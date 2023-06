Clôture Paris : quatrième séance dans le rouge, Powell enfonce le clou !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Quatrième séance dans le rouge ce jeudi à Paris avec un CAC40 qui abandonne 0,79% à 7.203 points en clôture. 200 points ont ainsi été perdus depuis vendredi dernier. Les investisseurs prennent peu à peu conscience que les hausses de taux des banques centrales ne sont pas terminées... Jerome Powell a ainsi estimé que le chemin reste encore long pour réduire l'inflation à 2%... Intraitable, il rappelle que presque tous les responsables de la banque centrale américaine s'attendent à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la Fed a choisi de faire une pause la semaine dernière.

Rebelote avec Powell aujourd'hui : le patron de la Fed auditionné par le Sénat a enfoncé le clou... Ce dernier a confirmé qu'il serait approprié de relever encore les taux, peut-être deux fois de plus cette année. C'est du moins l'opinion largement partagée au sein du FOMC, comité monétaire de la Fed... Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (77%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré.

A la mi-journée, la hausse de taux inattendue de 0,5% annoncée par la banque d'Angleterre a accentué également ce sentiment de prudence. Le comité de politique monétaire de la BoE a donc voté pour une augmentation de 50 points de base de son principal taux d'intérêt afin de le porter à 5%, soit le niveau le plus élevé depuis 15 ans ! La plupart des économistes anticipaient une hausse d'un quart de point. La BoE a averti qu'elle pourrait devoir augmenter à nouveau ses taux afin de lutter contre une inflation qui reste obstinément élevée (8,7% en mai).

L'euro campe sous les 1,10/$, tandis que le pétrole pointe sur les 74$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

SES gagne 7%. Les investisseurs accueillent favorablement la fin des discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat. L'annonce du départ surprise du directeur général, Steve Collar, il y a une dizaine de jours, avait déjà été perçue par certains comme le début de la fin pour cette fusion qui aurait débouché sur la création d'une entreprise pesant plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Elle aurait permis aux deux opérateurs de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux. "Intelsat engage régulièrement des conversations stratégiques avec des partenaires potentiels, et nous ne commentons pas publiquement le contenu ou le résultat de ces discussions", a de son côté déclaré Intelsat...

Waga : +7% avec Cegedim (+6%) et Nanobiotix (+5%)

Stedim : +3% avec Ubisoft

TFF : +2,5% en compagnie de Plastic Omnium, Bonduelle, Veralia

DBV : +2% suivi de SergeFerrari, Innate,

Remy Cointreau : +1,5% avec LFE, Sodexo et Xilam

VALEURS EN BAISSE

Genfit reperd 10% suivi de MdM (-9%), AB Science (-8%) et McPhy (-7%)

Rallye : -4% avec Orpea, M&P, Inventiva

Casino (-3,5%) a annoncé actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard. D'une part, Casino a conclu un accord de principe avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l'octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière. D'autre part, les conciliateurs vont solliciter dans les prochains jours de la part de l'ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu'au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 ME), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 ME). Les conciliateurs solliciteront également des créanciers concernés qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipé sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023, ainsi que plus globalement à tout cas de défaut ou défaut croisé qui pourrait survenir au résultat de la suspension des paiements susvisés.

Trigano : -3% suivi de Bastide, Assystem

Eramet abandonne 2,5%. Oddo BHF a ramené sa cible sur le groupe minier de 137 à 126 euros tout en restant à 'surperformer'. Comme les autres minières, le broker explique qu'Eramet fait face à un contexte de marché difficile avec des cours tirés vers le bas par la réouverture décevante post-Covid en Chine. La situation est la plus ardue sur le nickel car, en plus d'une demande faible en Chine, le marché pâtit d'un afflux d'offre en provenance d'Indonésie à la suite des cours records atteints l'an passé. Le NPI (nickel pig iron) est en baisse de 19% depuis le début de l'année et le minerai de nickel de 22%. Le manganèse est stable à date mais en chute de 23% sur le plus haut atteint en février...

TotalEnergies : -2,5% avec Exail, BNP Paribas, Korian, CGG, SG, Icade

Chargeurs : -2% suivi de Publicis

TF1 : -1,5% avec JC Decaux, Believe, Bic

Vallourec (-1%) et Evonik Industries AG, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés, ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding ou "MoU") pour le développement de solutions tubulaires destinées au captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront des programmes de recherche et travailleront sur une technologie innovante de transport du CO2 pour l'industrie CCUS offrant une résistance améliorée à la corrosion et répondant ainsi à l'un des principaux défis du transport et du stockage du CO2.

Atos cède 0,7% après un beau contrat en Inde. Eviden, qui regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité de l'ESN, a remporté un contrat stratégique de 100 millions de dollars avec le NCMRWF, pour le compte du Ministère indien des Sciences de la Terre. Dans le cadre de ce contrat, Eviden fournira deux nouveaux supercalculateurs dédiés à la modélisation météorologique et à la recherche climatique pour l'Institut Indien de météorologie tropical (IITM) et Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF).