Clôture Paris : rebond du CAC40, Trigano et ESI se distinguent !

Dans le sillage de Wall Street hier soir, le marché parisien a rebondi ce jeudi de l'Ascension. Le CAC40 a progressé de 0,64% à 7.446 points en clôture. Les dernières déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sur le plafond de la dette américaine ont rassuré, même si aucun n'accord n'a encore été trouvé...

Du côté des taux d'intérêt, Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne, a répété que l'Institution devait poursuivre son combat contre l'inflation en remontant encore ses taux d'intérêt. "Une part importante du voyage a été faite, il y a encore du chemin à faire, probablement que la route devant est plus courte mais je ne sais pas où sera le point d'arrivée", a-t-il déclaré lors d'un évènement à Madrid. Le dirigeant s'est notamment montré préoccupé par l'évolution de l'inflation de base, "qui est particulièrement inquiétante dans les services".

Enfin, si l'actualité entreprises était assez calme ce jeudi à Paris, jour férié oblige, deux "midcaps" se sont distinguées : ESI Group à la suite de rumeurs de rachat et Trigano après des perspectives rassurantes.

La parité euro / dollar revient à 1,0775$. Le baril de Brent se négocie 77,75$.

VALEURS EN HAUSSE

Trigano (+13%), soutenu par une guidance rassurante. Le groupe de loisirs a fait état d'un bénéfice opérationnel courant consolidé de 173,4 ME (-3,3%) sur les six premiers mois de son exercice pour un chiffre d'affaires, déjà publié, de 1,61 milliard d'euros, en recul de 0,2% à taux de change et périmètre constants. Dans un contexte resté impacté par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars, Trigano est parvenu à maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente. Compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre.

ESI Group (+11,6%). Selon les sources de 'Bloomberg', l'éditeur de logiciels serait en train d'explorer une vente potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes. ESI travaillerait avec des conseillers qui évaluent diverses options, précisent les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour ESI. Les délibérations seraient en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une vente. ESI, dont le titre a augmenté de 36% cours des 12 derniers mois, pèse 547 millions d'euros en Bourse.

Inventiva : +8% avec Air France KLM (+5%) suivi de Nacon (+4,5%) et Esso (+4%)

STM : +3,5% en compagnie de Forvia, Erytech

SES Imagotag : +3% avec Akwel, Renault

Dassault Systemes : +2,5% avec Eurazeo, Gl Events, Saint-Gobain

Société Générale : +2% suivi de Capgemini, Valeo, Elis, Stellantis et Accor

Voyageurs du Monde (stable). Le groupe a annoncé avoir subi dans la nuit du 15 au 16 mai, une cyberattaque. Une cellule de crise a été immédiatement constituée pour déployer toutes les actions nécessaires. "L'attaque est circonscrite et nous avons coupé les accès internet afin de permettre aux équipes de travailler à l'analyse de la situation en vue d'une reprise progressive de l'activité envisagée à partir du début de la semaine prochaine avec l'utilisation de nos back-up", a commenté la direction.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix (-6%) prévoit que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 30,2 millions d'euros au 31 mars 2023 permettront de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2023 en prenant l'hypothèse de l'absence d'apport de trésorerie supplémentaire, d'opération de développement commercial, et l'exercice par la Banque Européenne d'Investissement de ses droits dans le cas du manquement à l'engagement du maintien d'un solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au moins égal au montant du principal du prêt s'élevant actuellement à 25,3 millions d'euros.

McPhy : -5% avec AB Science (-4%), Medincell (-3%)

Carrefour : -2,5% avec Valneva, Prodways

Tikehau : -2% suivi de Gecina, Vallourec, Ubisoft

Engie : -1,5% avec Orpea, LFE, Casino