais, concurrent du Français, a dévoilé des comptes en nette progression au 1er semestre, mais légèrement en-deçà du consensus. Sur les 6 premiers mois de l'année, la fintech enregistre un Ebitda de 356,3 ME, en hausse de 31% sur un an, pour des revenus nets de 608,5 ME (+37%). Le consensus 'Bloomberg' tablait respectivement sur 383,5 ME et 615 ME.

* CBO Territoria (-0,55% à 3,63 euros). La société réunionnaise publie, pour le 1er semestre clos le 30 juin 2022, un chiffre d'affaires de 33,3 ME. Il recule de -4,5% par rapport à la même période un an plus tôt (34,8 ME retraité pour assurer la comparabilité des données suite à la cession de 40% du pôle Outdoor en juin 2022). Les revenus locatifs bruts de CBo Territoria progressent de +6,3% à 11,8 ME. Les Revenus locatifs tertiaires bruts sont en hausse de +9,6% par rapport au 1er semestre 2021, à 10,2 ME.

* L'Oréal (-0,19% à 363,8 euros). Le spécialiste français des cosmétiques recule légèrement après la publication de son concurrent américain Estée Lauder. Le géant new-yorkais a dévoilé des perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de son exercice fiscal 2023 un peu courtes par rapport aux attentes des analystes en raison de l'impact des restrictions liées au coronavirus en Chine, son principal marché.

Les poids lourds français du luxe évoluent aujourd'hui en ordre dispersé... Kering recule de -0,14% à 562,70 euros alors que LVMH (+0,93% à 706,90 euros) et Hermes International (+1% à 1.407,5 euros) progressent.

* Après de beaux parcours depuis le début du mois, plusieurs valeurs biopharmaceutiques du SRD rechutent à l'image de : Poxel (-6,72%) ; Gensight (-4,62%) ; Abivax (-2,62%) ; AB Science (-3,44%) et DBV Technologies (-3,29%) avec Transgène (-2,43%) et Euroapi (-1,85%).

* Onxeo (-0,44% à 0,336 euros). Les actionnaires ont approuvé le retrait des actions de la société de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague. Le retrait effectif des actions de la cote du marché Nasdaq First North devrait intervenir après un délai de 10 semaines après approbation de l'opérateur de marché danois. Onxeo prévoit d'organiser l'échange automatique de titres afin que les actionnaires danois puissent négocier leurs actions Onxeo sur Euronext Growth, avec le même code ISIN (FR0010095596). Aucune modification ne sera apportée au nombre d'actions ordinaires ou aux droits attachés aux actions Onxeo. Le capital social de la société restera donc inchangé.

* Valneva (-0,04% à 9,80 euros). Le Département américain de la Défense a décidé de ne pas exercer la 2e option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) IXIARO. Compte tenu de l'impact passé et actuel de la pandémie de Covid-19 sur les opérations du DoD, le DoD considère que ses niveaux d'approvisionnement existants en IXIARO sont suffisants pour répondre à ses besoins actuels. Le DoD a fait part de son intérêt pour la négociation d'un nouveau contrat d'approvisionnement en 2023, une fois que les stocks reviendront à des niveaux normaux. Valneva ne prévoit aucun impact de cette décision sur ses prévisions financières pour 2022 et continuera à livrer IXIARO jusqu'au 4e trimestre 2022, conformément aux termes de la première option annuelle, que le DoD a exercée selon des termes précédemment amendés. La valeur minimale totale du contrat d'approvisionnement existant était d'environ 118 M$, en supposant l'exercice de la 2e option annuelle, qui avait une valeur minimale d'environ 36 M$ pour 250.000 doses.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 mis au point par Valneva. Après plusieurs déconvenues commerciales, il s'agit d'une bonne nouvelle pour VLA2001, le vaccin inactivé à virus entier du groupe français.