Clôture Paris : nouveaux sommets pour le CAC40 et LMVH !

Rien n'arrête le CAC40 ! Porté par LVMH et le secteur du luxe dans son ensemble, l'indice parisien s'adjuge encore 1,13% à 7.481 points établissant au passage de nouveaux records. La baisse de Wall Street hier soir dans le sillage de la publication des 'Minutes' de la dernière réunion de la Fed est donc passée inaperçue.

En Europe, la BCE pourrait choisir d'augmenter ses taux de 25 pb après les avoir relevés d'au moins 50 points de base lors des six dernières réunions. Selon les sources de 'Reuters', les responsables de l'Institution convergent en tous cas vers une telle décision, même si d'autres options restent sur la table et que le débat n'est pas encore clos. Les sources de l'agence ont précisé que le "pic des taux" est désormais en vue et qu'il est plus prudent de faire ce "dernier kilomètre" en procédant par petites étapes. Un autre argument avancé en faveur d'une modération dans le cycle est que le taux de dépôt de la BCE, actuellement à 3%, est à un niveau qui limite la croissance...

Sur le marché pétrolier, le brut est quasi stable avec un baril de Brent qui se négocie à 87$. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue sous les 101 pts, tandis que l'euro grimpe face au billet vert (+0,3%), au-dessus des 1,10$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea : +11% suivi de Fermentalg (+6,5%)

LVMH évolue sur des niveaux inédits en Bourse, en hausse de 5,5% à 883 euros. Il faut dire que le numéro un mondial du luxe a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre en dévoilant des revenus de 21 MdsE, en hausse de 17% (+17% en organique, contre +8% de consensus). L'activité Mode & Maroquinerie a encore une fois soutenu la tendance avec une croissance interne de 18%.Ces résultats fournissent les premiers signes tangibles des effets de la fin de la politique du "zéro COVID" en Chine, soudainement abandonnée fin 2022, pour un secteur mondial du luxe qui a su auparavant résister à l'inflation et aux turbulences sur les marchés financiers. La dynamique retrouvée en Chine devrait aussi apaiser les craintes des investisseurs face au ralentissement observé auprès de la clientèle américaine, dont la forte demande a soutenu le secteur l'an dernier...

Catana : +5% avec AB Science, Aramis, Atos (+4%)

Hermès (+3%). Dans le sillage de LVMH, sur des niveaux records, le sellier évolue également sur un sommet historique, tandis que Dior prend 5,5%.

Lhyfe : +3% avec X-Fab, Akwel, L'Oreal, SoiTec

STM remonte de 3%. Citi s'attend à une saison de bénéfices positive pour le secteur européen technologique, explique la banque dans une note, ouvrant des 'catalyseurs positifs' sur STMicro et Ericsson. "Attendez-vous à ce que STMicro suive la publication préliminaire positive de son homologue Infineon avec son propre 'beat-and-raise'", affirme la banque. STM a par ailleurs conclu un accord pluriannuel de fourniture de dispositifs en carbure de silicium avec le groupe technologique ZF.

Kering : +2,5% avec Robertet, Genfit

EssilorLuxottica surperforme le marché avec un titre qui avance de 2,2%. Le numéro un mondial des verres optiques est dopé par une note de JP Morgan qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'surpondérer' et un objectif de 215 euros. La banque affirme que le groupe devrait continuer à faire mieux que son marché de référence grâce notamment aux synergies en cours issues des fusions et acquisitions. Elle juge les objectifs de croissance des ventes et d'expansion des marges pour 2026 comme réalisables. La 'faible' performance du titre depuis le début de l'année offre par ailleurs un point d'entrée attrayant, selon JPM.

Renault (+2%). Le groupe au losange et Verkor ont annoncé un partenariat commercial de long terme portant sur la fourniture par la start-up grenobloise de 12 GWh par an de batteries électriques au constructeur automobile français, notamment pour sa future Alpine compacte. "(Ce partenariat) s'inscrit dans l'ambition du groupe, et de sa future entité Ampère dédiée à l'électrique et au (logiciel), de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur électrique", a déclaré François Provost, directeur des Achats et des partenariats de Renault. Le groupe au losange prévoit d'introduire en Bourse d'ici la fin de l'année cette entité électrique Ampère, avec une prise de participation pouvant atteindre 15% de son partenaire historique Nissan et un plus petit investissement du géant américain des semi-conducteurs Qualcomm, afin de renforcer son image de "pure player" de cette technologie.

Accor : +2% avec Vallourec, DBV, Gl Events, Assystem, Believe

VALEURS EN BAISSE

Alstom recule de 5% avec Abivax

Verallia (-3,9%). La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de BNP Paribas Exane qui a dégradé le titre à 'neutre' avec une cible ramenée à 44 euros. Le courtier explique être "plus pointilleux" après la forte reprise du groupe et de son homologue Vidrala.

Adocia : -3% avec Vantiva (-2,5%), Inventiva, Genomic

Transgene : -2% suivi de ALD, Icade

Rexel : -1,5% avec Carrefour, ADP, Capgemini

Axway : -1% suivi de P&V, Coface, Synergie

Eurazeo recule de 0,2%, alors que Rhône Group a annoncé la cession de 1,1 million d'actions Eurazeo dans le cadre d'un ABB (Accelerated Book Building). A l'occasion de cette opération, la société d'investissement a annoncé le rachat de 400.000 titres, soit environ 0,50% du capital, au prix unitaire de 63,89 euros par action. Ce rachat, d'un montant de 25,6 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre de la politique de rachat d'actions menée depuis plusieurs années par Eurazeo. Cette opération, relutive pour les actionnaires d'Eurazeo, a été effectuée à un cours présentant une décote de près de 50% par rapport à l'ANR au 31 décembre 2022. Par ailleurs JCDecaux Holding a également acquis des titres à cette occasion.