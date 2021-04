Clôture Paris : retour à l'équilibre

(Boursier.com) — LA TENDANCE

A 6.352 points (+0,70%), le CAC40 qui a inscrit en matinée un nouveau sommet annuel, correspondant aussi à un plus haut depuis novembre 2000, a finalement terminé en léger retrait de 0,07% à 6.302 points. Les nombreuses publications trimestrielles ont encore animé la séance avec aujourd'hui Total, Airbus, Cap Gemini ou encore STM...

ECO ET DEVISES

Si la Réserve fédérale s'est montrée un peu plus optimiste qu'en mars sur l'amélioration de la situation économique aux Etats-Unis, elle n'a donné aucun signe suggérant qu'elle se prépare à réduire son soutien à la reprise. Son président, Jerome Powell a ainsi estimé qu'il n'est "pas encore temps" de commencer à parler de "tapering", c'est à dire de réduire le montant du soutien financier apporté par la banque centrale à l'économie américaine via ses achats d'actifs, qui sont maintenus à 120 milliards de dollars par mois. Le principal taux directeur de la Fed a aussi été maintenu mercredi à son niveau actuel, proche de zéro (0 à 0,25%), comme les marchés l'anticipaient...

Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden s'est exprimé lors d'une session conjointe du Congrès, au cours de laquelle il a dévoilé un plan de 1.800 milliards de dollars sur dix ans en faveur des familles et de l'éducation. Un plan "ambitieux" destiné à "reconstruire la classe moyenne et investir dans l'avenir de l'Amérique", selon le président. Ce programme sera notamment financé par une hausse de la fiscalité des Américains les plus riches...

Sur le plan macro, la croissance américaine a accéléré au premier trimestre bien que légèrement moins qu'attendu. Le PIB a progressé de 6,4% en rythme annualisé sur la période après une hausse de 4,3% au trimestre précédent et un bond record de 33,4% au troisième trimestre 2020. Le consensus tablait sur une croissance de 6,7%. Selon la lecture préliminaire du PIB, les dépenses personnelles de consommation ont quant à elles grimpé sur un rythme de 10,7%, contre 10,5% de consensus de place et 2,3% pour la lecture antérieure. L'indice des prix rattaché au PIB affiche par ailleurs une hausse de 4,1% sur le trimestre après +2% au cours des trois derniers mois de 2020.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent encore au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans qui pointe à 1,661% (+5,2 pb) et celui du "30 ans" à 2,324% (+3,6 pb).

Du côté des changes, l'indice du dollar grignote 0,1% à 90,5 points face à un panier de devises, et l'euro est quasi stable face au billet vert à 1,213$ dans les échanges interbancaires.

Les cours du brut évoluent encore dans le vert, l'optimisme sur la croissance de la demande de pétrole l'emportant sur les inquiétudes concernant l'impact de l'augmentation des cas de COVID-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI avance de 1,3% à 64,75$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent prend 1,5% à 68,30$ (contrat de juin).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin recule autour de 53.888$ sur la plateforme Bitfinex.

VALEURS EN HAUSSE

Nokia grimpe de 8% avec Valneva, Genomic (+7%) et Gl Events

SMCP : +5,5% avec SQLI

TF1 gagne 4%. La 'une', qui a délivré des comptes trimestriels en forte progression, bénéficie également de la spéculation qui entoure le secteur et notamment M6. A ce sujet, Philippe Denery, directeur financier de TF1, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que : TF1 "regarde" le sujet de la vente du groupe M6 mais que le "timing" est entre les mains de son actionnaire. Concernant les comptes, le groupe de médias a vu son résultat opérationnel courant bondir de 35,2% à 56,8 ME au premier trimestre. Le résultat net part du Groupe s'établit à 34,3 ME contre 24 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 509,8 ME, en hausse de +3,2%.

Latecoere : +3,5% avec Dior, Europcar

Chargeurs : +2,7% avec MdM, CGG et Exel

SII : +2,5% avec Amundi, P&V, Cie des Alpes

Vilmorin : +2% suivi de Orapi, Quadient, Infotel, Thermador, Eramet, Figeac Aero, Savencia

Après un début de séance dans le rouge, STMicroelectronics grimpe de 1,6%. Bénéficiant notamment d'une forte demande du secteur automobile, le fabricant franco-italien de puces a fait état d'un chiffre d'affaires net en hausse de 35,2% en glissement annuel au premier trimestre, à 3,02 milliards de dollars, contre un consensus de 2,94 Mds$. La marge brute s'est élevée à 39% et le bénéfice net a atteint 364 M$. Pour le trimestre en cours, le groupe vise des revenus de 2,9 milliards de dollars et une marge brute de 39,5%. La firme prévoit par ailleurs d'investir désormais environ 2 milliards de dollars en CAPEX pour soutenir la forte demande du marché et ses initiatives stratégiques.

Spie : +1,5% avec FNAC Darty, Danone

Capgemini (+1,3%) a renoué avec la croissance organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le groupe de conseils profitant de la demande accrue des entreprises pour les services de "cloud" et de gestion des données. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 1,7% à taux de change et périmètre constants, à 4,271 milliards d'euros. En données publiées, les revenus ont augmenté de 20,4%, tirés par l'intégration d'Altran que le groupe a racheté l'an dernier.

Airbus gagne 0,7%, les investisseurs saluant le début d'année plutôt solide du géant aéronautique qui a notamment généré un cash-flow positif pour le troisième trimestre consécutif. Sur les trois premiers mois de 2021, le groupe a fait état d'un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,2 milliard d'euros contre -8,03 MdsE un an plus tôt, alors que le résultat opérationnel ajusté est passé sur un an de 281 à 694 ME. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable, à 10,5 milliards d'euros. Airbus a livré 125 appareils commerciaux entre janvier et mars contre 122 sur la même période de l'exercice précédent. Airbus a confirmé ses objectifs financiers pour 2021 : il table toujours sur un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients à l'équilibre. L'objectif de livrer le même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566, est aussi inchangé.

VALEURS EN BAISSE

Atari : -7% avec Abionyx, Navya

Solutions30 (-6,5%) alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 225,2 millions d'euros pour le 1er trimestre 2021. Il progresse de +19% (+15,4% en organique) par rapport à la même période de 2020. Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 58% de l'activité du groupe. Dans la continuité de l'exercice 2020, la dynamique favorable sur le marché des télécommunications continue de porter la croissance de Solutions 30 au 1er trimestre. Solutions 30 confirme poursuivre sa croissance sur des marchés qui profitent de deux tendances structurelles très favorables : la transformation numérique et la transition énergétique. L'activité de ce 1er trimestre, très soutenue sur le plan commercial, permet au groupe de confirmer un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres. Solutions 30 a également dévoilé de solides résultats 2020.

Lagardere : -5% suivi de Faurecia (-4,5%)

Valeo (-4,2%) a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4.667 millions d'euros. Par rapport au 1er trimestre 2020, ce chiffre d'affaires consolidé est en progression de 8% à périmètre et taux de change constants. Les variations des taux de change ont un impact négatif de 3,5% en raison, principalement, de l'appréciation de l'euro face au dollar américain, au réal brésilien et au yuan chinois. Les changements de périmètre n'ont pas d'impact sur la période. Dans un scenario de croissance de 10% de la production automobile mondiale en 2021, Valeo compte toujours poursuivre sa surperformance et améliorer ses résultats malgré des coûts additionnels estimés à environ 80 millions d'euros, liés aux perturbations d'approvisionnement et à la hausse du prix de certaines matières premières.

Lisi : -4% suivi de Renault, Plastic Omnium, Stellantis

Mauna Kea : -3% suivi de Scor, Alstom

Vetoquinol : -2,5% avec Coface, Michelin, Alten, Imerys

Unibail-Rodamco-Westfield (-2,2%) a annoncé une forte baisse de 42,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la fermeture de nombre de ses centres commerciaux à cause de la crise sanitaire, qui devrait continuer de peser sur ses activités. Le chiffre d'affaires du groupe a chuté à 452,2 millions d'euros, contre un peu plus de 790 millions il y a un an.

Mersen (-2,2%) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2021 de 220 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires publié est en variation de -2,4% par rapport au 1er trimestre 2020 en tenant compte d'effets de change défavorables et de l'intégration des sociétés acquises récemment.

Somfy : -1,5% avec Accor, Saint-Gobain, Schneider

Total (-0,9%) a dévoilé des comptes trimestriels en forte hausse et nettement supérieurs aux attentes des analystes. Le géant de l'énergie enregistre ainsi un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars (+69%) contre 2,35 Mds$ de consensus. Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs est multiplié par plus de deux à 3,49 Mds$ pour des revenus de 43,74 Mds$. Le cash-flow net atteint 1,39 Md$. La production recule en revanche de 7%, à 2,863 millions de barils équivalent pétrole par jour.