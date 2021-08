Clôture Paris : nouvelle hausse du CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a encore gagné 0,52% à 6.781 pts ce jeudi soir, ce qui représente 6 séances de hausse sur les 7 dernières journées. Le CAC40 n'est plus qu'à environ 160 points de ses records absolus de septembre 2000 après une série gagnante spectaculaire ces derniers jours, soutenue par les publications d'entreprises globalement meilleures que prévu. Après BNP Paribas et Société Générale, c'était au tour du Crédit Agricole ce matin de publier des résultats en nette hausse mais qui ont suscité nettement moins d'enthousiasme...

ECO ET DEVISES

La Banque d'Angleterre qui a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi a haussé le ton... "Le Comité de politique monétaire a l'intention de commencer à réduire le montant d'actifs achetés lorsque le taux directeur aura atteint 0,5%, si cela est approprié compte tenu des circonstances économiques", en cessant de réinvestir les obligations d'État britanniques arrivant à échéance, a déclaré la BoE dans un communiqué. La banque centrale a ajouté qu'elle envisagerait de vendre activement ses actifs lorsque le taux atteindrait au moins 1%. La BoE a indiqué que 7 membres du MPC, contre un, ont voté pour le maintien de son programme d'achats d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres.

Selon la banque centrale, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 4% en fin d'année et début 2022 alors qu'en mai, elle anticipait un plus haut à 2,5%. La BoE a également fait savoir qu'elle maintenait une prévision de croissance économique de 7,25% pour cette année mais qu'elle relevait sa prévision de PIB à 6% pour 2022 contre une précédente estimation de 5,75%.

L'euro revient sur les 1,1850/$ entre banques. Le bitcoin pointe à 39.287$. Le baril de brent se reprend à 71,55$, alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 30 juillet a fait ressortir une progression de 3,6 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 5,3 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,8 MB des stocks de distillats.

VALEURS EN HAUSSE

Eurofins (+10%) affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires avec 3.272 millions d'euros de revenus au premier semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au S1 2020, grâce à une forte croissance du Core Business d'Eurofins (hors COVID 19 revenus des tests cliniques et des réactifs) et des revenus soutenus des tests et réactifs COVID-19 (750 millions d'euros). "La forte croissance du coeur de métier au premier semestre 2021 provient en partie d'une reprise plus rapide qu'attendu. Au moment de la publication des résultats de l'exercice 2020, nous avons estimé que 250 Millions d'euros de revenus avaient été perdus au cours de l'exercice 2020 en raison de l'impact des blocages de COVID-19 et des restrictions de voyage et l'objectif était de récupérer ces revenus d'ici 2022. Il semble que ces revenus aient été largement récupérés plus tôt que prévu et ont été complétés par une nouvelle croissance organique de plus de 5%", commente la direction. Pour 2021, Eurofins a relevé de 13% sa prévision de chiffre d'affaires, à 6,15 milliards d'euros, et de 36% son objectif d'Ebitda, à 1,7 milliard d'euros.

Devoteam : +5,8% avec Elior et Somfy (+5,5%) avec Neurones dans la foulée de ses comptes

ADP : +4% suivi de X-Fab et de CGG (+3%) avec le Groupe Gorgé

GL Events : +3% avec Air France KLM

Valneva (+2,5%) a annoncé des résultats initiaux positifs pour l'étude pivot de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. VLA1553 a récemment reçu le statut de "Breakthrough Therapy" de l'autorité de santé américaine (FDA).

Getlink : +2,5% avec Valeo, Thermador, Accor

Klepierre : +2% suivi de SII, Plastic Omnium, Altarea

Airbus et Safran affichent des gains de 2%.

Sodexo : +1,5% suivi de Renault, Eiffage, JC Decaux

VALEURS EN BAISSE

Claranova (-9,5%) a terminé son exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 472 ME, en croissance, de 21% à taux constants, dont 14% en organique. Le quatrième trimestre est cependant décevant avec seulement 1% de croissance.

Inventiva : -6,7% suivi de Abionyx (-5,5%)

Genomic : -4,5% avec Erytech et Verimatrx

Sergeferrari : -4% avec TFF

Aramis : -3% suivi de Balyo

Virbac : -2,5% avec SES, Latecoere, Ubisoft

Atari : -1% suivi de BigBen, Navya, Eramet, FNAC Darty

Crédit Agricole (-0,3%). La banque a multiplié par plus de 2 son résultat net, part du groupe, à 1,97 milliard d'euros. Le coût du risque, qui mesure l'exposition potentielle de l'établissement au non remboursement des crédits, a reculé de 66,8%. Le produit net bancaire ressort quant à lui en hausse de 18,8% à 5,82 Milliards d'euros...