Clôture Paris : repli limité du CAC40 après les records de la veille

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Au lendemain d'un nouveau sommet historique, le marché parisien a timidement reculé de 0,25% à 7.347 points en clôture après avoir perdu plus de 1% en début de matinée. Malgré le reflux de Wall Street, le CAC40 continue de prouver toute sa résistance, en affichant un gain d'environ 13% depuis le 1er janvier.

Les derniers indicateurs de conjoncture ont toutefois ramené au premier plan la question de l'inflation et de la poursuite du resserrement des politiques monétaires des grandes Banques centrales. Les prix à la production aux Etats-Unis ont en effet progressé en janvier au rythme le plus soutenu en sept mois, tandis que les inscriptions au chômage dans le pays ont reculé de manière inattendue la semaine dernière, nouveau signe d'un marché du travail dynamique alors que la Fed s'emploie à freiner la demande pour juguler l'inflation.

En zone euro, les prix à la production en Allemagne ont également augmenté plus que prévu en janvier sur un an, de 17,8%, tandis qu'en France, l'indice des prix à la consommation a été confirmé à 7% sur un an. Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne devraient culminer au cours de l'été, mais une baisse n'est pas attendue cette année, a déclaré François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort. Il est ainsi "probable" que le "taux terminal" soit atteint à l'été, au plus tard en septembre, selon lui. La BCE qui a relevé début février ses taux d'intérêt de 50 points de base, portant à 300 points de base au total leur remontée depuis juillet, prévoit au moins une nouvelle hausse de même ampleur lors de sa prochaine réunion. François Villeroy de Galhau a expliqué "que les taux seront maintenus élevés aussi longtemps que nécessaire pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% de la BCE". Une baisse des taux n'est "certainement" pas prévue cette année, a ajouté le gouverneur de la Banque de France. Une telle décision dépendrait non seulement du ralentissement de l'inflation globale, mais aussi sous-jacente, qui exclut les éléments volatils comme les prix de l'énergie, a-t-il poursuivi...

Les opérateurs se focalisent en attendant sur les résultats d'entreprises : Des comptes généralement meilleurs que prévu qui rassurent sur la capacité des sociétés à faire face à l'environnement présent. Ce vendredi, Air France KLM, Imerys et Safran ont vu leurs résultats salués par le marché. C'était en revanche nettement plus compliqué pour Eutelsat !

Sur le marché des devises, l'euro perd encore un peu de terrain (-0,25%) face au billet vert, autour des 1,0665$ entre banques après avoir touché la barre des 1,10$ dernièrement. Enfin, les cours pétroliers évoluent dans le rouge en raison des inquiétudes sur la demande liées à la perspective d'une remontée prolongée des taux d'intérêt de la Fed. Le baril de Brent cède 3% à 82$ à Londres.

VALEURS EN HAUSSE

Air France KLM s'adjuge 5,5%, les opérateurs saluant la solide fin d'année de la compagnie aérienne. Sur les trois derniers mois de 2022, le groupe franco-néerlandais a enregistré un bénéfice net des activités poursuivies de 504 millions d'euros, contre un déficit de 126 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de près de 50% à 7,13 milliards d'euros, soit le plus élevé de l'histoire du groupe aérien. L'Ebitda est ressorti à 786 ME, en retrait de 5%. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. A noter par ailleurs, que pour la première fois depuis bien longtemps, AF a été plus rentable que KLM sur la période avec un profit opérationnel de 144 ME, soit une marge de 3,2%, contre un déficit de 2 ME pour le transporteur néerlandais. Sur l'ensemble de l'exercice, la société a réalisé un bénéfice net de 728 ME, contre une perte de 3,29 MdsE en 2021, pour des revenus de 26,4 MdsE, en hausse de près de 80% à change constant. Le résultat opérationnel a atteint 1,19 MdE, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.

SoiTec : +5% avec Vantiva et Casino (+4,5%)

Ubisoft avance de 3,8%. Un après avertissement, l'éditeur vidéo n'a réservé dévoilant d'affaires (IFRS 15) 772,5 ME troisième 2022-2023, 16% (12,8% à constants). Le troisième s'élève à 726,9 ME, l'objectif récemment révisé à 725 ME 2,6% (-5,4% à constants). Ubisoft confirmé 10% à l'année précédente résultat opérationnel non-IFRS d'environ -500 ME l'exercice. Pour l'exercice 2023-2024, résultat opérationnel non-IFRS l'ordre 400 ME.

Coface : +3,5% avec Rallye

Imerys (+2,5%), porté par ses derniers résultats supérieurs aux attentes du marché. Le groupe a dévoilé au titre de son quatrième trimestre un EBITDA de 152 ME (+14,5%), 6% au-dessus du consensus, pour des revenus de 1,024 MdE (+8,2% à pcc). La société va proposer le versement d'un dividende de 3,85 euros par action contre 1,55 euro versé en 2022... Imerys confirme également ses ambitions à moyen terme de croissance organique et de marge d'EBITDA courant, présentées lors de la journée investisseurs du 7 novembre 2022.

Verallia : +2,5% avec Assystem, Saint-Gobain, Atos, Vicat

Safran (+2%). L'équipementier aéronautique a publié un résultat opérationnel courant de 2,41 milliards d'euros en 2022, en hausse de 33,4% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 19,04 milliards d'euros sur l'exercice écoulé, en progression de 24,8%, aidé par la reprise du trafic aérien. Le groupe anticipe un résultat opérationnel courant situé autour des 3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires "d'au moins 23 millions d'euros" en 2023.

Guillemot : +1,5% suivi de Gl Events, Sanofi, FDJ

VALEURS EN BAISSE

Valneva trébuche de 9% après avoir indiqué que Pfizer, en tant que sponsor de l'étude, a décidé d'exclure un pourcentage significatif des participants qui avaient été recrutés aux Etats-Unis pour l'étude clinique de Phase 3 VALOR (NCT05477524), évaluant l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité d'un candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La vaccination de ces participants, représentant environ la moitié de l'ensemble des participants de l'étude, va être interrompue suite à des violations des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) dans certains centres d'essais cliniques gérés par une société d'essais cliniques tierce. L'exclusion de ces participants n'est pas liée à des problèmes de sécurité du candidat vaccin et n'est pas motivée par des effets indésirables qui seraient rapportés par des participants.

Eutelsat (-9%) figure en bonne place parmi les déceptions du jour à Paris. L'opérateur satellites a dévoilé des comptes semestriels en retrait avec un Ebitda de 419 millions d'euros, en repli de 3,8%, pour un chiffre d'affaires total de 574 ME, en hausse de 0,3% sur une base publiée mais en repli de 6,1% sur une base comparable. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 72,9% à taux de change constant (73% en publié) comparé à 76,1% un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 52 ME, en recul de 68,7%. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 MdsE au 31 décembre 2021. Malgré ces résultats en retrait, le management a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 et les suivants.

Orpea : -7% avec GTT qui est malmené en cette fin de semaine avec un titre qui décroche de 6,2%. Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes mais la guidance d'Ebitda 2023 est jugée un peu courte par le marché. GTT vise un chiffre d'affaires de 385-430 ME, un Ebitda de 190-235 ME et un objectif de distribution d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net consolidé. Le consensus tablait sur un Ebitda de 235,5 ME pour des revenus de 409,4 ME.

SII : -3% avec Renault, CGG, Vallourec, Aramis

Teleperformance recule de 2,7%. Le spécialiste des centres d'appel a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse de 14,6% à données publiée à 8,15 milliards d'euros, avec un EBITA courant en augmentation de +17,8% à 1,262 MdE. Le management propose le versement d'un un dividende de 3,85 euros par action, en hausse de 16,7%, et prévoit pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à données comparables. La marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires est anticipée en hausse de +20 pb pour atteindre 15,7%.

Accor : -2% suivi de SES, DS, Esso, LNA, TotalEnergies, Lagardere, OVH

STM : -1,5% avec Valeo, Korian, L'Oreal