Clôture Paris : quelques prises de bénéfices sur le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a cédé quelques points lundi par rapport à sa clôture de vendredi, reculant de 0,18%, de retour à 7.332 points après avoir progressé au cours des trois dernières séances, ce qui lui a permis de récupérer une avance de plus de 13% depuis le 1er janvier... Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, a estimé qu'il était "prématuré" de crier victoire sur l'inflation, de quoi lever un peu le pied sur les anticipations monétaires optimistes, avec une possible baisse des taux de la BCE attendue par certains analystes au premier semestre 2024...

Le grand rendez-vous économique de la semaine concernera en attendant le rapport officiel sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires aux Etats-Unis, qui sera publié vendredi, soit quelques jours avant la réunion des 12 et 13 décembre de la Fed. L'euro se cale ce soir sur les 1,08/$, tandis que le baril de brent revient à 79$.

VALEURS EN HAUSSE

Maisons du Monde s'adjuge plus de 6%. TP ICAP Midcap a rehaussé de 'vendre' à 'conserver' sa recommandation sur le spécialiste du mobilier et des articles de décoration. L'objectif est confirmé à 5,8 euros.

Manitou : +6% suivi de P&V (+5%) avec Showroomprivé, Assystem, et Phaxiam

LFE : +4% suivi de BigBen

Elior : +3,5% avec Equasens

Euroapi : +2,5% en compagnie de Inventiva, Catana, LNA et Aramis

LNA Santé : +2% avec Carmila, FNAC Darty

Air France KLM : +1% en compagnie de Sodexo, BNP Paribas, Accor, Sanofi, Stellantis

Valneva (+0,5%) a annoncé des données positives sur la persistance des anticorps vingt-quatre mois après une seule vaccination avec son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ, venant ainsi à l'appui de la durabilité à long terme attendue de la réponse immunitaire et faisant suite aux données positives déjà annoncées en décembre 2022 sur la persistance des anticorps douze mois après la vaccination. Ces nouvelles données viendront compléter celles fournies pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché obtenue auprès de la FDA américaine et pour les processus d'approbation réglementaire actuellement en cours.

VALEURS EN BAISSE

Nokia : -7%. L'équipementier télécoms est délaissé sur fond de rumeurs de marché évoquant la perte d'un important contrat aux Etats-Unis. Atte Riikola, analyste chez Inderes, évoque un message publié vendredi sur LinkedIn par Earl Lum, le président de EJL Wireless Research, qui indique, citant des sources anonymes, qu'AT&T pourrait remplacer Nokia par Ericsson comme fournisseur d'équipements de réseau RAN sans fil. "Si les rumeurs se confirment, ce serait un coup dur pour Nokia, soulevant des interrogations sur la capacité de sa division de réseau mobile à se montrer concurrentielle", souligne Atte Riikola. Nokia a perdu en 2020 un contrat aux Etats-Unis avec Verizon, qui, selon Atte Riikola, a également été précédé par des rumeurs de marché.

"La nouvelle, si elle est vraie, pourrait porter un coup dur à la compétitivité de Nokia sur le marché lucratif de la 5G aux États-Unis", déclare à 'Bloomberg' Joachim Gunell, analyste chez DNB ('acheter'). Étant donné qu'Ericsson et Nokia sont les fournisseurs actuels d'équipements 5G d'AT&T, les spéculations suggèrent que soit Ericsson remporterait l'intégralité du contrat, soit qu'un autre fournisseur remplacerait Nokia...

Orpea chute de 6% suivi de Casino

Eramet : -5% avec Claranova, SoiTec

OVH : -4,5% avec Rallye, CGG

Believe : -3,5% en compagnie de Mersen et d'Ubisoft

Alstom : -3% suivi de Vicat, Vetoquinol, Esso

Atos : -2,5% avec SES, GTT, Dassault Aviation, Elis

Valeo : -2% en compagnie de Bonduelle, Tecchnip Energies

Interparfums : -1,8% suivi de Alten, Scor

Thales (-1,8%) a finalisé l'acquisition d'Imperva plus tôt que prévu, l'opération ayant été précédemment annoncée pour le début de l'année 2024. Il s'agit d'un tournant majeur pour Thales, qui devient un leader mondial dans la cybersécurité, avec plus de 5.800 experts dans 68 pays. Le chiffre d'affaires attendu pour 2024 est de 2,4 milliards d'euros dans la cybersécurité, aussi bien dans le domaine civil que dans celui de la défense, avec une croissance à deux chiffres attendue par la suite. Thales estime que cette opération générera une création de valeur significative pour les actionnaires, en ligne avec les objectifs communiqués en juillet 2023, lors de l'annonce de l'acquisition.

Plus forte baisse du CAC40, TotalEnergies perd 1,5%, pénalisé par le recul des cours du pétrole.

Vallourec : -1% avec Safran