Clôture Paris : poursuit son chemin haussier dans le calme

(Boursier.com) — Malgré des volumes d'échanges contenus, le CAC40 maintient son mouvement de hausse, avec un gain de +0,59% en clôture de marché à 7.240 points. L'indice phare de la place parisienne a touché un plus haut à 7.293,63 points, trébuchant au contact des 7.300 points.

Dans cette seconde séance de hausse consécutive, le compartiment technologique profite de l'envolée de Nvidia, hier à Wall Street. En revanche, la nouvelle poussée des taux obligataires n'est pas une bonne nouvelle pour le marché actions. Le taux des Treasuries à dix ans a touché, ce matin dans les échanges en Asie, un pic à 4,366%, dépassant son dernier sommet d'octobre pour atteindre un plus haut de 16 ans. Pour sa part, le 10 ans français se stabilise autour de 3,20%.

Dans ce contexte, et alors que la solidité de l'économie américaine plaide pour des taux plus élevés pendant plus longtemps, les investisseurs ont les yeux rivés sur le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole (Wyoming) où doit s'exprimer, en fin de semaine, Jerome Powell, le président de la Banque centrale. "Chaque augmentation (ndlr : des taux) progressive à partir d'ici ne fait qu'augmenter le risque d'un ralentissement beaucoup plus marqué en 2024 et peut-être même d'une récession", indique à 'Bloomberg TV' Lori Heinel, directrice des investissements chez State Street Global Advisors. "Donc, tant que l'inflation reste maîtrisée, nous pensons qu'ils feront une pause".

Les deux tiers des 602 personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête 'Markets Live Pulse' de l'agence considèrent d'ailleurs que la Fed n'a pas encore venue à bout de l'inflation. Plus de 80% des spécialistes interrogés estiment que le discours de fin de semaine de J.Powell renforcera le message belliciste de la Réserve fédérale.

Dans ce contexte à Wall Street, le S&P 500 est stable, à 4.400 pts à 18h. Le Dow Jones se tasse de -0,28% à 34.368 pts. Le Nasdaq Composite se reprend de +0,34% à 13.543 pts.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI se contracte de -1,23% à 79,75$. Le Brent abandonne -0,57% à 84,11$.

L'euro cède -0,41%, s'échangeant 1,0852$ face au billet vert.

L'once d'or gagne +0,46% à 1.898$ (1.748 euros). Le Bitcoin s'enfonce encore de -0,85% à 25.976$.

Valeurs en hausse

* Ubisoft (+8,51% à 29,19 euros). L'éditeur de jeux vidéo a signé un accord lui octroyant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en 'cloud streaming' à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels.

Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de Cloud Gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Cet accord permettra d'élargir les possibilités d'accès pour les joueurs à l'ensemble des services de streaming.

* Nacon (+6,12% à 1,56 euro). Le titre, qui a perdu près de la moitié de sa capitalisation boursière depuis janvier (-43%), annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Lachlan Power, le créateur de contenu et influenceur gaming de renommée internationale, ainsi qu'avec PWR, son organisation de gaming. Ce partenariat stratégique élève Lachlan Power au rang de "Signature Gamer" pour le compte de la marque Nacon. Ce dernier utilisera exclusivement les manettes Nacon et les casques gaming RIG.

* Nexans (+3,76% à 75,9 euros). Goldman Sachs a revalorisé Nexans de 114 à 116 euros ('achat').

* Orpea (+3,4% à 1,81 euro). A la suite d'un premier tirage de 200 millions d'euros réalisé le 2 juin dernier (le Crédit D1A), un second tirage de 200 ME au titre du financement 'new money', consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea S.A. et à ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1B. Ces fonds permettront de financer les besoins généraux et le service de la dette. Le financement 'new money' restant non tiré à ce jour est constitué du Crédit D2 de 100 ME, mobilisable à partir de septembre prochain, et du Crédit D3 de 100 ME, mobilisable selon certaines conditions suspensives.

* STMicroelectronics (+2,47% à 43,60 euros). Le spécialiste des semi-conducteurs est soutenu par l'influence positive du spécialiste américain des processeurs et cartes graphiques, Nvidia, qui évolue non loin de ses sommets historiques à Wall Street, en vue de trimestriels prévus mercredi soir. Nvidia est la valeur qui, outre-Atlantique, a probablement le plus profité ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle. A l'approche des résultats du deuxième trimestre, de nombreux analystes ont donc livré des commentaires positifs et renforcé leurs estimations.

* TotalEnergies (+0,68% à 57,98 euros). Le groupe pétrolier a signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, filiale à 100% de CapeOmega, portant sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par CapeOmega dans un permis d'exploration pour du stockage de CO2 (projet 'Luna'). Situé à 120 km au large de Bergen, par une profondeur d'eau de 200m, le permis couvre une surface de 453 km2. Il jouxte le permis sur lequel le projet 'Northern Lights' de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33%) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.

* AXA (+0,5% à 27,33 euros). L'assureur français a annoncé l'ouverture des souscriptions dans le cadre de 'Shareplan 2023', son opération annuelle d'actionnariat salarié. La période de souscription court du 23 août au 6 septembre. Le prix de souscription à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) sera égal à :

- 80% du Prix de Référence dans le cadre de l'offre classique, pour l'ensemble des pays ;

- 92,40% du Prix de Référence dans le cadre de l'offre garantie plus, pour l'ensemble des pays.

Le prix de référence sera connu le 11 octobre, et l'augmentation de capital sera effective au 24 novembre.

Valeurs en baisse

* Pernod Ricard (-0,68% à 191,2 euros). Le groupe de spiritueux réalise l'une des plus mauvaises performances du CAC40. Il pâtit d'une note de JP Morgan, qui a réitéré son avis à 'vendre' tout en coupant sa cible de 220 à 200 euros.

* Worldline (-0,1% à 30 euros). Le groupe reste perturbé par la fintech néerlandaise Adyen (-1,51% à 785 euros à Amsterdam) qui, aligne une 8e séance consécutive de baisse.